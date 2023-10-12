Дочери военкора Сладкова неизвестные пытались несколько раз передать некую «посылку» для ее отца

11 октября в полицию обратилась гражданка Российской Федерации Арина Сладкова, являющаяся дочерью известного российского военного корреспондента Александра Сладкова. Она сообщила, что неизвестные лица пытались несколько раз передать какую-то «посылку» для ее отца, хотя он ничего не заказывал и ни о каких «посылках» извещен не был. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На домашний адрес Арины Сладковой была оформлена доставка «посылки» курьерской службой. По словам курьера, доставку оформили некие неизвестные ему «волонтеры», с просьбой передать «посылку» Александру Сладкову. Хотя Арина отказалась принимать «посылку», ей настойчиво звонили несколько раз с предложением встретить доставку.
В итоге девушка позвонила своему отцу. Однако Александр Сладков, как сообщает Baza, оказался не в курсе происходящего, поскольку никаких доставок не заказывал и посылок ни от кого не ждал. После этого девушка обратилась в правоохранительные органы.
Навязчивая попытка передать «посылку» российскому военкору – очень тревожный знак. Ранее примерно таким же способом было совершено убийство другого известного военного корреспондента – Владлена Татарского. Дарья Трепова, которая сейчас находится в следственном изоляторе, передала ему статуэтку в подарок на публичном мероприятии в одном из петербургских кафе. Когда военкор принял статуэтку, прогремел взрыв, в результате которого Владлен погиб, большое количество посетителей кафе было ранено.
Подобные действия должны оперативно пресекаться правоохранительными органами. Покушения на лидеров общественного мнения патриотической направленности являются одним из главных направлений деятельности украинской военной разведки на российской территории. От рук диверсантов погибли военкор Владлен Татарский, политолог и журналист Дарья Дугина, в результате взрыва был тяжело ранен писатель, политик и офицер Росгвардии Захар Прилепин, погиб его друг и охранник Александр Шубин.