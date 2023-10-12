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Merkava: является ли израильский танк самым защищенным в мире

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Merkava: является ли израильский танк самым защищенным в мире

Израильско-палестинский конфликт, очередная горячая фаза которого началась 7 октября с атаки боевиков ХАМАС, вызвал сильнейший резонанс в мировых СМИ.


В то же время одной из тем, породившей жаркие споры среди экспертов, стал подбитый танк ЦАХАЛ «Меркава», который якобы считался самым защищенным в мире. Но верно ли последнее утверждение?

В целом, так и есть. Но лишь отчасти. «Меркава» является самым защищенным в мире танком от кумулятивных боеприпасов, то есть – от ручных выстрелов. Именно на это и был сделан упор, начиная с первых версий танка.

Все дело в том, что Merkava создавался в 70-е годы прошлого столетия для войны с Палестиной, Ливаном, Египтом, которые на тот момент не имели серьезной бронированной техники, особенно танков. При этом ручных гранатометов у боевиков было уже достаточно.

В итоге, израильский танк получил разнесенное бронирование из катанных бронелистов. То есть, защищенность машины построена на габаритной толщине, ослабляющей воздействие кумулятивной струи. Кроме того, между слоями брони размещены топливные баки (сзади), а в нижней лобовой части – двигатель, которые также, по мнению конструкторов, способствуют расфокусированию кумулятивной струи.

В то же время, такие бронелисты, совокупная толщина которых в нижней лобовой части корпуса достигает около 150 мм, едва ли защитят двигатель (а может и экипаж) от осколков, упавшего рядом крупнокалиберного артиллерийского снаряда. О прямом попадании снаряда от 120 мм и говорить нечего.

Но и это еще не все. Как бы странно сегодня это не прозвучало, но даже на последней версии «Меркава» используется не торсионная, а пружинная подвеска. Такая конструкция является очень уязвимой.

Опять же, осколки от разорвавшегося рядом снаряда, могут перебить одну из пружин, что моментально выведет танк из строя.

В итоге, да, «Меркава» является самым защищенным танком от кумулятивного воздействия. Но при этом он не отличается большой стойкостью к кинетическому.

Использованы фотографии:
Википедия
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4 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:44
    0
    В инете есть видео, как палестинцы уничтожают Меркаву копеечным дроном.
    Российские танки - самые защищённые в мире. Но пришло время Терминаторов и войны Дронов, роботов.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:44
    +1
    Что такое самый защищенный? От каких угроз Меркава защищена лучше чем другие танки. От каких то хуже. Да и давно уже ясно, что выучка экипажа, грамотные командиры и взаимодействие родов войск не менее полезны для танка чем удвоение брони со всех проекций.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:46
    +1
    На каждую "железную банку" найдётся своя открывашка!
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:47
    0
    Нормальная подвижная огневая точка, особенно на своём ТВД, в войне прошлой эпохи. Теперь же, когда угрозы не только в горизонтальной плоскости, а и в вертикальной тоже, как все. Если Меркаве поставить на башню некий козырёк, который будет выдаваться вперед защищая МТО, будет похоже как кепку :) Горбоносый в кепке :)