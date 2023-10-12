Украинские ресурсы сообщают о недовольстве Зеленского результатами прошедшего «Рамштайна»

Очередное заседание контактной группы по Украине, так называемый "Рамштайн", не принес ожидаемых результатов для Киева, в ситуацию вмешался конфликт в Израиле. Как пишут украинские паблики, в офисе президента ожидали гораздо большего.Зеленский остался крайне недоволен результатами прошедшего "Рамштайна", сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в офисе президента. Вместо ожидаемых миллиардов, Киев получил подачку в 200 млн. долларов и кучу обещаний о дальнейшей поддержке. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров попытался "поиграть" цифрами, заявив о выделении западными партнерами аж 500 млн. долларов, но забыл добавить, что в них входит обучение пилотов, техников и еще несколько программ обучения.В общем, Украине выделяют дополнительные системы ПВО и ракеты к ним, а также немного всякой мелочевки, тогда как Зеленский настаивал на получении наступательных систем, включая дальнобойные ракеты и истребители, а также большого количества боеприпасов. Однако, начавшаяся война на Ближнем Востоке сместила фокус внимания с Украины на Израиль, который куда ближе американцам. Все дело в том, что при начале большой войны на Ближнем Востоке, а к этому сейчас все и идет, у США не хватит ресурсов для поддержки сразу двух конфликтов. Конечно, Киев не останется без военной помощи, но она значительно сократиться.Вот и жалуются в Киеве, что западные союзники игнорируют их просьбы предоставить как можно больше вооружений, отделываясь обещаниями. По словам источника из офиса Зеленского, сама встреча в Брюсселе проходила тяжело, и пока с трибуны делались заявления по Украине, в кулуарах обсуждался Израиль, который и стал главной темой.Между тем, по данным из украинских пабликов, на некоторых участках фронта артиллерия ВСУ стала реже наносить удары по позициям российских войск, явно экономя боеприпасы. Тех объемов артиллерийских снарядов, что получала Украина ранее, она уже не получит.