Показаны кадры подготовки армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа

Эскалация палестино-израильского конфликта нарастает, каждая из сторон заявляет о необходимости довести дело до конца. Боевики ХАМАС, начавшие вторжение и ракетные удары по Израилю 7 октября, намерены уничтожить еврейское государство. В свою очередь, израильское военное и политическое руководство не скрывает планов не только по ликвидации как минимум военизированного крыла палестинского движения, но и проводят фактическое стирание с лица земли всего сектора Газа.
Однако заявленная в рамках операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» ее наземная часть пока так и не начата. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция в Газе произойдет, «когда это будет удобно». В то же время, израильские военные активно к ней готовятся.
Это подтверждают кадры видео, выложенные в сеть. В коротком ролике показана бронетехника ЦАХАЛ, включая теперь уже совсем не считающиеся неуязвимыми танки Merkava, которые боевики ХАМАС не только уничтожают, но и захватывают целехонькими. Израильские солдаты экипируются, командиры проводят их инструктаж.
Между тем, бойцы ХАМАС тоже не сидят сложа руки. Несмотря на то, что в результате массированных авиаударов ВВС Израиля Газа постепенно превращается в груду развалин, они готовят оборонительные укрепления и производят минирование. За десятилетия противостояния с Израилем палестинцы создали множество подземных укрытий и тоннелей в секторе Газа, где располагаются командные пункты и склады с оружием. Это позволит им не только удерживать оборону, но и скрытно перемещаться, нанося неожиданные удары по израильским войскам. Очевидно, что взятие под физический контроль Газы для ЦАХАЛ точно не будет легкой прогулкой.
Промедление начала наземной операции может быть связано и с тем, что многие из мобилизованных в израильскую армию резервистов, даже с учетом того, что все они ранее проходили службу, порастеряли военные навыки. Соответственно, требуется время на их подготовку, включая боевое слаживание и получение навыков городского боя.
Кроме того, вторжение ЦАХАЛ в Газу может спровоцировать на активные действия шиитскую группировку «Хизбалла», усиленную иранскими отрядами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на севере Израиля со стороны Ливана. Не исключено, что в этом случае на сторону палестинцев встанут и некоторые арабские государства. Несмотря на воинственную риторику израильтян и поддержку США, в этом случае ЦАХАЛ будет очень непросто сражаться сразу на нескольких фронтах.