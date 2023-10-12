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Израильские власти назвали условием возобновления поставок электроэнергии и воды в сектор Газа освобождение пленников ХАМАС

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Израильские власти назвали условием возобновления поставок электроэнергии и воды в сектор Газа освобождение пленников ХАМАС

Поставки электроэнергии, топлива и воды в сектор Газа могут быть возобновлены только в том случае, если ХАМАС освободят всех захваченных во время нападения на израильскую территорию людей. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.


Сейчас палестинский анклав отрезан от снабжения водой, электричеством и топливом. Кац утверждает, что пока пленники не вернутся домой, ни о какой гуманитарной помощи Газе не может быть и речи.

Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет

- заявил израильский министр.

Полная блокада сектора Газа была введена в ответ на нападение ХАМАС на израильские населенные пункты. Основную часть топлива, электричества и воды палестинский анклав получал именно от Израиля. Сейчас сектор Газа лишен ресурсов, что усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе.

Кроме того, израильская авиация подвергла массированным атакам жилые районы сектора Газа. Удары ВВС Израиля наносились по застройке Газы, вне зависимости от того, объекты ли это палестинских радикальных формирований или обычные жилые дома.

В результате израильских авиаударов погибли не менее 1,2 тысяч палестинцев, еще около 6 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. В Газе продолжают находиться захваченные ХАМАС военнослужащие и силовики, мирные израильтяне и иностранные граждане. Освобождать их палестинские радикалы отказываются.
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37 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:05
    -2
    Так ведь эти слова уже были сказаны в отношении блокады Ленинграда в 1941 году при массированных артобстрелов и авианалетах , они что их перечитывают. В чем разница межу сионизмом и нацизмом ? НИКАКОЙ !!!
    1. surfdude
      surfdude Сегодня, 12:11
      -5
      Это кто же такое сказал то? В 41? Есть доказательства или так,в лужу пукнуть?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:15
        +3
        Цитата: surfdude
        Есть доказательства или так,в лужу пукнуть?

        и в 41 немцы под Ленинградом и сейчас евреи действуют одинаково, они решили заморить голодом детей, стариков и женщин
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:21
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          и в 41 немцы под Ленинградом и сейчас евреи действуют одинаково, они решили заморить голодом детей, стариков и женщин

          Евреи говорят, хотите кушать, верните моих людей. А вы их иваете с немцами. Если бы на месте Израиля были бы вы, что вы сделаете? Штурм ? Или дадите им шанс а вось вернут? А что вы ждали? Что они будут кормить одевать и обувать палестинцев после всего что они сделали? Россия также чуть что или винтель газа закрывает или роснадзор находит заразу в продуктах и это тоже самое. Если Хамас так борется за свой народ, он должен вернуть заложников.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 12:26
            +1
            Цитата: Azerbaijan2023
            Евреи говорят, хотите кушать, верните моих людей.

            не так, евреи говорят не сдадитесь, сдохнут ваши дети жены матери и отцы
            и уд простите не азербайджану умничать на тему отрезания голов и пленения заложников
            Цитата: Azerbaijan2023
            Россия также чуть что или винтель газа закрывает

            не уточните кому?!!!
            Цитата: Azerbaijan2023
            или роснадзор находит заразу в продуктах и это тоже самое.

            вы придуриваетесь, сравнивая отказ покупать у врага товар с отказам давать воду детям?!!!
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 12:26
            +1
            Хм..А что же мы тогда валандаемся с украинцами..Чо тогда по -Вашему мы должны с ними сделать?
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 12:28
              +3
              всей семьей смотрели репортаж о т ом как бомбят евреи и все как то сразу озвучили мысль, если бы мы так же действовали на укрАине, что бы кричали в европах?!
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:18
        +3
        Цитата: surfdude
        Это кто же такое сказал то? В 41? Есть доказательства или так,в лужу пукнуть?

