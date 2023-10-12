Украинские СМИ сообщили об уничтожении ВСУ моста на трассе между Ясиноватой и Горловкой

Ряд украинских СМИ и российских военных Telegram-каналов сообщил о подрыве ВСУ моста на трассе, связывающей Ясиноватую и Горловку в Донецкой Народной Республике. Подтверждений от российских официальных источников пока не поступало.Как сообщает российский Telegram-канал «Оперативные сводки», теперь проезд будет осуществляться через Енакиево. То есть, логистика российских войск в ДНР будет несколько осложнена данными действиями украинских формирований.Активизация ВСУ на данном участке фронта понятна. Российские войска в последние дни приступили к серьезным действиям на Авдеевском участке фронта, предпринимают атаки украинских позиций и на других направлениях, украинские формирования пытаются помешать продвижению наших Вооруженных сил.Напомним, что вчера появились сообщения об успехах ВС РФ под Авдеевкой. Сообщалось, что наши войска смогли закрепиться на северных и южных окраинах города, одновременно наносятся удары по позициям украинских формирований, оборудованным на местном коксохимическом заводе.Авдеевка представляет собой важное значение и для нас, и для ВСУ. На протяжении многих лет именно из Авдеевки украинские боевики осуществляли обстрелы мирных кварталов Донецка, пытаясь нанести максимальный урон гражданской инфраструктуре административного центра ДНР и увеличить количество жертв среди жителей города.