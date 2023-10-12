Военное обозрение
Войти Регистрация

ПСМ: В чём особенность «генеральского» пистолета

3
ПСМ: В чём особенность «генеральского» пистолета

ПСМ или пистолет самозарядный малогабаритный был разработан конструкторами Куликовым, Ложневым и Симариным в начале 70-х годов прошлого столетия для самообороны и проведения спецопераций. На вооружение пистолет был принят в 1974 году и используется по сей день в спецслужбах и правоохранительных органах. Кроме того, он является оружием постоянного ношения у руководства силовых структур и генералитета, а также наградным оружием.


Так, что представляет собой «генеральский» пистолет?

Начнем с ТТХ. Пистолет весит 460 г пустой и 510 г с полным боекомплектом (8 патронов). Длина оружия составляет 155 мм.

Что характерно, ПСМ получил свой уникальный патрон калибра 5,45х18 ПМТ, который был разработан конструктором Александром Бочкиным.

В советской версии на рукояти были алюминиевые накладки. В современных ПСМ они заменены на полиуретановые, что обеспечивает лучший обхват и исключает скольжение.

В стволе «пистолета для генералов» имеется 6 нарезов вместо 4-х. Это связано с тем, что пуля очень маленькая. Таким образом, для обеспечения ей большей пробивной способности, конструкторы увеличили ее вращение.

Вот в этом-то и заключается главная особенность ПСМ.

Оригинальный армейский патрон под данный пистолет способен пробить стальной лист толщиной около 10 мм и даже кевларовый бронежилет (до 45 слоев кевларовой ткани по данным из открытых источников). При этом пистолет отличается очень слабой отдачей.

Но в то же время останавливающая способность у ПСМ меньше, чем у его «коллег» по цеху, стреляющих пулями калибра 9 мм. Если, конечно, стрелок не попал в какой-либо жизненно важный орган.

В СССР был случай, когда во время преследования преступника, в него выпустили 7 патронов из ПСМ. При этом он смог скрыться от правоохранителей, а позднее сам пришел в полицию.

На сегодняшний день пистолет самозарядный малогабаритный в России не доступен для покупки и используется в качестве наградного варианта.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:36
    +1
    «генеральского» пистолета

    Он так же был "штатным оружием" 1 секретарей обкомов КПСС и выше. "1" более низкого уровня полагался обычный Макаров.
    Интересно, а сейчас губернаторов "вооружают"?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:39
    0
    Стесняюсь спросить И многие генералы или секретари обкомов им воспользовались?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Егоза
      Стесняюсь спросить И многие генералы или секретари обкомов им воспользовались?

      Типа жена Рохлина им воспользовалась.