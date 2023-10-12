Глава украинской энергетической компании: зима на Украине будет тяжелой из-за ожидаемых российских ударов

Грядущая зима будет для Украины более тяжелой, чем прошлогодняя, из-за ожидаемых российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.По мнению Ткаченко, имеющихся на Украине систем ПВО может не хватить, чтобы отбить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Удары по энергетическим объектам вероятнее всего будут интенсивнее прошлогодних. Кроме того, в результате предварительных атак Украина располагает меньшими резервами энергетических мощностей, необходимых для того, чтобы хотя бы частично нивелировать последствия атак на инфраструктурные объекты.Таким образом, украинское руководство ожидает зимой коллапс всей энергосистемы страны. В Киеве не исключают, что вследствие российских атак на объекты критической инфраструктуры возникнет острый дефицит электроэнергии, водоснабжения и отопления.Эксперты отмечают, что украинская энергетическая инфраструктура вследствие нехватки избыточных мощностей и запасного оборудования в настоящее время является менее надежной и более уязвимой, чем прошлой зимой.Несмотря на то, что западные кураторы выделили Киеву средства, необходимые для закупки нового оборудования для энергетики, основная часть этих средств до сих пор не поступила. Из необходимых для полного восстановления электросетей 262 миллионов долларов Киеву было передано Западом лишь 18,5 миллионов. По оценкам специалистов, прошлой зимой повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ.Кроме того, на Украине отмечается острый дефицит квалифицированных работников, необходимых для выполнения восстановительных работ, возникший вследствие практически тотальной насильственной мобилизации.