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МВФ: государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП

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МВФ: государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП

Государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП. Уже в этом году он может превысить 88% от размера валового внутреннего продукта страны.

Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде.

В МВФ рассчитали, что к концу 2024 года госдолг киевского режима может составить 98,6 процента, а через год вырастет до отметки 100,7%.

Прогноз по Украине эта международная финансовая организация сделала при формировании обзора состояния экономики страны для программы расширенного кредитования (EFE).

Специалисты МВФ предполагают, что 2025 год станет пиковым в процессе роста государственного роста Украины, а затем задолженность, надеются они, начнет снижаться.

Собственно, внимательно следить за ростом украинской задолженности следует, в первую очередь, кредиторам киевского режима. А что касается самих украинских властей, то вряд ли они слишком обеспокоены тем, как будут отдавать долги. Вполне возможно, что возврат этих средств совершенно не входит в их планы. Тем более, что киевский режим позиционирует себя защитником «европейских ценностей» от «диких орд» россиян. А это означает, по его логике, что безвозмездное финансирование Западом любых «хотелок» Киева является «священной обязанностью» западных партнеров.

Ранее Международный валютный фонд просчитал соотношение госдолга и размера внутреннего валового продукта и для России. Согласно его прогнозу, к концу текущего года он немного превысит 21 процент ВВП страны.
Использованы фотографии:
МВФ
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22 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:42
    +3
    Спишут американцы, для них деньги ничего не значат, напечатают ещё, в конце концов госдолг США растёт и никого не волнует, увеличивают лимит раз за разом и всё. Для США и ЕС навредить России стоит любых денег.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:46
      +5
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Спишут американцы, для них деньги ничего не значат, напечатают ещё, в конце концов госдолг США растёт и никого не волнует, увеличивают лимит рас за разом и всё. Для США и ЕС навредить России стоит любых денег.

      Вот как раз янки то и ничего не спишут.
      Они могут страны ЕС заставить списать их кредиты Украине, а за свои деньги янки точно потребуют расплатиться по полной и ещё с верху в двойном размер заставит приплатить. yes
      1. Комментарий был удален.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    +4
    МВФ: государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП

    Если перевести на простой язык : Украине больше нечего предложить американцам - все ПРОДАНО !
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:45
    -1
    А что касается самих украинских властей, то вряд ли они слишком обеспокоены тем, как будут отдавать долги.
    Вполне возможно, что возврат этих средств совершенно не входит в их планы —

    ***
    — Планы им спускают из "Вашингтонского обкома" ...
    ***
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:46
    +1
    Да пускай переваливает,душа как-то не болит за это,у нас бы не перевалил или чего хуже не случилось.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:48
    0
    А, разве это имеет значение для бандеровцев? 100% или 1000%- какая им разница. Платит дядя. А, вот отдавать , конечно в их планы не входит. А, по сему- СУГС...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:55
      0
      Значение возникнет в первый же день после войны. Поэтому её и не останавливают со стороны украины, она существует, пока стреляет
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:03
        0
        Вот то-то и оно! По этому, сообщению не о чем. Пшик.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    -1
    Долги, долги, кругом долги! ХА, ХА!
    Сами "должники" особо не парятся, а кредиторы... да фиг на них, сами, все сами.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    -1
    В 2022 г. ВВП США составлял 25,43 трл., а гос долг перевалил за 30 трл. Ну и в чем хохма с окраиной?
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 14:28
      0
      У довольно многих вполне успешных стран госдолг превышает ВВП. В той же Японии втрое, например.
      Вот только долг долгу рознь. Нужно смотреть его структуру, в какой валюте номинирован и т.п.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:54
    -1
    Государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100 процентов ВВП
    Но при этом продолжают давать в долг под проценты рассчитывая не понятно на что. Уверенность в "победе над Россией на поле боя" тихо приказала долго жить (отдельные чокнутые еще заикаются об этом), следовательно освобожденных украиной территорий ждать не приходится, а вот потери новых намечаются.
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:57
    +2
    Фраза о том, что, по мнению экспертов Международного валютного фонда, начиная с 2025 года государственный долг будет снижаться, смешна, я вам отвечу: да или нет, он будет продолжать увеличиваться до тех пор, пока украинская экономика не будет полностью задушена.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    -1
    Когда мы закончим СВО,мы все долги простим западу.Победителей не судят.И свои денюжки заберём с процентами.
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:07
    -1
    Специалисты МВФ предполагают, что 2025 год станет пиковым в процессе роста государственного роста Украины, а затем задолженность, надеются они, начнет снижаться.

    Интересно, за счет чего? Рассчитывают землями начать забирать долги, а новых не выдавать - потому что выдавать будет некому?
  12. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 13:13
    -1
    Главное не размер долга, а стоимость и условия его обслуживания.
  13. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:19
    +1
    Им всё равно. Они возвращать не собираются
  14. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:22
    -1
    "А что касается самих украинских властей, то вряд ли они слишком обеспокоены тем, как будут отдавать долги."

    Так не они же будут отдавать долги. Они после всего этого свалят на Запад со своими "сбережениями" нажитыми на этой войне, в громадных количествах. И что там с ненькой будет им фиолетово.
    1. _КМ_
      _КМ_ Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: Уарабей
      Так не они же будут отдавать долги. Они после всего этого свалят на Запад со своими "сбережениями" нажитыми на этой войне, в громадных количествах. И что там с ненькой будет им фиолетово.


      Запад может запросто изъять заработанное в счет погашения долга Украины. Пример такой уже есть.

      И списывать никому ничего не будут. Так, что для украинцев выход только один - Украина должна исчезнуть с политической карты мира.
  15. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:35
    +1
    а что там с 3 ярдами от рф, которые ещё януковичу дали? о них даже не вспоминают laughing
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 14:34
      0
      Да кого эта мелочь интересует? 300 млрд прокакали
  16. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 14:29
    0
    Некогда развитая Республика,в составе огромной Страны,с её большим научным потенциалом,промышленностью, с/х,культурой,скатилась "ниже плинтуса" Вот это " постарались"!