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Британская пресса: Позиция республиканцев, блокирующих военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ

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Британская пресса: Позиция республиканцев, блокирующих военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ

Позиция представителей республиканской партии в конгрессе США, которые блокируют выделение военной помощи Украине, может помешать продолжению наступления ВСУ.


Как сообщает британское издание Financial Times, даже временная пауза в предоставлении американской поддержки может уже спустя несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления украинской армии, ослаблением оказываемого на российские позиции давления, а также отразится на предоставлении возможности восстановить боеспособность.

Главным образом прекращение или задержки в американской военной помощи отразится на поставках ВСУ артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам цитируемых британским изданием западных военных экспертов, украинская армия тратит около 6-7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Ими ВСУ пытается разрушить российские укрепления быстрее, чем они восстанавливаются ВС РФ.

В случае, если украинское командование почувствует, что западные поставки приостановлены, ВСУ будут вынуждены экономить боеприпасы, и это остановит контрнаступление. Если западная поддержка будет прервана даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам.

Британское издание также напоминает, что американские запасы артиллерийских снарядов подходят к концу, что вынудило Пентагон начать поставки украинской армии кассетных боеприпасов. При этом власти США уже запланировали продолжение военных поставок Украине как минимум до 1 января 2024 года. На эти цели у Пентагона осталось около 5,4 миллиардов долларов.
Использованы фотографии:
сайт Пентагона
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6 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:20
    0
    Дадут команду европейцам и те отдадут ВСУ все свои запасы +технику ,прямо из боевых частей
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:27
      0
      Иногда складывается ощущение что не американцы крутят миром как захотят, а англичане крутят американцами в нужном для Великобритании направлении.
      Желая чужими руками нагадить всем и вся, куда простирается взор ушлых бритов, они и тут больше акцентируют внимание на финансах США, а свои берегут от чужих липких украинских рук.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:21
    0
    Если западная поддержка будет прервана даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам

    ***
    — С "откатами" там всё нормально ...
    ***
  3. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:26
    0
    Ага, англосаксы, и дальше апельсины грузите бочками.

    А вот Россия отгрузит один раз и навсегда.

    В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

    Госдума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в I чтении 17 октября.

  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:40
    0
    То есть ,нАгличане хотят кинуть на оружие еврейцев?Типа,всукам оно нужнее! laughing
  5. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 14:36
    0
    Британская пресса: Позиция республиканцев, блокирующих военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ

    Кто о чём, а " в ш и в ы й" всё о бане...