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Глава украинской военной разведки о контрнаступлении: Мы выбились из графика

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Глава украинской военной разведки о контрнаступлении: Мы выбились из графика

На фоне происходящего на Ближнем Востоке Украина отошла на второй план, и, тем более, все уже начитают забывать, что «идёт» украинское контрнаступление.


Однако в Киеве продолжают вот уже пятый месяц заявлять, что контрнаступление действительно продолжается, просто с переменными успехами.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, контрнаступление ВСУ просто выбилось из графика. Ещё в феврале 2023 года Буданов заявлял, что конфликт закончится в этом году победой Украины.

Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование

- сказал глава ГУР.

Интересно, как понимать подобные высказывания. Очевидно, что выбивание из графика это и есть отставание. Однако, вероятно, Буданов имеет ввиду, что они наверстают это отставание и вновь будут действовать по графику. Только непонятно, насколько этот график растянут.

Глава украинской военной разведки также отметил, что «всё не пошло кувырком», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Раскрывать причины того, почему ВСУ не укладываются в график наступления, Буданов не стал, сославшись на государственную тайну.

При этом он добавил:

Пусть каждый сделает свой вывод

Ранее в западной прессе со ссылкой на высокопоставленных чиновников написали о том, что ВСУ продолжат своё контрнаступление в зимнее время.
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:02
    +2
    Мы выбились из графика —

    ***
    — Вас выбили ...
    ***
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:22
      +1
      ...Однако в Киеве продолжают вот уже пятый месяц заявлять, что контрнаступление действительно продолжается, просто с переменными успехами...

      У этого движения тоже есть чёткое определение - "Шаг вперёд, два шага назад".
      Не останавливайся Муданов ведь это тоже движение, только в обратном направлении.
  2. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:12
    +1
    Думают, что русский язык настолько богат, что позволит нести лютую ахинею, "имея ввиду" что-то другое...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:12
    +1
    Глава украинской военной разведки о контрнаступлении: Мы выбились из графика
    вообще-то это иначе называется
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:12
    +1
    Раньше им Милли давал сначала 4 недели, потом уже стало 6-8, новая обезьяна с пальмы уже гонит их без остановки на всю осень и зиму. Видно травы уже пожухли, кусты отцвели, а дождичек за шиворот только придаст им прыти. А потом снежочек с лёгким морозцем заставит их активнее двигаться. Летом то как то жарковато было и пыли много.))))
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:17
    +1
    Если перевести это высказывание с собачьего на русский язык, то получается - мы облажались с контрнаступом. 90 тыс. граждан в/на отправлены в небытие, сколько инвалидов и ампутантов только Бог ведает, а у этого ушлепка - выбились из графика. Наверстывай олень график - еще 90 тыс. своих сограждан выпили.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:20
    +1
    Один сплошной КВН, если бы не столько трупов. "Немного выбились из графика))).
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    0
    Сильно переживаю, этим конфликтом с украинской стороны управляют люди из СМИ.
    Им что бы напомнить о себе, всегда нужна картинка . Что на сей раз придумают ,что бы затмить Израиль в новостях ? Поджог детского дома ,грязную бомбу из ядерных отходов .......................
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:24
    0
    Для кого это он сказал? На западе уже давно все поняли, на окраине не верят. Видать нас пужает.
  9. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 12:29
    0
    Судя по наступившему молчанию, наступление на Авдеевку закончилось.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    0
    Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование
    Не вы "выбелись", а вас выбили причем начали еще в июне. У вас график, согласованный с военными советниками НАТО, был за 7 дней до Азовского моря с блокировкой Крыма. А на деле? Теперь занимаются словоблудием пытаясь хоть как-то оправдаться в глазах Запада.
    Пусть каждый сделает свой вывод
    На Западе умные люди не зашоренные западной пропагандой уже сделали свой вывод - Россию не победить даже с поддержкой НАТО.