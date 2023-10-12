Глава евродипломатии о позиции КНР по Украине: Наблюдатель за лисой, которая залезла в курятник

Это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий

С самого начала российско-украинского конфликта власти Китая придерживаются нейтральной позиции, не выражая поддержки ни одной из сторон.Так, Пекин не присоединился к западным санкциям, но в то же время не стал выражать поддержку российской СВО. Вместо этого, после года молчания, КНР предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. Последний, впрочем, оказался таким же «нейтральным» и не соответствует интересам ни одной из сторон.Свое мнение касательно вышеупомянутых действий Пекина в недавнем интервью South China Morning Post высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. С его слов, ЕС не удовлетворен нейтральной позицией КНР.- заявил дипломат.При этом Боррель отметил, что Евросоюзу пришлось приложить достаточно много усилий, чтобы убедить Киев в отсутствии поддержки армии РФ со стороны Китая. Также глава евродипломатии одобрил участие Пекина в августовской мирной конференции по Украине, которая прошла в Саудовской Аравии, назвав это «хорошим шагом».Между тем, видимо, ЕС таки приложил недостаточно усилий, так как в НАПК Украины признали три крупнейших нефтегазовых компании из КНР «спонсорами войны». В МИД Китая, в свою очередь, решительно осудили действия Киева и призвали «немедленно устранить ошибки».