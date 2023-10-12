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Экс-премьер Украины Азаров: Потери в летнем контрнаступлении привели к дефициту опытных офицеров в ВСУ

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Экс-премьер Украины Азаров: Потери в летнем контрнаступлении привели к дефициту опытных офицеров в ВСУ

В украинской армии отмечается катастрофическая нехватка опытных офицеров, прошедших необходимое обучение. К этому привели большие потери ВСУ в ходе летней компании. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.


На сегодняшний день украинская армия испытывает острый дефицит офицерского состава, наиболее опытные и прошедшие специальное обучение офицеры оказались выбиты в боях. Заменить их на данный момент некем, призванные по мобилизации и наспех подготовленные новоиспеченные лейтенанты не в состоянии командовать на переднем крае, что и приводит к большим потерям.

Командный состав звена взвод - рота понес самые большие потери в летнем контрнаступлении, также оказалось выбито сержантское звено. Кроме того, к дефициту офицерских кадров привела отправка в тыл или на Запад наиболее опытных и грамотных офицеров и сержантов для освоения ими новой техники и вооружений.

Профессионального командира невозможно обучить за несколько недель, поэтому новые офицеры без опыта сражений всё чаще допускают фатальные ошибки, которые приводят к большим потерям и военной техники и живой силы

- пишет Азаров.

Тяжелые бои привели к тому, что большинство личного состава в ВСУ - это мобилизованные гражданские люди без профессиональной военной подготовки. Назначение на командные должности мобилизованных приводит к еще большим потерям и к недовольству среди военнослужащих, которые не желают становиться "пушечным мясом".

Ранее Азаров заявил, что на Украине ужесточается мобилизация и на фронт будут отправлены большинство украинских мужчин, независимо от их желания. Зеленский и его клика намерены удержаться у власти любой ценой.
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8 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:41
    +4
    А ещё отбытие израильских инструкторов с Украины на родину сильно мешает. Этак минус две тысячи специалистов сразу...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:00
      +1
      Не инструкторы. А резервисты, родом с Украины, которые были в отпусках на осенние праздники. И срочно вернулись по моб.повесткам.
      Не только с Украины - из зап.Европы, Америки.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:11
        +2
        Некоторые резервисты подзадержались в Авдеевке.
        После неожиданного интенсивного удара ВС РФ под Авдеевкой противник все же смог собраться. Военнослужащие российской армии, которые находятся на данном участке фронта, готовятся к тяжелым боям за авдеевский укрепрайон. Кроме того, передают бойцы, на данном участке попадается немало иностранцев — азиаты и афроамериканцы.


        На южном фланге есть продвижение северней поселка Водяного и в районе поселка Северного. За день взято более 20 опорных пунктов и «укрепов» противника.Другие бойцы признаются, что Авдеевка сегодня напоминает укрепрайон Бахмут до того, как там начались ожесточенные бои.

        https://dzen.ru/a/ZSboGMJ26S7EDvKn
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:21
      +2
      Цитата: Roma-1977
      А ещё отбытие израильских инструкторов с Украины на родину сильно мешает. Этак минус две тысячи специалистов сразу...

      До последнего украинца. am
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:41
    +1
    Опять тут (в СМИ) этот Азаров! Это жжжжжжжж неспроста!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Опять тут (в СМИ) этот Азаров! Это жжжжжжжж неспроста!

      украинской армии отмечается катастрофическая нехватка опытных офицеров, прошедших необходимое обучение. К этому привели большие потери ВСУ в ходе летней компании. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

      Ага. И главное - всë знает! laughing
      Молчал-молчал, а тут голос прорезался.
      К чему бы это? Неужели уже метит в какое то кресло?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:05
        +1
        Вообще то это касается и наших ВС.Ощущается неватка офицеров-взводных,вплоть до комроты.Взводами зачастую командуют опытные сержанты(а может это и к лучшему).Какой опыт у летехи с училища вышедшего,только-только?
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        Неужели уже метит в какое то кресло?

        Если бы поставила Россия Азарова премьером, то был бы толк. Единственный из бывшего правительства, который честно работал, но ему все время палки в колеса "свидомые" ставили.