Британская пресса: Позиция республиканцев, блокирующих военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ

Позиция представителей республиканской партии в конгрессе США, которые блокируют выделение военной помощи Украине, может помешать продолжению наступления ВСУ.Как сообщает британское издание Financial Times, даже временная пауза в предоставлении американской поддержки может уже спустя несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления украинской армии, ослаблением оказываемого на российские позиции давления, а также отразится на предоставлении возможности восстановить боеспособность.Главным образом прекращение или задержки в американской военной помощи отразится на поставках ВСУ артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам цитируемых британским изданием западных военных экспертов, украинская армия тратит около 6-7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Ими ВСУ пытается разрушить российские укрепления быстрее, чем они восстанавливаются ВС РФ.В случае, если украинское командование почувствует, что западные поставки приостановлены, ВСУ будут вынуждены экономить боеприпасы, и это остановит контрнаступление. Если западная поддержка будет прервана даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам.Британское издание также напоминает, что американские запасы артиллерийских снарядов подходят к концу, что вынудило Пентагон начать поставки украинской армии кассетных боеприпасов. При этом власти США уже запланировали продолжение военных поставок Украине как минимум до 1 января 2024 года. На эти цели у Пентагона осталось около 5,4 миллиардов долларов.