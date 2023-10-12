Merkava: является ли израильский танк самым защищенным в мире

Израильско-палестинский конфликт, очередная горячая фаза которого началась 7 октября с атаки боевиков ХАМАС, вызвал сильнейший резонанс в мировых СМИ.
В то же время одной из тем, породившей жаркие споры среди экспертов, стал подбитый танк ЦАХАЛ «Меркава», который якобы считался самым защищенным в мире. Но верно ли последнее утверждение?
В целом, так и есть. Но лишь отчасти. «Меркава» является самым защищенным в мире танком от кумулятивных боеприпасов, то есть – от ручных выстрелов. Именно на это и был сделан упор, начиная с первых версий танка.
Все дело в том, что Merkava создавался в 70-е годы прошлого столетия для войны с Палестиной, Ливаном, Египтом, которые на тот момент не имели серьезной бронированной техники, особенно танков. При этом ручных гранатометов у боевиков было уже достаточно.
В итоге, израильский танк получил разнесенное бронирование из катанных бронелистов. То есть, защищенность машины построена на габаритной толщине, ослабляющей воздействие кумулятивной струи. Кроме того, между слоями брони размещены топливные баки (сзади), а в нижней лобовой части – двигатель, которые также, по мнению конструкторов, способствуют расфокусированию кумулятивной струи.
В то же время, такие бронелисты, совокупная толщина которых в нижней лобовой части корпуса достигает около 150 мм, едва ли защитят двигатель (а может и экипаж) от осколков, упавшего рядом крупнокалиберного артиллерийского снаряда. О прямом попадании снаряда от 120 мм и говорить нечего.
Но и это еще не все. Как бы странно сегодня это не прозвучало, но даже на последней версии «Меркава» используется не торсионная, а пружинная подвеска. Такая конструкция является очень уязвимой.
Опять же, осколки от разорвавшегося рядом снаряда, могут перебить одну из пружин, что моментально выведет танк из строя.
В итоге, да, «Меркава» является самым защищенным танком от кумулятивного воздействия. Но при этом он не отличается большой стойкостью к кинетическому.