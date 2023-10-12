Военное обозрение
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Показаны кадры подготовки армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа

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Показаны кадры подготовки армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа

Эскалация палестино-израильского конфликта нарастает, каждая из сторон заявляет о необходимости довести дело до конца. Боевики ХАМАС, начавшие вторжение и ракетные удары по Израилю 7 октября, намерены уничтожить еврейское государство. В свою очередь, израильское военное и политическое руководство не скрывает планов не только по ликвидации как минимум военизированного крыла палестинского движения, но и проводят фактическое стирание с лица земли всего сектора Газа.


Однако заявленная в рамках операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» ее наземная часть пока так и не начата. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция в Газе произойдет, «когда это будет удобно». В то же время, израильские военные активно к ней готовятся.

Это подтверждают кадры видео, выложенные в сеть. В коротком ролике показана бронетехника ЦАХАЛ, включая теперь уже совсем не считающиеся неуязвимыми танки Merkava, которые боевики ХАМАС не только уничтожают, но и захватывают целехонькими. Израильские солдаты экипируются, командиры проводят их инструктаж.



Между тем, бойцы ХАМАС тоже не сидят сложа руки. Несмотря на то, что в результате массированных авиаударов ВВС Израиля Газа постепенно превращается в груду развалин, они готовят оборонительные укрепления и производят минирование. За десятилетия противостояния с Израилем палестинцы создали множество подземных укрытий и тоннелей в секторе Газа, где располагаются командные пункты и склады с оружием. Это позволит им не только удерживать оборону, но и скрытно перемещаться, нанося неожиданные удары по израильским войскам. Очевидно, что взятие под физический контроль Газы для ЦАХАЛ точно не будет легкой прогулкой.

Промедление начала наземной операции может быть связано и с тем, что многие из мобилизованных в израильскую армию резервистов, даже с учетом того, что все они ранее проходили службу, порастеряли военные навыки. Соответственно, требуется время на их подготовку, включая боевое слаживание и получение навыков городского боя.



Кроме того, вторжение ЦАХАЛ в Газу может спровоцировать на активные действия шиитскую группировку «Хизбалла», усиленную иранскими отрядами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на севере Израиля со стороны Ливана. Не исключено, что в этом случае на сторону палестинцев встанут и некоторые арабские государства. Несмотря на воинственную риторику израильтян и поддержку США, в этом случае ЦАХАЛ будет очень непросто сражаться сразу на нескольких фронтах.

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16 комментариев
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  1. 陈 乐为
    陈 乐为 Сегодня, 11:30
    +2
    Это нелегкая задача для Израиля, и развалины каждого здания представляют опасность.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:14
      0
      Нелёгкая задача?При всём уважении к боевому потенциалу ХАМАС у него нет танков,ПВО, артиллерии, истребителей,большого количества бойцов.Как же тогда Израиль собирается справиться с Ираном,чей военный потенциал сопоставим с потенциалом Турции?Если даже справиться с ХАМАС для него нелегко?Та же Хезболла участвовала в городских боях за Алеппо,Хаму, Хомс, Дамаск и много ещё где во время Сирийской войны и они как то сдюжили. Как говорится в пословице назвался груздем полезай в кузовок.( О ситуации, когда уже поздно отказаться от своего решения ).
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:22
      0
      У нас общество ожидает потери превышающие потери Войны 73 года, но видимо другого пути нет.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:36
    +1
    Гляжу они из войны на Донбассе выводы не делают!С такими сборами пусть радуются что у палестинцев мало дронов и высокоточных ракет,чтобы вынести в пыль еврейцев во время этих массовых кучкований -идеальные условия для накрытия с воздуха,тогда бы этим воякам нужны были бы только гробы!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:56
      +1
      Ну Украине в кастрюлях, а эти в чепчиках. Интересно они в боевую экипировку входят what судя по фото
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 11:42
    0
    Чудики.Мариуполь два месяца освобождали. Двести танков и бмп потеряли Бахмут почти полгода.А если учесть ,что арабам терять нечего и они пару лет готовились, прогулки лёгкой не будет.Арабы выводы сделали
  4. zoland
    zoland Сегодня, 11:44
    0
    Цитата: Бережливый
    Гляжу они из войны на Донбассе выводы не делают!С такими сборами пусть радуются что у палестинцев мало дронов и высокоточных ракет,чтобы вынести в пыль еврейцев во время этих массовых кучкований -идеальные условия для накрытия с воздуха,тогда бы этим воякам нужны были бы только гробы!

    20000 гробов понадобилось Пригожену в Артемовске
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:57
      -2
      Причём это были профессионалы
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: igorbrsv
        Причём это были профессионалы

        Да, типа зека, что свою бабушку грохнул.
  5. zoland
    zoland Сегодня, 11:45
    +3
    Цитата: Алексей Алексеев_5
    Чудики.Мариуполь два месяца освобождали. Двести танков и бмп потеряли Бахмут почти полгода.А если учесть ,что арабам терять нечего и они пару лет готовились, прогулки лёгкой не будет.Арабы выводы сделали

    А не кто лёгкой прогулки не ждёт, по этому и утюжат их шестой день подряд без перерыва
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:53
    +3
    Как попугаи в комментах с "уникальным опытом СВО". Единственно, что нового стало из опыта, это массовое использование дронов вместе с ПТРК, но с прицелом по крыше цели за копейки, а не тонны денег как Джавелина. Вы сами то в голове своей осознаёте, что при наличии всех этих военных игрушек типа чудо-танков, чудо-арты, чудо-авиабомб, чудо-солнцепека и прочего чудо-чудо, что в пыль, в пыль любого и везде, конфликт блин не заканчивается и на горизонте не видно когда и как он может закончится.
    А еврейцы начали предварительные ласки с уничтожения света, еды, воды и изоляции.
    Хотя да, как лохи они, могли бы покататься колоннами по Газе раздавая гумпомощь.
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 12:08
      +1
      Забыл добавить, что они еще и "центры принятия решений" - дома лидеров Хамас, сразу начали утюжить.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    0
    Очевидно, что взятие под физический контроль Газы для ЦАХАЛ точно не будет легкой прогулкой
    Бои в городе ни когда не были легкой прогулкой. А кто так считал поплатился кровью своих солдат и потерей техники. В ВОВ штурмовые группы прикрывали выделенные для усиления танки выявляя и уничтожая "фаустников" после чего продвигались вперед под прикрытием огня танков.
  8. surfdude
    surfdude Сегодня, 12:04
    -2
    Командные пункты и склады с оружием,хамас размещает под госпиталями,а не в туннелях,чтоб не разбомбили. По туннелях гонят контрабанду из Египта, алкоголь и наркоту в основном.
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 12:08
    -1


    гламурные войска, однако.

    [/center]

    и опять Исход в пустыню, в этот раз от ХАМАСа

    [/center]
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:21
      0
      Спасибо. Было почти не сложно и всё получилось, но. Стоят не по росту!!!