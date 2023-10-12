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Экс-госсекретарь США назвал серьезной ошибкой Берлина допуск в страну большого количества мигрантов из исламских стран

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Экс-госсекретарь США назвал серьезной ошибкой Берлина допуск в страну большого количества мигрантов из исламских стран



Бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер прокомментировал ситуацию с мигрантами, в последние годы буквально наводнвшими многие страны Европы. Политика открытых дверей для иностранцев, приезжающих на ПМЖ в европейские государства, инициирована и поддерживается как чиновниками ЕС, так и руководством ряда стран Западной Европы. В частности, немецкие власти допустили прибытие в страну сотен тысяч иностранцев, не особо вникая, откуда они приехали и главное, что делают после того, как оказались в одной из самых благополучных европейских стран.

Результат такой близорукой политики не заставил себя ждать. Вторжение боевиков военизированного крыла палестинского движения ХАМАС в Израиль со стороны сектора Газа, произошедшее 7 октября, всколыхнуло практически всех мусульман в разных странах, включая проживающих в Европе мигрантов. В Берлине 7-8 октября прошел масштабный митинг сторонников действий ХАМАС. По мнению Киссинджера, это говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.

Было серьезной ошибкой впускать так много людей совершенно другой культуры, религии и концепций, потому что это создает группу давления внутри каждой страны, которая это делает

— заявил экс-госсекретарь США в интервью генеральному директору немецкого издательства Axel Springer SE Матиасу Депфнеру для телеканала Welt.

По словам политика, большинство мигрантов не желают интегрироваться в общество той страны, в которой они проживают после отъезда с родины. Они предпочитают сохранять прежние культурные и религиозные традиции, создавая и существуя в близких им довольно замкнутых этнических и религиозных группах. Эти сообщества практически не подконтрольны государственным структурам, зато в них существуют свои порядки и лидеры, способные в том числе организовать людей на протестные мероприятия.

Киссинджер считает оправданными действия армии обороны Израиля по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на атаки ХАМАС. Однако он предупредил, что дальнейшая эскалация этого конфликта грозит его масштабированием и серьезно подорвет безопасность на Ближнем Востоке. Реальной целью ХАМАС и его сторонников «может быть только мобилизация арабского мира против Израиля и сворачивание с пути мирных переговоров», уверен ветеран американской политики.

В более широком смысле, сказал Киссинджер, продолжающаяся «агрессия» России на Украине в сочетании с нападением ХАМАС на Израиль представляют собой «фундаментальную атаку на международную систему». Бывшему главе американского Госдепа следовало бы завершить логику своих рассуждений. Ведь происходящее на Украине и Ближнем Востоке стало прямым следствием многолетней агрессивной международной политики Вашингтона, которую в свое время и он сам проводил, будучи на посту госсекретаря США.

Следует отметить, что Киссинджер по происхождению еврей, родился он в немецком городе Фюрт в 1923 году. В 1938 году его семья бежала из нацистской Германии. Впоследствии в должности главы Госдепа США он стал архитектором американской внешней политики во время войны во Вьетнаме.
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21 комментарий
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:25
    +4
    Ну до чего же они СВОлочи долго живущие... Можно только позавидовать....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      +8
      Про таких как Киссинджер обычно говорят - лживая с_ка.

      Эта старая колоша прекрасно осведомлена кто является зачинщиком всех без исключения войн как в Европе, так и в ближайших от Европы странах, и кто своими разрушительными действиями заставил миллионы людей, лишившихся крова и питания искать счастья на стороне в более благополучных странах и в-первую очередь в странах ЕС.

      Не станем акцентировать внимание на национальной принадлежности данной гадюки, но вспоминая его единокровную напарницу по кличке "олбрайт" считавшую, что 500 тысяч погибших иракских детей является нормальной платой за "свободу и независимость Ирака" как это представляют в США, можно представить сколь много людей в мире желают такого же "счастья" и США. angry
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:24
        +3
        Старый хрен лицемерит и теперь обличает европейских политиков, которые все делали по указке из Вашингтона.

        Смешно и грустно. Они скоро еще какой-нибудь регион взорвут...
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:26
    +7
    Какая ещё "ошибка Берлина"? "Берлин" не субъектен. Германия не имеет своей политики, а действует строго по внешним предписаниям. Именно ставленники CША (или по-другому "глобализма") проталкивают в Германии "мультикультурную" и " зелёную" повестку. Это не ошибка, это целенаправленная политика. Правда, к интересам Германии, как суверенного государства, она не имеет отношения.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:58
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Германия не имеет своей политики, а действует строго по внешним предписаниям.

