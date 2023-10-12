ФСБ задержала готовившего диверсию против воинской части в Архангельске 18-летнего россиянина

В Архангельской области предотвращена попытка диверсии против дислоцирующейся в областном центре воинской части. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области.
Как стало известно, оперативными сотрудниками УФСБ по Архангельской области и УФСБ по Северному флоту была получена информация о готовящемся диверсионном акте на территории воинской части в городе Архангельске. В результате слаженных действий сотрудников ФСБ РФ был задержан 18-летний россиянин.
Пресс-служба УФСБ сообщает, что молодой человек получил задание от запрещенной в Российской Федерации организации поджечь зажигательной смесью находящуюся на территории воинской части военную технику. Но поскольку о планах юного диверсанта стало известно контрразведчикам, преступление так и не было совершено.
В настоящее время компетентные органы проводят дальнейшее расследование данного преступления. Отметим, что с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине, в России активизировалась деятельность диверсантов, которых украинские спецслужбы вербуют, в том числе, и из неустойчивых в моральном отношении или падких на легкие деньги российских граждан.
Кроме того, к подобным действиям могут быть причастны и радикальные организации, связанные с международным террористическим подпольем. Наличие таких рисков требует повышенного внимания не только от спецслужб и правоохранительных органов, но и от обычных граждан.