        Убирая все моменты противоречий начала конфликта Израиль отключил води и энергию в Газе всем ,поддерживающим и не поддерживающим нападение на Израиль.
        Вы отключили энергию госпиталям ,лечатся там гражданские или военные не важно .
        Это нарушение основных гуманитарных принципов.Тут ничего доказывать не надо .
      3. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:19
        +2
        Так вынь из лужи свой пукан, это сказал ваш единоверец и духовный наставник Шикльгрубер
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:24
        +2
        Цитата: surfdude
        Есть доказательства или так,в лужу пукнуть?

        Ну тогда и нет доказательств о геноциде во времена ВМВ.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:29
          +1
          Цитата: carpenter
          Ну тогда и нет доказательств о геноциде во времена ВМВ.

          да что Вы, это не нужно доказывать, это аксиома
          иначе как можно будет получать индульгенции за сегодняшние преступления
    2. New Order
      New Order Сегодня, 12:18
      +2
      Ленинградцы брали немцев в заложники и угрожали их убить?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:22
        -2
        Цитата: New Order
        Ленинградцы брали немцев в заложники и угрожали их убить?

        мы просто убивали немцев всеми доступными способами, кстати террор против них то же был, а вот действия евреев по отношении к сектору Газа ровно такие же как и действия немцев под Ленинградом
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:31
      -2
      Пленных вернуть только после того как еврейцы восстоновят всё разрушенное в секторе Газа,выплатят родным погибших компенсацию в миллион долларов,извенятся за свой геноцид,и распустят по домам призванных 350тысяч резервистов. Иначе пленные еврейцы домой вернутся в мешках для трупов!
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:09
    -1
    Цитата: Silver99
    Так ведь эти слова уже были сказаны в отношении блокады Ленинграда в 1941 году при массированных артобстрелов и авианалетах , они что их перечитывают. В чем разница межу сионизмом и нацизмом ? НИКАКОЙ !!!

    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:13
      -4
      Только трусливые шакалы не на поле боя с себе равными выясняют отношения, а берут в заложники гражданское население, давайте применительно к Тель-Авиву применим "Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет", какой душманский запах сероводорода пойдет по западным просторам в СМИ, а тут они окончательно встали на сторону нацистов.
      1. New Order
        New Order Сегодня, 12:16
        0
        Вы статью каким местом читали? Людей похищают и берут в заложники исламские нацисты из сектора Газа.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:20
          -5
          Цитата: New Order
          Людей похищают и берут в заложники исламские нацисты из сектора Газа.

          а в ответ нацисты из израиля морят голодом и жаждой детей, стариков и женщин
          чем одни отличаются от других?!!!
          только вот почему тол как всегда жертвой выставляют евреев, который в нарушение всех договоров и постановлении ООН отжали у палестинцев землю
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:28
          +1
          Цитата: New Order
          Людей похищают и берут в заложники исламские нацисты из сектора Газа.

          Одни в заложники берут, другие бомбами сносят дома с мирными жителями, не вижу разницы.
  3. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 12:10
    +1
    Многие пишут, что время на стороне Хамаса. К сожалению, с этим трудно согласиться. Вода и еда для такого населения быстро закончатся и начнется гуманитарная катастрофа. А прогрессивный и гуманный Запад, к сожалению, промолчит. Какую боевую ценность будет иметь боец ​​Хамаса, который не ел 3 дня?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:15
      -3
      Когда на ваших глазах (что б никогда не случилось) ваша семья будет умирать от голода в блокаде, вы зубами порвете эту сионисткую мразоту, но не уступите.
    2. New Order
      New Order Сегодня, 12:17
      0
      Такую же, как чеченский террорист, надышавшийся усыпляющий газом.
  4. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 12:12
    -3
    Как говорится «Кац предлагает сдаться»... Нельзя верить пиратам и евреям. Слов не держат и за базар не отвечают.
  5. certero
    certero Сегодня, 12:13
    -3
    Обычный геноцид. если слово "обычный" можно применить к такому термину. Только это же Израиль, ему можно.
    Как удивительно похожие действия как называемого запада и их сателлитов по отношению к своим противникам.
    Помнится, первое что сделали украинцы по отношению к Крыму перекрыли ему воду и электричество.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: certero
      Обычный геноцид. если слово "обычный" можно применить к такому термину.