      Того же Госдепа, которым командовал Киссинджер и рассылал предписания .
    2. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:38
      +2
      Тут немного другое, на подобии жадность фраера.... Нужна дешевая рабочая сила. Но волнения как в ФРГ, так и других странах еще будут. Об этом нашим властям говорим. Соглашаются с доводами, но все равно свое делают. Так что пока бес толку что то объяснять.
    3. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:38
      0
      Тут немного другое, на подобии жадность фраера.... Нужна дешевая рабочая сила. Но волнения как в ФРГ, так и других странах еще будут. Об этом нашим властям говорим. Соглашаются с доводами, но все равно свое делают. Так что пока бес толку что то объяснять.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 13:32
    +6
    Вот красавчик! Наверняка сам к организации миграции руку приложил, а теперь ещё и издевается. И почему только сейчас?
    Это намёк на то, что Израилю надо избавляться от
    людей совершенно другой культуры, религии и концепций, потому что это создает группу давления внутри каждой страны
    ?
    Начало идеологической и информационной подготовки к глобальной этнической чистке Земли Обетованной?
    Вот только куда денутся 3 миллиона изгнанных палестинцев? В Европу, куда же ещё!
    До чего хитёр!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:38
    +4
    Кисенджер такая скотина ,забыл как евреи по миру скитались? Арабы ,африканцы,латиносы имеют такое же право.Двери в США и ЕС должны быть открыты настежь.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 13:50
      +2
      Когда его семейка деру давала из Венгрии, то скромно прикинулась христианской. И ведь прокатило. Очень жаль, что его отцу удалось убежать из Сибири, где находился в плену. Тогда может никакой Шварц/Шорош/Сорос не появился бы на свет. И не было бы этого проклятого его Фонда.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Двери в США и ЕС должны быть открыты настежь.

      И совсем скоро вся Европа станет мусульманской!! ))) А вот куда европейцам - "Белым людям" бежать придется? )))
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:39
    +9
    Зато г-ну Путину всё мало среднеазиатов, надо ещё больше.
    И ещё экзамен по русскому языку для них отменить, как Шохин просит.
    Дешёвые (для капиталиста) рабы - это дешёвые рабы, а сколько за них потом общество заплатит, барыгам без разницы.
    Всё по учебнику - интернализация прибылей и экстернализация убытков...
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:45
      +3
      "Дешёвые рабы" хороши до определенного момента, а потом приходит "северный зверёк". Ливию разорвали как раз с помощью этих "дешёвых рабов". Хотя в Ливии иммигранты и не имели таких прав, как в России....
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    +1
    Таки а кто бомбил Ирак и Ливию? А, это другое.......
  7. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 13:42
    +2
    Вот поганцы! Разбомбили Ливию, Сирию и далее по списку, лишили людей нормальной по их меркам жизни и работы. Теперь терпите.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Разбомбили Ливию, Сирию и далее по списку, лишили людей нормальной по их меркам жизни и работы. Теперь терпите.

      "Хорошие дела", всегда окупаются сторицей.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: carpenter

        "Хорошие дела", всегда окупаются сторицей.

        И возвращаются бумерангом!
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:09
      0
      Разбомбили Ливию, Сирию и далее по списку
      Россия, надо полагать, разбомбила Узбекистан с Киргизией и Таджикистаном belay ?
  8. alystan
    alystan Сегодня, 13:45
    +3
    А кто их собственно к этому подталкивал? Киссинджер конечно же не знает.
    Вспоминаем как проходил первый пеший поход мигрантов из Турции в сторону Германии, сразу после приглашения Меркель, - на сухопутной границе с Болгарией, как по мановению волшебной палочки, появились будочки по обналичиванию денег, а "переселенцы" (более точное название) в массе своей оказались модно одетыми молодыми людьми, у которых на руках оказались анонимные номера на денежные переводы с персональными кодами.
    Все тогда утверждали, что за этими переводами был Сорос, а всю работу на болгарской территории с выдачей крупных сумм денег сотням тысяч мигрантов выполняли подконтрольные ему НПО и НКО.
  9. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 14:26
    +1
    Сами и Вы посылаете этих эмигрантов в ЕС/ Спецоперация ЦРУ/, чтобы потом с помощью социальных взрывов убрать экономического конкурента...
  10. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 14:38
    +1
    Путину на это жаль некому указать, Чечня легкой прогулкой покажется когда это ваххабитское полчище встанет во весь рост