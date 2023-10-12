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Глава евродипломатии о позиции КНР по Украине: Наблюдатель за лисой, которая залезла в курятник

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Глава евродипломатии о позиции КНР по Украине: Наблюдатель за лисой, которая залезла в курятник

С самого начала российско-украинского конфликта власти Китая придерживаются нейтральной позиции, не выражая поддержки ни одной из сторон.


Так, Пекин не присоединился к западным санкциям, но в то же время не стал выражать поддержку российской СВО. Вместо этого, после года молчания, КНР предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. Последний, впрочем, оказался таким же «нейтральным» и не соответствует интересам ни одной из сторон.

Свое мнение касательно вышеупомянутых действий Пекина в недавнем интервью South China Morning Post высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. С его слов, ЕС не удовлетворен нейтральной позицией КНР.

Это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий

- заявил дипломат.

При этом Боррель отметил, что Евросоюзу пришлось приложить достаточно много усилий, чтобы убедить Киев в отсутствии поддержки армии РФ со стороны Китая. Также глава евродипломатии одобрил участие Пекина в августовской мирной конференции по Украине, которая прошла в Саудовской Аравии, назвав это «хорошим шагом».

Между тем, видимо, ЕС таки приложил недостаточно усилий, так как в НАПК Украины признали три крупнейших нефтегазовых компании из КНР «спонсорами войны». В МИД Китая, в свою очередь, решительно осудили действия Киева и призвали «немедленно устранить ошибки».
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:05
    +2
    ЕС не удовлетворён позицией КНР —

    ***
    — Не в вашем положении выбирать позиции ...
    ***
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:14
      +4
      Так они хотят поставить в странную позу КНР, а она сама не становится. Как то не по европейски поступает восток.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 11:54
        0
        ЕС не удовлетворен нейтральной позицией КНР.
        Блин, ну где ЕС и где КНР? В каждой дырке эта ЕС.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:07
    +2
    Это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий

    - заявил дипломат.
    Особенно когда курятник находится в Брюсселе...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:13
      +2
      Цитата: oppozite28
      Особенно когда курятник находится в Брюсселе...

      Про курятник не скажу, а вот лиса, точно сидит в Брюсселе.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:50
      +1
      Забавно, что шестёрка - табаки Дяди Сэма, своей "позиции" вообще, по определению нее имеющая, "недовольна" суверенной позицией Наблюдателя за действиями "Лисы". В, по сути, - ЕЁ СОБСТВЕННОМ "курятнике"... На который "кондитеры" Госдеповской пекарни, нагловато, но весьма преждевременно "раскатали губу"...
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:11
    +2
    Это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий

    - заявил дипломат.

    Грамотно Боррелька подметил, где лиса ( или шакал) это Запад. Ну а куры все остальные, включая Китай.
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 11:12
    0
    То что борель ярый фашист и поддерживает нацистов по всему миру, ни кто и не сомневается. И этот выродок еще и имеет наглость запрещать другим странам бороться с фашизмом? Этого упыря давно виселица заждалась.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    Жозеп Боррель: Это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий
    Этот гнус с нацистским взглядами в последнее время стал часто образно изъясняться наверное полагая, что это подчеркивает его "одухотворенную" личность радеющую за бандеровцев, европейских неонацистов. Уже тошно смотреть на эту рожу, а особенно в паре с Урсулой. Боррель, может обратишь наконец внимание на европейского скунса не дающего окружающим нормально дышать? От вас вонь идет не только по Европе, но распространяется и на другие континенты.
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 11:23
      +1
      Чё вы на бореля бочку катите) Он не виноват)Помните, приезжал в Россию и пел тут песни о полном понимании позиций Кремля, а как приехал отсюда в европу, полностью переобулся. Политика- грязное дело, говорить нужно то, что нужно, а не то, что думаешь
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:14
    +1
    У китая своих проблем хватает,любое сказанное ими мнение легко можно использовать против самих китайцев. Так что для них молчание это единственный вариант сказать хоть что-то...
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:21
    +1
    А с какой стати китайцы должны плясать под дудку сионистов и еврейских марионеток из Европы?

    Китайцы утверждают, что, то, что израильтяне и евреи умны — это ложное суждение, шутка.

    Китайское предупреждение - не возвышайте слепо евреев и не клевещите на себя.

    Евреи не дружат с Китаем. Генри Киссинджер давно советует Штатам объединить Россию и Индию для давления на Китай. Он еврей и представляет общие интересы евреев.

    У еврейского капитала нет страны, нет понятия родины, их родина там, где они могут получить наибольшую прибыль, где они могут гарантировать сохранность своих богатств, они пойдут туда без колебаний.

    Китайские выводы:

    Общественное мнение переполнено стереотипами: евреи умны, Израиль дружит с Китаем, евреи питают чувства к китайцам и т. д., это наивно-романтическое одностороннее видение, что в конечном итоге нанесет ущерб китайским национальным интересам.



    Вы не можете заставить свои ноги идти туда, куда не хочет идти ваша голова,
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:22
    +3
    Стало быть Зеля главный в курятнике, то есть петух?
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:26
    +1
    Бандитская дипломатия выше всяких похвал. Угрозы, подставы, торговая война и требования любви в одном флаконе.
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:27
    +1
    Боррель видимо считает себя хозяином украинского курятника, причем с согласия главПетуха.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:38
    0
    Это западная поговорка, а у Китая есть своя мудрость, про речку и труп ЕС.
  12. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 11:44
    0
    Во первых Россия не лиса а медведь, Украина точно курятник потому, что их имеют все, ну а петушатнику лучше рот не разевать, после шароварии ваша очередь.