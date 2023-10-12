Дания и Чехия безвозмездно передадут ВСУ отремонтированную военную технику

Власти Дании и Чехии намерены оказать украинской армии совместную безвозмездную помощь, которая будет заключаться в передаче отремонтированной военной техники.
Пакет военной помощи Украине будет включать в себя около 50 единиц танков и БМП, а также некоторое количество пистолетов, ручных пулеметов и снайперских винтовок. При этом отмечается, что в поставку будет входить отремонтированная военная техника, которая уже использовалась ВСУ на поле боя.
Глава датского Минобороны назвал передачу украинской армии отремонтированной военной техники "существенным пожертвованием".
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам прошедшей в Брюсселе встречи контактной группы по поставкам вооружений ВСУ рассказал, что западные кураторы обещали передать Киеву очередной пакет военной помощи на сумму почти 500 миллионов долларов. По словам Умерова, в пакет войдут системы ПВО, боеприпасы, самолеты F-16, а также необходимое для подготовки к зиме оборудование.
Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что американские самолеты F-16 могут быть переданы Киеву не ранее весны следующего года.
Кроме того, по словам руководителя украинского минфина, США предоставили Украине грант в размере 1,15 миллиарда долларов, предназначенный для финансирования расходов государственного бюджета покрытия дефицита необходимых на социальные и гуманитарные потребности средств.