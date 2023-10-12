В ЦАХАЛ создают 3D-карты рельефа сектора Газа, чтобы танки и пехота в ходе операции не оказались в ловушке из руин

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Израильское командование продолжает подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа. При этом израильская авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары. Если следовать официальной версии израильского военно-политического руководства, то уничтожаются исключительно объекты группировки ХАМАС. Однако снимки из Газы демонстрируют то, что бомбардировки носят характер ковровых. В пыль и груды обломков превращены десятки кварталов густонаселённого анклава.
Поступают сообщения о том, что израильские специалисты в режиме реального времени, используя спутниковые данные и данные с разведывательных дронов, создают 3D-модель рельефа кварталов Газы после разрушений от прилётов авиабомб и ракет. Необходимо это для того, чтобы израильские сухопутные формирования имели перед собой актуальные карты местности, а не те, что были до бомбардировок. Например, это может позволить активнее маневрировать израильской бронетехнике в условиях городских развалин, чтобы не оказаться в итоге в ловушке, которую бомбардировками создала израильская же боевая авиация.
По понятным причинам, прохождение танков «Меркава» и другой военной техники израильской армии по руинам и по ещё неруинизированным бомбардировками кварталам сопряжено с огромным рисками. В связи с этим израильскому командованию приходится решать сложную задачу. Его уже критикуют за то, что слишком много времени теряется, и это время может помочь ХАМАС выстроить оборону, заминировать основные направления возможной атаки, превратить, как заявили в том же ХАМАС, «каждый камень в стреляющий». Однако, если командование попытается сэкономить время и бросить пехоту при поддержке бронетехники в плотную застройку, ещё и частично превращённую в груды металла, бетона и строительного мусора, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Поэтому в командовании ЦАХАЛ пытаются искать золотую середину, не форсируя события, но и не оттягивая начало сухопутной части операции «Железные мечи» на неопределённый срок.