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Украинские ресурсы сообщают о недовольстве Зеленского результатами прошедшего «Рамштайна»

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Украинские ресурсы сообщают о недовольстве Зеленского результатами прошедшего «Рамштайна»

Очередное заседание контактной группы по Украине, так называемый "Рамштайн", не принес ожидаемых результатов для Киева, в ситуацию вмешался конфликт в Израиле. Как пишут украинские паблики, в офисе президента ожидали гораздо большего.


Зеленский остался крайне недоволен результатами прошедшего "Рамштайна", сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в офисе президента. Вместо ожидаемых миллиардов, Киев получил подачку в 200 млн. долларов и кучу обещаний о дальнейшей поддержке. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров попытался "поиграть" цифрами, заявив о выделении западными партнерами аж 500 млн. долларов, но забыл добавить, что в них входит обучение пилотов, техников и еще несколько программ обучения.

В общем, Украине выделяют дополнительные системы ПВО и ракеты к ним, а также немного всякой мелочевки, тогда как Зеленский настаивал на получении наступательных систем, включая дальнобойные ракеты и истребители, а также большого количества боеприпасов. Однако, начавшаяся война на Ближнем Востоке сместила фокус внимания с Украины на Израиль, который куда ближе американцам. Все дело в том, что при начале большой войны на Ближнем Востоке, а к этому сейчас все и идет, у США не хватит ресурсов для поддержки сразу двух конфликтов. Конечно, Киев не останется без военной помощи, но она значительно сократиться.

Вот и жалуются в Киеве, что западные союзники игнорируют их просьбы предоставить как можно больше вооружений, отделываясь обещаниями. По словам источника из офиса Зеленского, сама встреча в Брюсселе проходила тяжело, и пока с трибуны делались заявления по Украине, в кулуарах обсуждался Израиль, который и стал главной темой.

Между тем, по данным из украинских пабликов, на некоторых участках фронта артиллерия ВСУ стала реже наносить удары по позициям российских войск, явно экономя боеприпасы. Тех объемов артиллерийских снарядов, что получала Украина ранее, она уже не получит.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:50
    +1
    Их наконец то раскусили.Советское и западное оружие с 2013 года поставляется Киевом на Ближний Восток, в том числе ХАМАС.
    Украина уже десятилетие поставляет оружие на Ближний Восток, начав выгодный, но кровавый бизнес в этом регионе еще в 2013 году, т. е. до майдана в Киеве во времена президента Януковича. Об этом 11 октября у себя в Telegram-канале «Рамзай» сообщил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, ссылаясь на информацию из окружения советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.


    В Вашингтоне прекрасно осведомлены о действующей уже многие годы схеме поставок Киевом оружия, но предпочитают молчать, не вынося сор из избы. В 2013 году турецкие спецслужбы через свою агентуру среди представителей крымских татар вышли на руководство Минобороны Украины. Стороны пришли к взаимовыгодному соглашению, и заработала схема, по которой различные группировки, воюющие на территории Сирии против правительства Асада, начали получать оружие от украинцев, доставшееся им как с советских времен, так и позднее переданное западными партнерами.

    https://topcor.ru/40202-sovetskoe-i-zapadnoe-oruzhie-s-2013-goda-postavljaetsja-kievom-na-blizhnij-vostok-v-tom-chisle-hamas.html
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:12
      +1
      Их наконец то раскусили.Советское и западное оружие с 2013 года поставляется Киевом на Ближний Восток, в том числе ХАМАС.....

      Такая информация попахивает плохо и скоро состряпанной дезой от англосаксов, которым нужно обелить своих генералов, распродававших оружие для поставок на Украину на право и на лево с 2014 года.

