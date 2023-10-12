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Глава украинской энергетической компании: зима на Украине будет тяжелой из-за ожидаемых российских ударов

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Глава украинской энергетической компании: зима на Украине будет тяжелой из-за ожидаемых российских ударов

Грядущая зима будет для Украины более тяжелой, чем прошлогодняя, из-за ожидаемых российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.


По мнению Ткаченко, имеющихся на Украине систем ПВО может не хватить, чтобы отбить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Удары по энергетическим объектам вероятнее всего будут интенсивнее прошлогодних. Кроме того, в результате предварительных атак Украина располагает меньшими резервами энергетических мощностей, необходимых для того, чтобы хотя бы частично нивелировать последствия атак на инфраструктурные объекты.

Таким образом, украинское руководство ожидает зимой коллапс всей энергосистемы страны. В Киеве не исключают, что вследствие российских атак на объекты критической инфраструктуры возникнет острый дефицит электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Эксперты отмечают, что украинская энергетическая инфраструктура вследствие нехватки избыточных мощностей и запасного оборудования в настоящее время является менее надежной и более уязвимой, чем прошлой зимой.

Несмотря на то, что западные кураторы выделили Киеву средства, необходимые для закупки нового оборудования для энергетики, основная часть этих средств до сих пор не поступила. Из необходимых для полного восстановления электросетей 262 миллионов долларов Киеву было передано Западом лишь 18,5 миллионов. По оценкам специалистов, прошлой зимой повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ.

Кроме того, на Украине отмечается острый дефицит квалифицированных работников, необходимых для выполнения восстановительных работ, возникший вследствие практически тотальной насильственной мобилизации.
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8 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 11:12
    +3
    Это песенка для дядюшки Сэма, чтобы денег ещё больше дал. Хотели бы ударить по энергетике Украины, давно бы уже вдарили. А то чуть потрепали в прошлом году и всё, испугались осуждений партнёров.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:21
      +3
      И для США и для ЕС уничтожение энергетики Украины является благом, а не проблемой, поэтому то и выделяют на её восстановление копейки.
      Полоумные с Украины так и не поняли, что наличие развитой энергетической отрасли есть залог развития промышленного производства на Украине, которое совсем не нужно США и ЕС.

      Так что сколько бы не клянчили украинские чиновники денег e "цивилизованноuj Западf" на поддержание и восстановление энергетических мощностей больших денег от туда они не получат, поскольку конкуренты Западу не нужны и в большом население Украины Запад также не заинтересован. hi
    2. KCA
      KCA Сегодня, 12:27
      0
      Денюжки только на распил, разбитые трансформаторы на что менять? В хохланде их раньше делали, на востоке, а теперь только в РФ, деньги многое решают, но транс изготавливают год, на складе такую хрень не держат, да и при всей жадности, поставку таких штук прирежут наглухо, ну и продавцов за измену Родине до пожизненного
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:12
    -4
    С 2014года ждём когда вы там замерзните,но никак не дождёмся-кремль не даёт замёрзнуть,давая скидки на покупку угля,газа и солярки....
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:13
    -5
    Одна из наилюбимейших тем России. Год назад все было то же самое. Тяжелая зима, вымерзающая Украина, запасайтесь обогревателями и генераторами. Не вымерзла.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 11:22
      +6
      Во главе укро энергокомпаниии стоит россиянин? Вроде коклоэнергетик вещает.
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:28
      +3
      Об этом заявил глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.
      , а обогревателями запасайтесь, просто холодная зима будет в этом году.
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +2
    зима будет для Украины более тяжелой, чем прошлогодняя
    Запад уже подсуетился и выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров. Перезимуют, не впервой. Но по энергообъектам вдарить просто необходимо.