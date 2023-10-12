«Приблизит возможности к российскому «Бережку»: на вооружении ВСУ замечена БМП-1ТС

Усилия Украины по модернизации направлены на расширение возможностей БМП-1, чтобы приблизить ее боевой потенциал к российской БМП-2М «Бережок»

На вооружении участвующей в боях 5-й штурмовой бригады ВСУ замечены БМП-1ТС. Данная модернизация является попыткой наделить советскую машину родом из 1960-х годов огневой мощью, адекватной для современных сражений на переднем крае.- говорится в издании Army Recognition.До начала СВО данная машина считалась редкой: по состоянию на 2021 год сообщалось всего о примерно дюжине поставленных ВСУ БМП-1ТС. Работы по модернизации проводились на Житомирском бронетанковом заводе и включали в себя установку одноместного боевого отделения, называемого «Спис» или БМ-5, которое сохраняет те же размеры, что и оригинальная башня БМП-1.БМ-5 спроектирован как модульная система, которая может монтироваться на различные бронемашины, включая советские БТР-60/70/80, БМП-2, МТ-ЛБ, БА «Варан» и американский БТР M113. Ее основным вооружением является 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 (украинский вариант российской 2A72), снаряженная 300 снарядами. Башня обеспечивает круговое горизонтальное наведение и перемещается в вертикальной плоскости в диапазоне от -5 до 45°.Кроме того, она вооружена 30-мм КБА-117 (создан на базе российского АГС-17), оснащенного 116 гранатами, и 4 ПТУР «Барьер» с лазерным наведением. В башне также установлен 7,62-мм пулемет ПКТ с 2100 патронами и дымовые шашки в целях прикрытия десанта и защиты.В БМП-1ТС башня имеет новую сварную конструкцию, изготовленную из броневых листов различной толщины, включая наклонную лобовую панель с большой амбразурой, развитую кормовую нишу и цилиндрические кожухи по бокам для размещения оборудования. Она обеспечивает защиту 3-го уровня по стандарту STANAG 4569, что означает, что она может выдержать попадание 7,62-мм бронебойной винтовочной пули под любым углом. Также по бокам машины установлены небольшие дополнительные броневые экраны, особенно в местах размещения мехвода и командира.Для расширения возможностей наблюдения и обнаружения целей БМП-1ТС оснащена современным оптико-электронным оборудованием, в том числе блоком «Кажан-3К15», который включает дневной канал с широким и узким полями обзора, импортный неохлаждаемый тепловизор и лазерный дальномер. Эти системы предназначены для обеспечения работы при различных условиях освещения и погоды. Наводчик-оператор оснащен цветным информационным дисплеем для повышения осведомленности о ситуации.Системы связи в БМП-1TS были модернизированы путем перехода на радиостанцию Motorola DM-4601.Вес БМП-1ТС без боеприпасов составляет 13,1 тонны, экипаж состоит из 3 человек, десант – из 7 пехотинцев.