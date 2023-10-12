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Несмотря на удары Израиля, ХАМАС продолжает обстрелы израильской территории

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Несмотря на удары Израиля, ХАМАС продолжает обстрелы израильской территории

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковали Израиль, в том числе выпустив несколько тысяч ракет и реактивных снарядов. Атака обошлась для Израиля большими потерями, в том числе и в военной технике.


В ответ началась массированная бомбардировка сектора Газа, где находятся объекты ХАМАС. Сообщалось о разрушении многих гражданских объектов, включая мечети, что в Израиле объясняли наличием там баз боевиков. Однако несмотря на эти разрушительные удары, обстрелы Израиля со стороны Газы продолжаются, хотя и в значительно меньшем количестве.

Согласно сообщениям ряда телеграм-каналов, под удары ХАМАС попали населённые пункты Ариэль и Кадима-Цоран, расположено относительно далеко от границы с Газой. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в городах Тайбе, Кохав-Яире и Кфар-Йоне, находящихся в центральной части страны.

Однако судя по видеокадрам, приходящим с мест падения палестинских ракет, большинство из них падает в безлюдных местах. Самодельные ракеты ХАМАС не отличаются особой точностью и бьют туда, куда получится.

Как бы там ни было, то, что ХАМАС в состоянии наносить удары по израильской территории, говорит о том, что одними бомбёжками Газы Израилю отделаться не получится. Для решения этой проблемы придётся проводить наземную операцию, которая, в свою очередь, приведет к значительным жертвам среди израильтян и особенно большим среди палестинцев.
Использованы фотографии:
group194.net
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14 комментариев
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  1. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 13:25
    0
    Не, ну а чего ХАМАСовцам делать? Извиниться перед евреями, заковать себя в наручники и собраться возле тюрем? Принимая решение о нападении они прекрасно понимали, что обратного пути не будет. Фарш обратно в мясо не прокрутишь. Смертники, блин. Вот только детей и некомбатантов жалко.
    1. osp
      osp Сегодня, 13:32
      0
      Мы же не знаем всех подробностей почему это произошло.
      Возможно США и Израиль готовили нападение на Иран.
      А Иран с помощью своей разведки узнал это и решил первым пнуть Израиль вот таким оригинальным образом.
      Планы сорваны.
      Запасемся терпением.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:40
      +2
      Цитата: Gekki66
      Не, ну а чего ХАМАСовцам делать? Извиниться перед евреями, заковать себя в наручники и собраться возле тюрем?

      По площади сектор Газа - 365 кв.км. Такие государства как Ватикан, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Мальдивы, Мальта либо намного меньше, либо просто меньше, а вот например, Бахрейн лишь в два раза больше сектора Газа, всего 750 кв.м., а уровень жизни во всех перечисленных странах намного лучше чем в секторе.

      Так может сектору Газа пока прекратить несопоставимую по возможностям борьбу с евреями и заняться обустройством своего сектора, заодно разведать прибрежные воды в надежде найти залежи газа и нефти, обустроиться за счёт всех, кто готов поднять их уровень жизни до приемлемых условий, построить свою независимую от Израиля инфраструктуру, и думать далее о жизни на будущее. hi
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 13:55
        +2
        Цитата: кредо
        Так может сектору Газа пока прекратить несопоставимую по возможностям борьбу с евреями и заняться обустройством своего сектора, заодно разведать прибрежные воды в надежде найти залежи газа и нефти, обустроиться за счёт всех, кто готов поднять их уровень жизни до приемлемых условий, построить свою независимую от Израиля инфраструктуру, и думать далее о жизни на будущее.

        В секторе газа плотность населения больше 5 000 (!) человек на квадратный километр и высоток нет. Там людей негде хоронить. Что там можно придумать? Нищета и теснота в арабской резервации вынуждает насмерть биться за территории.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:10
          0
          Цитата: Alexej
          В секторе газа плотность населения больше 5 000 (!) человек на квадратный километр и высоток нет. Там людей негде хоронить. Что там можно придумать? Нищета и теснота в арабской резервации вынуждает насмерть биться за территории.

          Площадь Сингапура 715 кв.км, при численности населения 4 987 600 человек или 7 200 человек на кв.км., поэтому они давно строят высотные здания и обустраивают все уголки своего острова, попутно привлекая международный бизнес различными заманчивыми предложениями при сохранении жёсткого порядка.