      А вообще, реальная распродажа ещё советского оружия, доставшегося Украине от трёх бывших военных округов и части Черноморского флота, началась уже сразу после развала СССР, т.е. с 1991 года. И англосаксы были об этом хорошо осведомлены, просто им не хочется сваливать вину на свои подстилки в виде кравчука, кучмы, ющенко и порошенко с зеленским, поэтому они запустили дезу о том, что этот вид "бизнеса" расцвёл только при януковоще. soldier
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    0
    Надежд на сборище в Рамштайме, некоторые имели не мало, а теперь обломс с с.... не совсем, но и этого им много/хватит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      +1
      Радоваться пока рано,и это может быть лишь прикрытие -верхушка айсберга.Амерзцы не оставят без помощи.Это пока только кратковременное сокращение
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:06
      0
      Вот и жалуются в Киеве, что западные союзники игнорируют их просьбы предоставить как можно больше вооружений

      .... и не только вооружений. Им хочется побольше баксов! Ведь скоро халявная лавочка может прикрыться! А наворовать надо успеть!
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 12:57
    +1
    Вместо ожидаемых миллиардов, Киев получил подачку в 200 млн. долларов и кучу обещаний

    а также немного всякой мелочевки, тогда как Зеленский настаивал на получении наступательных систем, включая дальнобойные ракеты и истребители

    Так мы «воюем со всем НАТО» или воюем против мелочевки, кое как вооруженных ВСУшников. Без современной авиации и дальнобойных ракет
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Santa Fe
      Так мы «воюем со всем НАТО» или воюем против мелочевки, кое как вооруженных ВСУшников. Без современной авиации и дальнобойных ракет

      Да, у ВСУ дальнобойных ракет и авиации нет, в отличие от НАТО... Но зато у НАТО нет полумиллиона отмороженных фанатичных ландскнехтов, дерущихся как звери, а есть только изнеженные пeдepacты. Так что отсутствие дальнобойных средств поражения с лихвой искупается неуступчивостью и фанатичностью укрозольдатенов.
      И если принять за аксиому тезис, что воюют не пушки, а люди - то я думаю, что наше руководство предпочло бы воевать с полуразложившимся НАТО но без Украины, чем с мотивированной и упрямой армией шаровар,пусть даже с половинчатой поддержкой НАТО.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    +1
    Оказывается, у матрасни есть более любимая жена, того и гляди, в монастырь сошлют, что само по себе не самый худший вариант. А если еще и "проснется" островок?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +1
    Зеленский лично летел на "крыльях любви" в Брюссель с надеждой своим присутствием заставить "друзей украины" продолжать помощь в тех же объемах, что и раньше. Но это было раньше, а сегодня пока 200 млн. и лозунги, как бонус.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:02
    +2
    У победы сотня отцов и лишь поражение - всегда сирота. (кто-то из мудрых)
    В данном случае, у поражения будет папа!
    Хоть и недовольный.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:04
    +3
    wassat
    Вонючему Наркоману выход один - объявить Недорозумение 404 частью Израиля lol
    Тогда, может и ему перепадёт что recourse
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 13:13
      0
      Ну уже ходили слухи, что зеля Одессу в "Израиль" хочет переименовать wassat laughing
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:04
    +1
    Украине показали, что она вовсе не пуп земли и не центр вселенной, как они себя мнят. Что подадут, то и будет у них и своё недовольство Зеля может засунуть себе в одно место (вместе со всевозможными "чёрными списками" и пр.). До наркомана никак не дойдёт, что он НИКТО !!!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: bambr731
      Украине показали, что она вовсе не пуп земли и не центр вселенной,

      ... а задница Европы.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:05
    +1
    У США хватит долларов на всех ,но вот ресурсов может не хватить
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:16
      +1
      В том то и дело, что денег они могут напечатать сколько угодно, вот только превратить их в снаряды и ракеты так быстро не получится. Вон у Израиля ракеты заканчиваются для их дуршлака, а кто знает, сколько там еще самоварных труб в загашнике у Хамаса.
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:18
    +1
    Клоуну надо новый репертуар придумывать, на старый уже не ведутся
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: Rt Rt
      Клоуну надо новый репертуар придумывать, на старый уже не ведутся

      Клоуну, пластинку долгоиграющую, нужно перевернуть на другую сторону.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:26
    +1
    Однако, начавшаяся война на Ближнем Востоке сместила фокус внимания с Украины на Израиль

    И почему то, западные СМИ, молчат про Петрова и Баширова.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 14:12
    0
    Теперь вместо советского оружия Киеву бельгийский премьер (на фото Александр де Кро) пообещал миллиард с лишним евро с процентов, набежавших на арестованные российские счета в Бельгии.