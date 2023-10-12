Американский танк M1A2 Abrams демонстрирует способность преодолевать водную преграду

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент преодоления американским танком M1A2 Abrams небольшой водной преграды. На кадрах можно увидеть, как американский танк пересекает реку, при этом погружаясь в воду практически по башню.
Для преодоления водных преград американская бронетехника, в отличие от, например, российских БМП-2 или БТР-90, должна пройти определенную подготовку. В частности, американскому танку M1A2 Abrams для преодоления небольших водных преград необходимо оснащение специальным комплектом, включающим заслонки, резиновые уплотнения амбразуры орудия, насос для откачки воды из обитаемого отделения, а также воздухопитающие трубы и различные уплотнительные чехлы. Помимо этого, экипаж оснащается спасательными жилетами и изолирующими противогазами для дыхания под водой в случае затопления.
Устанавливаемый на американский танк M1A2 Abrams комплекс съемного и несъемного оборудования позволяет преодолевать водоемы глубиной до 5 метров и шириной до одного километра. Данные ограничения связаны с тем, что при большей глубине невозможно обеспечить достаточное давления массы танка на грунт водоема, что неизбежно приведет к отсутствию сцепления гусениц с грунтом, вследствие чего танк лишится возможности двигаться вперед, а при сильном течении машину и вовсе может снести в другом направлении.