Государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП. Уже в этом году он может превысить 88% от размера валового внутреннего продукта страны.Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде.В МВФ рассчитали, что к концу 2024 года госдолг киевского режима может составить 98,6 процента, а через год вырастет до отметки 100,7%.Прогноз по Украине эта международная финансовая организация сделала при формировании обзора состояния экономики страны для программы расширенного кредитования (EFE).Специалисты МВФ предполагают, что 2025 год станет пиковым в процессе роста государственного роста Украины, а затем задолженность, надеются они, начнет снижаться.Собственно, внимательно следить за ростом украинской задолженности следует, в первую очередь, кредиторам киевского режима. А что касается самих украинских властей, то вряд ли они слишком обеспокоены тем, как будут отдавать долги. Вполне возможно, что возврат этих средств совершенно не входит в их планы. Тем более, что киевский режим позиционирует себя защитником «европейских ценностей» от «диких орд» россиян. А это означает, по его логике, что безвозмездное финансирование Западом любых «хотелок» Киева является «священной обязанностью» западных партнеров.Ранее Международный валютный фонд просчитал соотношение госдолга и размера внутреннего валового продукта и для России. Согласно его прогнозу, к концу текущего года он немного превысит 21 процент ВВП страны.