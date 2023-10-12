Глава украинской военной разведки о контрнаступлении: Мы выбились из графика

Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование

Пусть каждый сделает свой вывод

На фоне происходящего на Ближнем Востоке Украина отошла на второй план, и, тем более, все уже начитают забывать, что «идёт» украинское контрнаступление.Однако в Киеве продолжают вот уже пятый месяц заявлять, что контрнаступление действительно продолжается, просто с переменными успехами.По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, контрнаступление ВСУ просто выбилось из графика. Ещё в феврале 2023 года Буданов заявлял, что конфликт закончится в этом году победой Украины.- сказал глава ГУР.Интересно, как понимать подобные высказывания. Очевидно, что выбивание из графика это и есть отставание. Однако, вероятно, Буданов имеет ввиду, что они наверстают это отставание и вновь будут действовать по графику. Только непонятно, насколько этот график растянут.Глава украинской военной разведки также отметил, что «всё не пошло кувырком», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Раскрывать причины того, почему ВСУ не укладываются в график наступления, Буданов не стал, сославшись на государственную тайну.При этом он добавил:Ранее в западной прессе со ссылкой на высокопоставленных чиновников написали о том, что ВСУ продолжат своё контрнаступление в зимнее время.