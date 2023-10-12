Израильская армия перебрасывает резервные подразделения на границу с Ливаном из-за риска нападения движения «Хизбалла»

Командование армии обороны Израиля приступило к переброске дополнительных сил в населенные пункты, расположенные на границе страны с Ливаном. Это следует из сообщений израильских СМИ, ссылающихся на представителей ЦАХАЛ.Вчера сообщалось об очередном обострении на израильско-ливанской границе. Движение «Хизбалла», оперирующее в Ливане, пока не приступило к масштабным нападениям на территорию Израиля, но отдельные обстрелы с ливанской стороны уже имели место.Именно для предотвращения риска нападения движения «Хизбалла» на израильскую территорию ЦАХАЛ и перебрасывает резервы к ливанской границе. По утверждению командования, израильские войска будут разворачивать дополнительные блокпосты, осуществлять патрулирование, делать засады.Нападение со стороны Ливана может стать серьезной проблемой для Израиля, поскольку в этом случае ему придется воевать фактически на два фронта – в секторе Газа против ХАМАС и на ливанской границе против движения «Хизбалла». Руководство последнего, кстати, заявило, что начнет масштабные действия в том случае, если израильская армия предпримет сухопутное вторжение на территорию сектора Газа.Поэтому пока руководство Израиля медлит с приказом о вводе войск на территорию палестинского анклава. Вероятно, сейчас израильские военные оценивают все риски, связанные с сухопутной операцией в секторе Газа, накапливают силы и запасы вооружения и снарядов, после чего вторжение все же может произойти.