      В советское время, много писали о геноциде, о концлагерях и массовых расстрелах, после развала страны стали писать мало. А вот сейчас я смотрю что твориться и думаю - "а может нам в то время врали ?"
  6. Морской инженер
    Морской инженер Сегодня, 12:14
    +1
    Ну вот и начало «торговли». Восток он такой.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:14
    -1
    а чем тогда израиль отличается от своих противников?!!!
    евреи с таким же удовольствием взяли в заложники детей, женщин и стариков и с удовольствием их мучают
    государство израиль по сути после этого заявления должно быть признано террористическим образованием
  8. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:17
    0
    Я лично считаю, что Израиль не может продолжать отключать воду, топливо и электричество в секторе Газа до бесконечности, не испытывая при этом негативных международных политических последствий для себя, и что сами заключенные являются безопасным проводником для самих ополченцев Хамаса, поэтому, на мой взгляд, нет, релиза не будет.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Semovente7534
      Я лично считаю, что Израиль не может продолжать отключать воду, топливо и электричество в секторе Газа до бесконечности, не испытывая при этом негативных международных политических последствий для себя, и что сами заключенные являются безопасным проводником для самих ополченцев Хамаса, поэтому, на мой взгляд, нет, релиза не будет.

      Там пусть у Египта покупают, там граница с ними есть. Ах да Египет бесплатно поставлять не хочет winked
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    если ХАМАС освободят всех захваченных во время нападения на израильскую территорию людей.
    Выдвигают заведомо невыполнимое для ХАМАС условие, чтобы не выглядеть виновниками гуманитарной катастрофы напрямую. Мы предлагали - они оказались. А суть одна - задавить блокадой.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      если ХАМАС освободят всех захваченных во время нападения на израильскую территорию людей.
      Выдвигают заведомо невыполнимое для ХАМАС условие, чтобы не выглядеть виновниками гуманитарной катастрофы напрямую. Мы предлагали - они оказались. А суть одна - задавить блокадой.

      А чем не выполнимое? Или уже всех заложников запытали и казнили?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:30
        -3
        Цитата: BlackMokona
        Или уже всех заложников запытали и казнили?

        это вы о младенцах с отрезанными головами из СNN?!!!
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:32
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: BlackMokona
          Или уже всех заложников запытали и казнили?

          это вы о младенцах с отрезанными головами из СNN?!!!

          Да много о чём. Вон Хамас роликов гору выпускал, гордился, по улицам немку изнасилованную и запытанную возил да плевали всем народом. Хвалился каждым убийством. А любой убийца Евреев в Палестине получает пожизненную пенсию и другие плюшки. Вы просто явно не понимаете на чьей стороне воюеете. Кстати недавно Армия России воевала с ХАМАС в Сирии wassat
        2. parabyd
          parabyd Сегодня, 12:36
          0
          Там ещё сами евреи отметились, расстреляв 4 пленных. Ну а чего, можно же, всё правила войны для них их фюрер отменил.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:32
    0
    Поставки воды, топлива и электроэнергии в Сектор Газа - это была "гуманитарная помощь" или эти поставки оплачивались, тогда кем оплачивались? И о полной блокаде говорить наверное не правильно, есть граница с Египет, море.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Владимир М
      Поставки воды, топлива и электроэнергии в Сектор Газа - это была "гуманитарная помощь" или эти поставки оплачивались, тогда кем оплачивались? И о полной блокаде говорить наверное не правильно, есть граница с Египет, море.

      Гумунитарная помощь со стороны Израиля.
      Никто торговать с сектором Газа не хочет. Египет перекрыл границу, а арабские страны только оружие готовы поставлять.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:38
        0
        Тогда действия Израиля вполне логичны предсказуемы.