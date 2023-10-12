Военное обозрение
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Дочери военкора Сладкова неизвестные пытались несколько раз передать некую «посылку» для ее отца

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Дочери военкора Сладкова неизвестные пытались несколько раз передать некую «посылку» для ее отца

11 октября в полицию обратилась гражданка Российской Федерации Арина Сладкова, являющаяся дочерью известного российского военного корреспондента Александра Сладкова. Она сообщила, что неизвестные лица пытались несколько раз передать какую-то «посылку» для ее отца, хотя он ничего не заказывал и ни о каких «посылках» извещен не был. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


На домашний адрес Арины Сладковой была оформлена доставка «посылки» курьерской службой. По словам курьера, доставку оформили некие неизвестные ему «волонтеры», с просьбой передать «посылку» Александру Сладкову. Хотя Арина отказалась принимать «посылку», ей настойчиво звонили несколько раз с предложением встретить доставку.

В итоге девушка позвонила своему отцу. Однако Александр Сладков, как сообщает Baza, оказался не в курсе происходящего, поскольку никаких доставок не заказывал и посылок ни от кого не ждал. После этого девушка обратилась в правоохранительные органы.

Навязчивая попытка передать «посылку» российскому военкору – очень тревожный знак. Ранее примерно таким же способом было совершено убийство другого известного военного корреспондента – Владлена Татарского. Дарья Трепова, которая сейчас находится в следственном изоляторе, передала ему статуэтку в подарок на публичном мероприятии в одном из петербургских кафе. Когда военкор принял статуэтку, прогремел взрыв, в результате которого Владлен погиб, большое количество посетителей кафе было ранено.

Подобные действия должны оперативно пресекаться правоохранительными органами. Покушения на лидеров общественного мнения патриотической направленности являются одним из главных направлений деятельности украинской военной разведки на российской территории. От рук диверсантов погибли военкор Владлен Татарский, политолог и журналист Дарья Дугина, в результате взрыва был тяжело ранен писатель, политик и офицер Росгвардии Захар Прилепин, погиб его друг и охранник Александр Шубин.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:38
    +6
    К сожалению,знаковые люди зачастую не думают о своей безопасности.Владлен,пример а тому.Тут все правильно поступила женщина.
    1. Мой адрес
      Мой адрес Сегодня, 12:01
      +5
      Уважаемый Дмитрий, к сожалению соответствующие структуры, созданные для нашей безопасности, не думают наказать заказчиков, хоть и твердят про центры принятия решений. "Это же не наш метод!" А почему не наш? Заказчик в Киеве? Так расфигачить под ноль офис заказчика будь он и в центре! Нам подленько дали по щеке? Так вышибить челюсть подлецу! am
      1. Andrey “andrewTSO” D
        Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:17
        +1
        не наш метод!

        Кстати, да! С каких это пор "это" стал "не наш метод", ась?!
        СССР ваще долго не тянул и этот метод был вполне НАШ! А Россия (Федерация) правопреемник СССР - так что непонятно в какой момент метод вдруг стал "не наш"
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:40
    +4
    Всё верно сделала,молодчина!Возможно что спасла жизнь своему отцу и себе!Только вот расслабься не нужно,всучьё если взялось за семью Сладковых,им нужна охрана из сотрудников ФСБ!
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:57
      +5
      Не согласен , абсолютно не верно поступила . Надо было сразу сообщить отцу и после этого в органы . Их бы встретили . Надо выходить на заказчика .
  3. Roust
    Roust Сегодня, 11:48
    +6
    Курьеров вычислить. Заказчиков - к стенке! Диверсантов - в болото!
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:27
      0
      Так ПОБЕДИМ! Никакой пощады врагу!
  4. Arnok
    Arnok Сегодня, 11:51
    +1
    Жалко девчонку sad
    Раз взялись, значит надо прятать ее. Пока не поздно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      +1
      И это в стране,гражданкой которой она является?В стране,ведущей войну против нелюдей.Что происходит тогда нехорошее.В стране.Нет,принимать меры безопасности необходимо
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:53
    +4
    Надо было "встретить" "курьеров", но не дочери, а специалистам по таким делам.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:08
      +2
      ей настойчиво звонили несколько раз с предложением встретить доставку.

      Конечно. Сразу надо было сообщить "куда следует", а там бы уж приняли и посылку, и курьеров с распростертыми объятиями.
      am
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 12:00
    +1
    у них опять дела швах...вот и начинают как обычно бить "на медийную картинку" по знаковым лицам, объектам...и как обычно подло из под тишка...мрази они, и тем гордятся ..сражаются за право ими быть
  7. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 12:00
    0
    у них опять дела швах...вот и начинают как обычно бить "на медийную картинку" по знаковым лицам, объектам...и как обычно подло из под тишка...мрази они, и тем гордятся ..сражаются за право ими быть
  8. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 12:02
    +1
    Как поступать в таких ситуациях к сожелению у нас не учат, тем более так навязчиво и нагло пытались передать посылку. А было можно выйти на заказчика и как в старые добрые времена, дать люлей, сначала.
  9. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 12:06
    -1
    Нельзя доверять посылке размером больше конверта, особенно если вы чувствуете, что у вас могут быть враги. Мудрая и осторожная девушка, лишь бы поздравить.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:22
      0
      больше конверта

      Да и этого хватит... Сильнодействующий яд, вдохнул - и крышка!
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:19
    0
    Вопрос в следующем: смогли ли силовики выследить подозрительную посылку и затем проанализировать ее содержимое?
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:29
    0
    Тут вопрос скорее к спецслужбам . Это сколько следов оставили и только появилась заметка в СМИ ,а не выволокли наружу всю эту компанию
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:33
    0
    Филиал работающий пр лекалам Моссад и Кидон в Киеве должен быть уничтожен.