Экс-госсекретарь США назвал серьезной ошибкой Берлина допуск в страну большого количества мигрантов из исламских стран

Было серьезной ошибкой впускать так много людей совершенно другой культуры, религии и концепций, потому что это создает группу давления внутри каждой страны, которая это делает

Бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер прокомментировал ситуацию с мигрантами, в последние годы буквально наводнвшими многие страны Европы. Политика открытых дверей для иностранцев, приезжающих на ПМЖ в европейские государства, инициирована и поддерживается как чиновниками ЕС, так и руководством ряда стран Западной Европы. В частности, немецкие власти допустили прибытие в страну сотен тысяч иностранцев, не особо вникая, откуда они приехали и главное, что делают после того, как оказались в одной из самых благополучных европейских стран.Результат такой близорукой политики не заставил себя ждать. Вторжение боевиков военизированного крыла палестинского движения ХАМАС в Израиль со стороны сектора Газа, произошедшее 7 октября, всколыхнуло практически всех мусульман в разных странах, включая проживающих в Европе мигрантов. В Берлине 7-8 октября прошел масштабный митинг сторонников действий ХАМАС. По мнению Киссинджера, это говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран.— заявил экс-госсекретарь США в интервью генеральному директору немецкого издательства Axel Springer SE Матиасу Депфнеру для телеканала Welt.По словам политика, большинство мигрантов не желают интегрироваться в общество той страны, в которой они проживают после отъезда с родины. Они предпочитают сохранять прежние культурные и религиозные традиции, создавая и существуя в близких им довольно замкнутых этнических и религиозных группах. Эти сообщества практически не подконтрольны государственным структурам, зато в них существуют свои порядки и лидеры, способные в том числе организовать людей на протестные мероприятия.Киссинджер считает оправданными действия армии обороны Израиля по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на атаки ХАМАС. Однако он предупредил, что дальнейшая эскалация этого конфликта грозит его масштабированием и серьезно подорвет безопасность на Ближнем Востоке. Реальной целью ХАМАС и его сторонников «может быть только мобилизация арабского мира против Израиля и сворачивание с пути мирных переговоров», уверен ветеран американской политики.В более широком смысле, сказал Киссинджер, продолжающаяся «агрессия» России на Украине в сочетании с нападением ХАМАС на Израиль представляют собой «фундаментальную атаку на международную систему». Бывшему главе американского Госдепа следовало бы завершить логику своих рассуждений. Ведь происходящее на Украине и Ближнем Востоке стало прямым следствием многолетней агрессивной международной политики Вашингтона, которую в свое время и он сам проводил, будучи на посту госсекретаря США.Следует отметить, что Киссинджер по происхождению еврей, родился он в немецком городе Фюрт в 1923 году. В 1938 году его семья бежала из нацистской Германии. Впоследствии в должности главы Госдепа США он стал архитектором американской внешней политики во время войны во Вьетнаме.