Несмотря на удары Израиля, ХАМАС продолжает обстрелы израильской территории

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковали Израиль, в том числе выпустив несколько тысяч ракет и реактивных снарядов. Атака обошлась для Израиля большими потерями, в том числе и в военной технике.В ответ началась массированная бомбардировка сектора Газа, где находятся объекты ХАМАС. Сообщалось о разрушении многих гражданских объектов, включая мечети, что в Израиле объясняли наличием там баз боевиков. Однако несмотря на эти разрушительные удары, обстрелы Израиля со стороны Газы продолжаются, хотя и в значительно меньшем количестве.Согласно сообщениям ряда телеграм-каналов, под удары ХАМАС попали населённые пункты Ариэль и Кадима-Цоран, расположено относительно далеко от границы с Газой. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в городах Тайбе, Кохав-Яире и Кфар-Йоне, находящихся в центральной части страны.Однако судя по видеокадрам, приходящим с мест падения палестинских ракет, большинство из них падает в безлюдных местах. Самодельные ракеты ХАМАС не отличаются особой точностью и бьют туда, куда получится.Как бы там ни было, то, что ХАМАС в состоянии наносить удары по израильской территории, говорит о том, что одними бомбёжками Газы Израилю отделаться не получится. Для решения этой проблемы придётся проводить наземную операцию, которая, в свою очередь, приведет к значительным жертвам среди израильтян и особенно большим среди палестинцев.