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Израильская армия перебрасывает резервные подразделения на границу с Ливаном из-за риска нападения движения «Хизбалла»

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Израильская армия перебрасывает резервные подразделения на границу с Ливаном из-за риска нападения движения «Хизбалла»

Командование армии обороны Израиля приступило к переброске дополнительных сил в населенные пункты, расположенные на границе страны с Ливаном. Это следует из сообщений израильских СМИ, ссылающихся на представителей ЦАХАЛ.


Вчера сообщалось об очередном обострении на израильско-ливанской границе. Движение «Хизбалла», оперирующее в Ливане, пока не приступило к масштабным нападениям на территорию Израиля, но отдельные обстрелы с ливанской стороны уже имели место.

Именно для предотвращения риска нападения движения «Хизбалла» на израильскую территорию ЦАХАЛ и перебрасывает резервы к ливанской границе. По утверждению командования, израильские войска будут разворачивать дополнительные блокпосты, осуществлять патрулирование, делать засады.

Нападение со стороны Ливана может стать серьезной проблемой для Израиля, поскольку в этом случае ему придется воевать фактически на два фронта – в секторе Газа против ХАМАС и на ливанской границе против движения «Хизбалла». Руководство последнего, кстати, заявило, что начнет масштабные действия в том случае, если израильская армия предпримет сухопутное вторжение на территорию сектора Газа.

Поэтому пока руководство Израиля медлит с приказом о вводе войск на территорию палестинского анклава. Вероятно, сейчас израильские военные оценивают все риски, связанные с сухопутной операцией в секторе Газа, накапливают силы и запасы вооружения и снарядов, после чего вторжение все же может произойти.
Использованы фотографии:
Википедия / ЦАХАЛ
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13 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:32
    +2
    Вероятно, сейчас израильские военные оценивают все риски, связанные с сухопутной операцией в секторе Газа, накапливают силы и запасы вооружения и снарядов, после чего вторжение все же может произойти.

    На войне ничего не получается из того, что небыло заранее продумано и расчитано
    - Н Бонапарт.
    Перебрасывать они начали и снаряды копить...Своевременно...
    Дилетанты говорято войне, профессионалы говорят о логистике
    - Омар Бредли.
    С Уважением
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:23
      -1
      Нужно чтобы Хезболла вела непрерывно беспокоющий огонь по войскам еврейцев. Тогда меньше проблем будет в случае атак по еврейцам при нападении,"третий стороны ".
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:41
    0
    Вероятно, сейчас израильские военные оценивают все риски, связанные с сухопутной операцией в секторе Газа,

    Кадры решают все!.

    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:43
      +1
      Я не понял там что мясо закончилось? Я имел опыт общения с Даунами. Я даже не понимаю где их можно использовать в армии?! Они медлительные, они правда выполняют работу если им разжуешь всё, но всё таки.

      В большинстве стран людей с синдромом Дауна не отправляют в армию для боевых действий из-за их особенностей и потенциальных ограничений. Это связано как с физическими ограничениями, так и с потенциальными трудностями в выполнении военных задач и обеспечении их безопасности.

      Кроме того, многие страны придерживаются принципов равенства и недискриминации, и отправка человека с синдромом Дауна на боевые действия может рассматриваться как дискриминация на основе инвалидности.

      Или тут экономическую сторону рассматривают. Надеятся что их убьют, и страна лишается инвалидов, пособий и так далее...Короче нацию очищают от больных. Я не верю в том что их используют потому что, мол пусть и они поваюют мол люди. Их отправляют конкретно на истребление.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:48
        +3
        Вы упустили что он не на фронте, а в главном штабе. Туалеты или полы там моет. В штабе полно работы которая не требует значимого интеллекта.
      2. Бледар
        Бледар Сегодня, 10:51
        +1
        Azerbaijan2023, да там по фразе, что он "с гордостью служит в центральном командовании ЦАХАЛ" уже можно понять, что это чья-то шутейка-самосмейка. Уж чего-чего, а забавляться над израильской армией не стоит, воевать то они могут и умеют. Хотя, я думаю, это просто ответочка за высмеивание российской армии в 2022 году. Сейчас чтото уже никому не смешно, я гляжу
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:58
          0
          Насчёт могут и умеют это ещё предстоит узнать и проверить. А вот вооружены и оснащены хорошо. Обучены теории. Численность резервистов большая. Не поспоришь
      3. merkava-2bet
        merkava-2bet Сегодня, 11:05
        +1
        Никто их не отправляет воевать,есть много других должностей и профессий.
      4. merkava-2bet
        merkava-2bet Сегодня, 11:06
        +1
        Также аутисты работают в разведке,и показали отличные результаты.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:00
    +1
    А со стороны Сирии КСИР —Израиль случаем не опасается?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:42
      +1
      Цитата: igorbrsv
      А со стороны Сирии КСИР —Израиль случаем не опасается?

      Всегда опасался и регулярно бомбил любые завозы оружия, боеприпасов да обнаруженные позиции в Сирии. Не давая накапливаться там опасному арсеналу
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: igorbrsv
      А со стороны Сирии КСИР —Израиль случаем не опасается?

      Израилю нужно опасаться ударов от многих. Они столько нагадили соседям , что превратили их во врагов . hi
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: fif21
        Цитата: igorbrsv
        А со стороны Сирии КСИР —Израиль случаем не опасается?

        Израилю нужно опасаться ударов от многих. Они столько нагадили соседям , что превратили их во врагов . hi

        С самого основания Израиля с ним воевали все соседи. С тех пор у него как раз появились друзья в виде Иордании,Египта и правительства Ливана