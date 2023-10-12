Израильские власти назвали условием возобновления поставок электроэнергии и воды в сектор Газа освобождение пленников ХАМАС

Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет

Поставки электроэнергии, топлива и воды в сектор Газа могут быть возобновлены только в том случае, если ХАМАС освободят всех захваченных во время нападения на израильскую территорию людей. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.Сейчас палестинский анклав отрезан от снабжения водой, электричеством и топливом. Кац утверждает, что пока пленники не вернутся домой, ни о какой гуманитарной помощи Газе не может быть и речи.- заявил израильский министр.Полная блокада сектора Газа была введена в ответ на нападение ХАМАС на израильские населенные пункты. Основную часть топлива, электричества и воды палестинский анклав получал именно от Израиля. Сейчас сектор Газа лишен ресурсов, что усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе.Кроме того, израильская авиация подвергла массированным атакам жилые районы сектора Газа. Удары ВВС Израиля наносились по застройке Газы, вне зависимости от того, объекты ли это палестинских радикальных формирований или обычные жилые дома.В результате израильских авиаударов погибли не менее 1,2 тысяч палестинцев, еще около 6 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. В Газе продолжают находиться захваченные ХАМАС военнослужащие и силовики, мирные израильтяне и иностранные граждане. Освобождать их палестинские радикалы отказываются.