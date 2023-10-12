Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили 25 артиллерийских расчетов противника на Краснолиманском направлении

0
ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили 25 артиллерийских расчетов противника на Краснолиманском направлении

Краснолиманское направление остается одним из наиболее проблемных для ВСУ. Российская армия активно продвигается на данном направлении, что следует из сообщений военных корреспондентов и пресс-службы группировки войск «Центр» ВС РФ.


Как утверждает представитель группировки войск «Центр», в результате действий наших войск были отражены семь атак противника в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Здесь российские позиции пытались атаковать штурмовые группы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Все атаки были отражены огнем артиллерии и ударами авиации с воздуха.

В результате боев украинские формирования только на Краснолиманском направлении потеряли более 50 боевиков, был уничтожен один пикап. Но еще более важно то, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 25 артиллерийских расчетов противника. Кроме того, авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ под Серебрянкой.


Ранее российские военкоры сообщали, что наши подразделения атаковали противника у Макеевки в Луганской Народной Республике и смогли продвинуться в сторону Крахмального, а также наступали на Купянском направлении – в районе Кисловки и Синьковки. Были нанесены удары по местам размещения ВСУ в самом Купянске.

На Артемовском направлении наши войска обстреливают позиции ВСУ в Часовом Яре и Спорном, ведут бои у Андреевки и Клещеевки. Продолжаются бои и у Авдеевки, где последние дни российская армия демонстрирует впечатляющие успехи, штурмуя этот важный в стратегическом отношении город.

На Херсонском направлении в районе острова Большой Потемкин ВС РФ сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтожив две лодки противника и 11 боевиков.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.