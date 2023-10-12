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СМИ США: для Пентагона кризис в Израиле отодвинул проблемы украинской армии на второй план

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СМИ США: для Пентагона кризис в Израиле отодвинул проблемы украинской армии на второй план

Оборонное ведомство и ОПК Соединенных Штатов столкнулись сегодня с необходимостью помогать одновременно и Киеву, и Тель-Авиву. При этом для Пентагона кризис в Израиле, обострившийся после внезапного нападения сил ХАМАС, отодвинул проблемы украинской армии на второй план.


Так рассуждают журналисты американского телеканала CNN, основываясь на информации, полученной от компетентных источников.

СМИ США отмечает, что сейчас в Соединенных Штатах идут консультации между правительством и оборонными компаниями на тему ускорения выполнения заказов для Израиля, которые совсем недавно относились к разряду несрочных.

Теперь же в Минобороны США обеспокоены тем, что одновременная военная помощь Украине и Израилю способна истощить американские ресурсы и даже опустошить арсеналы Вооруженных сил.

В материале CNN отмечается, что на данном этапе арабо-израильского конфликта Тель-Авив нуждается в тех видах вооружений, которые не являются приоритетными для ВСУ. Если Киеву, в первую очередь, требуются снаряды для артиллерии калибра 155 мм, то израильтяне в большей степени нуждаются в боеприпасах для авиации и систем ПВО «Железный купол».

Но как только ЦАХАЛ приступит к наземной операции в секторе Газа, ему, как и украинской армии, тоже потребуются артиллерийские снаряды в большом количестве, а также различная военная техника. И все это происходит в тот момент, когда американская оборонная промышленность уже еле справляется с обеспечением потребностей киевского режима в оружии и боеприпасах.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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9 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:04
    0
    В логике тех, кому американская гегемония уже давным-давно обрыдла и мешает жить - страны ЕС если что также не исключаем из "тех" - должно полыхнуть ещё в каком-то месте, очень жизненно важном для США, чтобы последние пупок надорвали от непомерных трат своего бюджета. angry
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:04
    0
    Надо давить на больную мозоль США... и с особым наслаждением ковыряться там шилом...периодически подсыпая туда соли с перцем...а напоследок муравьёв кусачих подбросить для особо острых ощущений.
    Блинкен с Байденом будут более сговорчивее с Россией... по другому они не понимают.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:06
    0
    Согласно видео, они прекрасно складывают дома в Газе авиабомбами и не 1.5 тонны точно, куда меньше. Как говорят, это из за невысокого качества строительства местного. Заглубляются бомбы согласно видосикам, хорошо, там и подземным сооружениям, такого же качества, поплохеет. Мне кажется, кажется, арте АОИ не понадобится как деды стрелять по квадратам с гигантским расходом снарядов эшелонами, как у нас, там умеют считать деньги и время. Тут вопрос в том, выдержит ли еврейское общество прессинг в СМИ, соцсетях и прочий инфошум.
    1. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 11:11
      0
      У них дома не монолит, а кубики, поставленные один на другой. Потому и складываются. Так же в Турции строят.
  4. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 11:09
    0
    Многое в политике делается из соображений престижа. Украина давно превратилась в чемодан без ручки. Теперь появляется повод бросить Украину, прикрывшись победой в Газе. И нам хорошо, и американцам. Только Зеленскому плохо
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:16
    -1
    У еврейцев в отличие от ук-роины есть бабло и всё нужное для войны они легко купят у янки!!
  6. uralex
    uralex Сегодня, 11:27
    +2
    американская оборонная промышленность уже еле справляется с обеспечением потребностей киевского режима
    Ну, вооружение производить - это не зеленые бумажки печатать... тут другие производственные мощности и ресурсы нужны...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    0
    Вчера в Брюсселе состоялись сразу два полностью посвященных украинскому конфликту заседания — «Рамштайн-16» и Совет Украина—НАТО. На встречу прискакал лично Зеленский, чтобы подчеркнуть важность для украины этого события. Естественно начал просить, чтобы военная помощь продолжалась в тех же размерах, что и раньше. В ответ Пентагон заявил о выделении ВСУ нового пакета помощи на $200 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские и авиационные высокоточные снаряды, противотанковое оружие и оборудование для противодействия беспилотникам. Далее пошли обычные плакатные лозунги о "единстве и сплоченности", "защите Европы и демократического мира" и т.д.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:48
      0
      Учитывая, что ракета для Пэтриота стоит 1млн, то дали их совсем немного, на один залп "по-киевски" 32 ракеты за минуту в небо :)