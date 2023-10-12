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В ЦАХАЛ создают 3D-карты рельефа сектора Газа, чтобы танки и пехота в ходе операции не оказались в ловушке из руин

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В ЦАХАЛ создают 3D-карты рельефа сектора Газа, чтобы танки и пехота в ходе операции не оказались в ловушке из руин

Иллюстративное фото



Израильское командование продолжает подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа. При этом израильская авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары. Если следовать официальной версии израильского военно-политического руководства, то уничтожаются исключительно объекты группировки ХАМАС. Однако снимки из Газы демонстрируют то, что бомбардировки носят характер ковровых. В пыль и груды обломков превращены десятки кварталов густонаселённого анклава.

Поступают сообщения о том, что израильские специалисты в режиме реального времени, используя спутниковые данные и данные с разведывательных дронов, создают 3D-модель рельефа кварталов Газы после разрушений от прилётов авиабомб и ракет. Необходимо это для того, чтобы израильские сухопутные формирования имели перед собой актуальные карты местности, а не те, что были до бомбардировок. Например, это может позволить активнее маневрировать израильской бронетехнике в условиях городских развалин, чтобы не оказаться в итоге в ловушке, которую бомбардировками создала израильская же боевая авиация.

По понятным причинам, прохождение танков «Меркава» и другой военной техники израильской армии по руинам и по ещё неруинизированным бомбардировками кварталам сопряжено с огромным рисками. В связи с этим израильскому командованию приходится решать сложную задачу. Его уже критикуют за то, что слишком много времени теряется, и это время может помочь ХАМАС выстроить оборону, заминировать основные направления возможной атаки, превратить, как заявили в том же ХАМАС, «каждый камень в стреляющий». Однако, если командование попытается сэкономить время и бросить пехоту при поддержке бронетехники в плотную застройку, ещё и частично превращённую в груды металла, бетона и строительного мусора, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Поэтому в командовании ЦАХАЛ пытаются искать золотую середину, не форсируя события, но и не оттягивая начало сухопутной части операции «Железные мечи» на неопределённый срок.
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:57
    -6
    Очень плохо что у палестинцев нету нормальной авиации!Пусть хоть дроны массово используют чтобы не только на поле боя,но и еврейских городах также было как можно больше развалин!Чтобы горело в израиле всё что может гореть!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:01
      +2
      Цитата: Бережливый
      Очень плохо что у палестинцев нету нормальной авиации!Пусть хоть дроны массово используют чтобы не только на поле боя,но и еврейских городах также было как можно больше развалин!Чтобы горело в израиле всё что может гореть!

      Они всегда для этого использовали и используют ракеты, запуская их тысячами по Израилю. Зачем им дроны, когда можно запустить ещё парочку тысяч градов?
    2. surfdude
      surfdude Сегодня, 12:01
      +1
      Экий вы кровожадный...
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 12:09
      0
      Очень плохо что у палестинцев нету нормальной авиации!
      Предполагаю, что они готовясь к этой "заварухе" этот фактор учитывали. Думаю, что ХАМАС будет применять против армии Израиля те же методы, что применялись ими против армии САР. В интернете есть много информации о том, что именно ХАМАС поднаторел в строительстве тоннелей, т.о. на наземную операцию Израиля, ХАМАС может ответить подземной войной. Сколько километров тоннелей они прокопали в секторе Газы за это время ни кто не знает. Время покажет чья возьмёт, в любом случае война это не лучшее решение споров.
    4. JD1979
      JD1979 Сегодня, 12:24
      0
      Давайте перефразируем вашу фразу, заменив три слова слово:
      "Очень плохо что у УКРАИНЦЕВ нету нормальной авиации!Пусть хоть дроны массово используют чтобы не только на поле боя,но и РОССИЙСКИХ городах также было как можно больше развалин!Чтобы горело в РОССИИ всё что может гореть!"
      А теперь докажи мне что "ЭТО ДРУГОЕ, ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ"
      Очень плохо что за подобные комментарии с призывом к убийствам, причем массовым, пожизненно не банят. Не приходят люди в форме и не ломают пальцы, чтобы следующий раз мозги включались раньше, чем печаталось подобное.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:23
    0
    А техника прямо по картам будет двигаться или все таки по местности? Интересные там штабисты сидят, сначала сами себе организовали препятствия, а теперь чешут репы, как их преодолеть. Надежда на их чудо бульдозеры скорее всего не оправдается, пожгут их в первую очередь.
  3. Кариб
    Кариб Сегодня, 12:24
    0
    А где же "Украинские" Стингеры. Вот они бы там точно пригодились!!!
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Кариб
      А где же "Украинские" Стингеры. Вот они бы там точно пригодились!!!

      Скорее всего армейскую авиацию в лице вертушек поджидают.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:26
    +1
    Городской бой - вершина тактического искусства. Я просто не вижу у Израиля желания вести этот бой ,никакие танки не куда продвигаться скорее всего не будут. Тактика Израиля ,точная копия США -прилетел и разбомбил
  5. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:27
    0
    Евреи приплыли в 1940-х годах с мольбой о приюте к арабам, мол немцы нас уничтожают и выгоняют, не выгоняйте и вы! И вот результат..пустили, нельзя забывать, что это же евреи laughing теперь горе у арабов.
    В любом случае оккупированные территории должны быть освобождены, по резолюции ООН от 1947года два возможных варианта решения конфликта:
    1. создание двух независимых, но соединённых экономическим союзом государств, при этом, Иерусалим должен был стать территорией под международным контролем;
    2.создание федерации с еврейской и арабской составляющими.
    Иные варианты были признаны нереализуемыми:
    создание единого государства с доминирующей ролью одного из этносов;
    создание двух совершенно изолированных друг от друга государств;
    кантонизация — разделение на уровне отдельных городов/деревень.

    Надо было идти по первому варианту, а вышло совсем не так. Теперь уже поздно видимо и в перспективе евреям опять придётся искать землю обетованную, не смогли создать гармоничного сосуществования с арабским окружением winked К стати Крым тоже рассматривался, Бог отвёл.