          Так что палестинцам есть с кого брать пример и к чему стремиться, а там может быть и с евреями каким то образом удастся решить вопрос, при поддержки окружающих арабских стран. yes

          П.С. Кстати в Монако, при площади 2,02 кв.км, проживает 33 013 человек или 16 999 человек на кв.км., "переплюнув" таким образом сингапурцев в два раза с хвостиком. hi
          1. Alexej
            Alexej Сегодня, 14:35
            0
            Цитата: кредо

            Площадь Сингапура 715 кв.км, при численности населения 4 987 600 человек или 7 200 человек на кв.км., поэтому они давно строят высотные здания и обустраивают все уголки своего острова, попутно привлекая международный бизнес различными заманчивыми предложениями при сохранении жёсткого порядка.

            Так что палестинцам есть с кого брать пример и к чему стремиться, а там может быть и с евреями каким то образом удастся решить вопрос, при поддержки окружающих арабских стран.

            П.С. Кстати в Монако, при площади 2,02 кв.км, проживает 33 013 человек или 16 999 человек на кв.км., "переплюнув" таким образом сингапурцев в два раза с хвостиком.

            А вас не смущает что сектор Газа находится в блокаде? Морской, сухопутной и воздушной уже лет 15.
            1. кредо
              кредо Сегодня, 14:42
              0
              Цитата: Alexej
              А вас не смущает что сектор Газа находится в блокаде? Морской, сухопутной и воздушной уже лет 15.

              Нет, не смущает.
              Возможно это и не оригинально, но надо бы палестинцам вспомнить как евреи тихой сапой забрали земли и поселения, на которых они жили две тысячи лет, и поступить аналогичным образом.
              Замерится с ними, признать на время еврейского государство, поднять свой уровень жизни, построить независимую экономику и развивать все возможные отрасли, а там как янки в своё время заявить СССР, что они Прибалтику никогда не считали частью СССР.
              Надо немного палестинцам быть по-умнее, а не лезть на рожон с рогаткой, против танков, самолётов и ядерного оружия Израиля. hi
              1. Alexej
                Alexej Сегодня, 14:51
                0
                Цитата: кредо
                Замерится с ними, признать на время еврейского государство, поднять свой уровень жизни, построить независимую экономику и развивать все возможные отрасли

                Делов то)
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:32
    0
    Когда-то показалось, что СВО продлится недолго. А вон как вышло. Здесь нечто похожее - сперва многие написали, что Израиль сейчас как отмобилизуется, да как наваляет, а по факту конфликт-то похоже надолго...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Pharmacist
      Когда-то показалось, что СВО продлится недолго. А вон как вышло. Здесь нечто похожее - сперва многие написали, что Израиль сейчас как отмобилизуется, да как наваляет, а по факту конфликт-то похоже надолго...

      Там в любом случае надолго не задержится, если блокада сохраниться.
    2. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: Pharmacist
      Когда-то показалось, что СВО продлится недолго. А вон как вышло. Здесь нечто похожее - сперва многие написали, что Израиль сейчас как отмобилизуется, да как наваляет, а по факту конфликт-то похоже надолго...

      Оружие стреляет, деньги делаются, "излишки" людей уничтожаются. В этой схеме все счастливы, кроме тех, кто находится под ударом.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:34
    +1
    Смотрю за денежными мешками на биржах ,такое впечатление что на ближнем востоке ни чего не происходит.Такое впечатление- счас договорятся о выводе мирняка из Газы в Египет .А потом обмен пленными .И мир, дружба,жвачка и очередной мирный договор на веки вечные.И всё!? А может и нет.Израилю такой расклад внутриполитически совсем не выгоден.А торг уже начался.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:43
      -1
      Тралфлот,евреям веры нету!Они своего слова не сдержат,и продолжат резьню и генофонд арабов!!
  4. osp
    osp Сегодня, 13:52
    0
    Фактически ХАМАС выстроил целые подземные города для свои бойцов где не только укрываются и прячут ракеты, но наверняка есть подземные штабы , пекарни , госпиталя , узлы связи.
    Используют опыт вьетнамских партизан.