СМИ США: для Пентагона кризис в Израиле отодвинул проблемы украинской армии на второй план

Оборонное ведомство и ОПК Соединенных Штатов столкнулись сегодня с необходимостью помогать одновременно и Киеву, и Тель-Авиву. При этом для Пентагона кризис в Израиле, обострившийся после внезапного нападения сил ХАМАС, отодвинул проблемы украинской армии на второй план.
Так рассуждают журналисты американского телеканала CNN, основываясь на информации, полученной от компетентных источников.
СМИ США отмечает, что сейчас в Соединенных Штатах идут консультации между правительством и оборонными компаниями на тему ускорения выполнения заказов для Израиля, которые совсем недавно относились к разряду несрочных.
Теперь же в Минобороны США обеспокоены тем, что одновременная военная помощь Украине и Израилю способна истощить американские ресурсы и даже опустошить арсеналы Вооруженных сил.
В материале CNN отмечается, что на данном этапе арабо-израильского конфликта Тель-Авив нуждается в тех видах вооружений, которые не являются приоритетными для ВСУ. Если Киеву, в первую очередь, требуются снаряды для артиллерии калибра 155 мм, то израильтяне в большей степени нуждаются в боеприпасах для авиации и систем ПВО «Железный купол».
Но как только ЦАХАЛ приступит к наземной операции в секторе Газа, ему, как и украинской армии, тоже потребуются артиллерийские снаряды в большом количестве, а также различная военная техника. И все это происходит в тот момент, когда американская оборонная промышленность уже еле справляется с обеспечением потребностей киевского режима в оружии и боеприпасах.