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Американский танк M1A2 Abrams демонстрирует способность преодолевать водную преграду

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Американский танк M1A2 Abrams демонстрирует способность преодолевать водную преграду

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент преодоления американским танком M1A2 Abrams небольшой водной преграды. На кадрах можно увидеть, как американский танк пересекает реку, при этом погружаясь в воду практически по башню.


Для преодоления водных преград американская бронетехника, в отличие от, например, российских БМП-2 или БТР-90, должна пройти определенную подготовку. В частности, американскому танку M1A2 Abrams для преодоления небольших водных преград необходимо оснащение специальным комплектом, включающим заслонки, резиновые уплотнения амбразуры орудия, насос для откачки воды из обитаемого отделения, а также воздухопитающие трубы и различные уплотнительные чехлы. Помимо этого, экипаж оснащается спасательными жилетами и изолирующими противогазами для дыхания под водой в случае затопления.




Устанавливаемый на американский танк M1A2 Abrams комплекс съемного и несъемного оборудования позволяет преодолевать водоемы глубиной до 5 метров и шириной до одного километра. Данные ограничения связаны с тем, что при большей глубине невозможно обеспечить достаточное давления массы танка на грунт водоема, что неизбежно приведет к отсутствию сцепления гусениц с грунтом, вследствие чего танк лишится возможности двигаться вперед, а при сильном течении машину и вовсе может снести в другом направлении.

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4 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:48
    0
    Вот тут можно почитать за нашу специфику:
    https://topwar.ru/12548-tanki-idut-pod-vodu-ot-t-54-do-armaty-vospominaniya-voennogo-eksperta-polkovnika-zapasa-viktora-murahovskogo.html
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:55
      0
      Судя по всему дно в реке каменистое и достаточно плотное, поскольку не видно чтобы поднимался ил за танком.
      Видимо снимали где-то в американских прериях.
      На украинских просторах таких речушек вряд ли сыщут американские "абрамы", так что придётся им наводить понтоны в Малороссии, если конечно доедут до неё. request
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:50
    +4
    Ахренеть! По самую башню! Ну надо-же, не то, что наши "лапти".
  3. alekc75
    alekc75 Сегодня, 10:54
    0
    большой ручеёк пересек и уже победа-там скорее был грунт каменистый! была земля с песком-ему хана!