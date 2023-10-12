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Украинские СМИ сообщили об уничтожении ВСУ моста на трассе между Ясиноватой и Горловкой

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Украинские СМИ сообщили об уничтожении ВСУ моста на трассе между Ясиноватой и Горловкой

Ряд украинских СМИ и российских военных Telegram-каналов сообщил о подрыве ВСУ моста на трассе, связывающей Ясиноватую и Горловку в Донецкой Народной Республике. Подтверждений от российских официальных источников пока не поступало.


Как сообщает российский Telegram-канал «Оперативные сводки», теперь проезд будет осуществляться через Енакиево. То есть, логистика российских войск в ДНР будет несколько осложнена данными действиями украинских формирований.

Активизация ВСУ на данном участке фронта понятна. Российские войска в последние дни приступили к серьезным действиям на Авдеевском участке фронта, предпринимают атаки украинских позиций и на других направлениях, украинские формирования пытаются помешать продвижению наших Вооруженных сил.




Напомним, что вчера появились сообщения об успехах ВС РФ под Авдеевкой. Сообщалось, что наши войска смогли закрепиться на северных и южных окраинах города, одновременно наносятся удары по позициям украинских формирований, оборудованным на местном коксохимическом заводе.


Авдеевка представляет собой важное значение и для нас, и для ВСУ. На протяжении многих лет именно из Авдеевки украинские боевики осуществляли обстрелы мирных кварталов Донецка, пытаясь нанести максимальный урон гражданской инфраструктуре административного центра ДНР и увеличить количество жертв среди жителей города.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:52
    -4
    А мы что?Опять скажем это не наши методы?
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 10:55
      -6
      Не нагнетай, нытик. Съешь сала, полегчает
    2. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 11:44
      -3
      А вы про, что? А наверно про днепровские мосты, Днестровский лиман? Да бог с вами. Тут чет вам еще не доказывают, что типа мосты построенные по технологиям и использованием материалов 60-70х годов прошлого века, да и толком не ремонтированных за 30 лет, да же атомным зарядом не взять. Зачем осложнять жизнь вовиным друзьям. Ну, а русского солдата жалеть, да я вас умоляю.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:54
    +4
    На этот раз русское наступление в Адвиике было хорошо подготовлено, было хорошее наступление.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:57
      +6
      Почему "было"В Авдеевке еще только началось.Про мост.У нас же должны быть инженерные средства,мостоукладчики.Раз прошляпили или диверсию,или удар
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:59
        -2
        И "грибок" с часовым и собачкой. Ну чтобы по военному феншую.
      2. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 11:04
        +3
        Судя по тому, как мост сложился, то просто взорвали опоры. А по поводу мостоукладчик - инженерные войска могут это в течение дня времянкой прекрыть. Видать положение в авдеевке так плохо у укров, что им передышка в два часа уже радость
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:57
    +5
    А что в Российской армии понтонёры перевелись, что - что а инженерные войска у нас лучшие в мире.Во все времена наши сапёры чудеса творили.
  4. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 11:02
    +7
    Этот мост ещё в 14м году взорвали. А вы больше читайте дезу
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:11
      +2
      В статье кадры десятилетней давности?
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 11:17
    +4
    На всех участках насыпают чубатой нечисти, дым коромыслом стоит, подлива в шаровары изливается. Взрыв одного моста им точно не поможет.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:19
    -7
    Мост естественно никто не охранял?Это же не Крымский мост,это"совсем другое "!
  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:20
    0
    Глянул в Гугл-карты, нашел на этой трассе единственный мост через канал Северский Донец - Донбасс. Но там показано два отдельных моста, разнесенных на 20 метров для встречных полос движения. Получается обрушили оба? Сами мосты не более 30 метров в длину и сделать временный понтонный мост не сложно за пару дней. Интересно чем обрушили, Хаймарсом, другой ракетой или диверсия в тылу? Но очевидно, что для снабжения фронта это малозначимая потеря. Больше неудобств для гражданского населения и сообщения между Донецком и Горловкой, где расстояние через Енакиево больше на 20-30 км. Странно, что только теперь попали по мосту и что ВСУ мешало до этого? Это к вопросу, почему не только мы "бережем" мосты в тылу врага?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 11:50
      0
      Там еще один мост есть. Широченный, через железку. Но его рвать смысла нет. По железке же и перейти можно. Шпал накидать поперёк путей и всего делов. А те два моста, если бы разрушили оба, то и сфоткали бы оба. Похоже на фейк. Или фотография не та.
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 11:36
    +2
    Судя по снимкам со спутника, между этими населенными пунктами, такого узкого моста нет. Либо широкий, через ж,д пути, либо два моста отдельно на каждое напрвление трассы, через водный канал. Либо фото просто левое.