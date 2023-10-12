Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ задержала готовившего диверсию против воинской части в Архангельске 18-летнего россиянина

23
ФСБ задержала готовившего диверсию против воинской части в Архангельске 18-летнего россиянина

В Архангельской области предотвращена попытка диверсии против дислоцирующейся в областном центре воинской части. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области.


Как стало известно, оперативными сотрудниками УФСБ по Архангельской области и УФСБ по Северному флоту была получена информация о готовящемся диверсионном акте на территории воинской части в городе Архангельске. В результате слаженных действий сотрудников ФСБ РФ был задержан 18-летний россиянин.

Пресс-служба УФСБ сообщает, что молодой человек получил задание от запрещенной в Российской Федерации организации поджечь зажигательной смесью находящуюся на территории воинской части военную технику. Но поскольку о планах юного диверсанта стало известно контрразведчикам, преступление так и не было совершено.

В настоящее время компетентные органы проводят дальнейшее расследование данного преступления. Отметим, что с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине, в России активизировалась деятельность диверсантов, которых украинские спецслужбы вербуют, в том числе, и из неустойчивых в моральном отношении или падких на легкие деньги российских граждан.

Кроме того, к подобным действиям могут быть причастны и радикальные организации, связанные с международным террористическим подпольем. Наличие таких рисков требует повышенного внимания не только от спецслужб и правоохранительных органов, но и от обычных граждан.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:27
    -17
    молодой человек получил задание от запрещенной в Российской Федерации организации поджечь зажигательной смесью находящуюся на территории воинской части военную технику.

    А всем этим "организациям" слава Космодемьянской покоя не дает! Ну а "юноша"..... - фраза Лаврова.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:31
      +11
      Елена,вы с какой целью сюда приплели Зою Космодемьянскую ,которая вообще то воевала с войсками оккупантов?Этот дерьмоид ближе к иуде искариоту,если оперировать историческими личностями!А комментарий свой удалите или исправьте!
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Бережливый
        с какой целью сюда приплели Зою Космодемьянскую ,которая вообще то воевала с войсками оккупантов?

        Вы правы ! Турковатый у нее коммент !
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:46
      +3
      Всегда относился положительно а Вам,Елена.Но тут сморозили чушь.Во всем этом меня последние полтора года напрягает следующее.Почему ТАМ никто из местных не устраивает подобное?Причина в чем?В крайней жесткости и законов военного времени?А мы что,не на войне,нас не убивают,не разрушают наши жилища?Или в том,что большой части общества плевать на страну,в которой живут?Тогда аналогично,государству надо плевать(пулями)на таких.Почему это сходит с рук?Только давайте не будем,вот-поймали,накажут..Мало этого
      1. Paul Zewike
        Paul Zewike Сегодня, 11:56
        0
        Мне кажется, дело в том, что там годами насаждалось идеология укронацизма. Там, за редким исключением, люди с абсолютно промытыми мозгами. У нас все-таки присутствовали различные точки зрения в медийном и идеологическом пространстве. Куча нко и прочей мерзости работали свободно. Вот и выкормились людишки и их дети.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Почему ТАМ никто из местных не устраивает подобное?Причина в чем?

        Никогда не задумывались- почему Вермахт в ноль за 4 года, Верфольф кончился за 5 месяцев, а бандеровцев 12 (!!!) лет гоняли???
        Все просто- 99% поддержка населения.
        Просто представьте себе - вы пришли с фронта, у вас 5 детей и к вам регулярно ходят из лесу за пожрать/постирать/выпить. Власть при этом за это пособничество может вас посадить лет на -надцать.
        В стране мягко говоря - голодно.
        Оружия на полях/в лесах- валом.
        Вы местный и знаете все окрестности
        При ТАКИХ раскладах- как быстро надоест вам вырывать у своих детей еду?!!
        Я думаю -месяц,два, не более( я б не выдержал смотреть в голодные глаза своих детей дольше)..
        И?
        Вы найдете схрон и шваркните туда связку гранат или растяжку на тропке поставите, или тупо напоите и перережите пришедших.
        Вы НЕ будете их кормить 12 лет.
        За одним исключением - если вы полностью их поддерживаете и одобряете...
  2. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 11:28
    +4
    Из другого источника:
    Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило против задержанного уголовное дело о попытке совершения теракта. Ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

    я бы на месте расстреливал, а не 15 лет. Чтоб другим уродам не повадно было
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 12:30
      0
      15 лет непрерывного расстрела из воздушек. drinks
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 11:30
    +3
    Собрался штурмовать действующую ВЧ с бутылкой молотова? Понаражают идиотов. fool Часовой бы дурака пристрелил. Потом бы родители вопили, что деточку убили.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:49
      0
      Уже был подобный случай с удавшимся поджогом.Конечно,вот он стрелочник-часовой(который,есть лицо неприкосновенное)
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:30
    +3
    вот интересно, что в мозгу у этого малолетнего дЭбила
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 11:39
      +2
      в игры парень переиграл похоже, диверсантом себя почувствовал lol теперь уедет далеко и на долго, и поделом собсно
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Виталий161
        в игры парень переиграл похоже, диверсантом себя почувствовал

        все одно что то же его побудило, надеюсь на одни бабки в мозгах?!!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    +3
    А почему не в армии? Идет призыв. Болезненный или малахольный студент "прохладной жизни"?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:51
      0
      Сейчас на срочку попасть еще надо постараться..Отсрочки,категории оодности и все такое..
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:40
    +3
    Печально.
    Идиотов никогда не бывает мало, и выловить всех не представляется возможным...
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:42
    0
    Цитата: Александр Советский Союз

    я бы на месте расстреливал, а не 15 лет. Чтоб другим уродам не повадно было

    До конца жизни в лагеря - самое то. А другие подумают: а оно того стоило и чего ради?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +1
    Хоть и говорят на Руси: "В семье не без и.диота", но что-то и.диотов расплодилось слишком много. Прежде чем садить на 15-20 лет необходимо принародно высечь на площади. С другими поступать также - после приговора суда порка, затем этап. Коль мораторий на смертную казнь, так в целях профилактики порка не помешает.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      но что-то и.диотов расплодилось слишком много.

      а это следствие ухода государства из системы воспитания и приход в систему образования не понятно кого
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: rotmistr60
      Прежде чем садить на 15-20 лет необходимо принародно высечь на площади.

      А не боитесь - что они будут радостно на всю площадь"О да!!пори меня еще!!еще!!Оооо!!"???
  9. arnulla
    arnulla Сегодня, 11:48
    +2
    Жертвы ЕГЭ вливаются в нашу действительность
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 12:32
      0
      Давно уже.
      Первым сдававшим ЕГЭ уже за 30 перевалило(тока они застали еще относительно нормалюьную школу).
      А ЭТО - уже жертва последующих реформ образования и натаскивания на ЕГЭ(и то что у 8клашек) суть ли не с 1го класса.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 11:56
    +2
    Пока над такими не будет всенародного суда и виселицы на площади, не будет нам покоя. Потенциальный Враг народа всегда прежде должен думать о свой семье и о том, сможет ли она потом пережить его преступления перед Родиной .!.
    1. Комментарий был удален.