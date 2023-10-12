Экс-премьер Украины Азаров: Потери в летнем контрнаступлении привели к дефициту опытных офицеров в ВСУ

Профессионального командира невозможно обучить за несколько недель, поэтому новые офицеры без опыта сражений всё чаще допускают фатальные ошибки, которые приводят к большим потерям и военной техники и живой силы

В украинской армии отмечается катастрофическая нехватка опытных офицеров, прошедших необходимое обучение. К этому привели большие потери ВСУ в ходе летней компании. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.На сегодняшний день украинская армия испытывает острый дефицит офицерского состава, наиболее опытные и прошедшие специальное обучение офицеры оказались выбиты в боях. Заменить их на данный момент некем, призванные по мобилизации и наспех подготовленные новоиспеченные лейтенанты не в состоянии командовать на переднем крае, что и приводит к большим потерям.Командный состав звена взвод - рота понес самые большие потери в летнем контрнаступлении, также оказалось выбито сержантское звено. Кроме того, к дефициту офицерских кадров привела отправка в тыл или на Запад наиболее опытных и грамотных офицеров и сержантов для освоения ими новой техники и вооружений.- пишет Азаров.Тяжелые бои привели к тому, что большинство личного состава в ВСУ - это мобилизованные гражданские люди без профессиональной военной подготовки. Назначение на командные должности мобилизованных приводит к еще большим потерям и к недовольству среди военнослужащих, которые не желают становиться "пушечным мясом".Ранее Азаров заявил, что на Украине ужесточается мобилизация и на фронт будут отправлены большинство украинских мужчин, независимо от их желания. Зеленский и его клика намерены удержаться у власти любой ценой.