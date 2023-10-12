Краснолиманское направление остается одним из наиболее проблемных для ВСУ. Российская армия активно продвигается на данном направлении, что следует из сообщений военных корреспондентов и пресс-службы группировки войск «Центр» ВС РФ.
Как утверждает представитель группировки войск «Центр», в результате действий наших войск были отражены семь атак противника в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Здесь российские позиции пытались атаковать штурмовые группы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Все атаки были отражены огнем артиллерии и ударами авиации с воздуха.
В результате боев украинские формирования только на Краснолиманском направлении потеряли более 50 боевиков, был уничтожен один пикап. Но еще более важно то, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 25 артиллерийских расчетов противника. Кроме того, авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ под Серебрянкой.
Ранее российские военкоры сообщали, что наши подразделения атаковали противника у Макеевки в Луганской Народной Республике и смогли продвинуться в сторону Крахмального, а также наступали на Купянском направлении – в районе Кисловки и Синьковки. Были нанесены удары по местам размещения ВСУ в самом Купянске.
На Артемовском направлении наши войска обстреливают позиции ВСУ в Часовом Яре и Спорном, ведут бои у Андреевки и Клещеевки. Продолжаются бои и у Авдеевки, где последние дни российская армия демонстрирует впечатляющие успехи, штурмуя этот важный в стратегическом отношении город.
На Херсонском направлении в районе острова Большой Потемкин ВС РФ сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтожив две лодки противника и 11 боевиков.