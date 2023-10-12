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Депутат Слуцкий: Россия не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а лишь отзывает ратификационную грамоту

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Депутат Слуцкий: Россия не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а лишь отзывает ратификационную грамоту

Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующий законопроект уже подготовлен в Государственной думе РФ и будет рассматриваться 17 октября 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.


Кроме того, уточняется, что все фракции российского законодательного органа поддержали представленный законопроект. То есть, с огромной долей вероятности можно утверждать, что он будет принят в первом чтении.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, Россия не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а лишь отзывает ратификационную грамоту. Такой шаг, по словам депутата Слуцкого, стал ответом на действия США.

В сложившейся ситуации Российская Федерация нуждается в повышении своей обороноспособности. Учитывая, что угрозу для нашей страны представляет огромная коалиция стран во главе США, одним из главных инструментов обеспечения безопасности нашего государства в глобальном масштабе становится ядерное оружие.

Соответственно, Россия нуждается в проведении новых ядерных испытаний. Толкает нашу страну на этот путь именно «коллективный Запад», без враждебной политики которого данный вопрос мог бы и не вставать. Поэтому США и их сателлитам стоило бы винить лишь самих себя в том, что появляются дополнительные риски и Россия возвращается к испытаниям ядерного оружия.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:45
    +1
    лишь отзывает ратификационную грамоту

    а можно расшифровать для непонятливых? будут испытания я.о. или не будут? или очередная пустая болтовня?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:50
      +2
      Это очередная страшилка для Запада. Из серии "Держите меня семеро".
      Бойтесь нас, бойтесь! А то ещё одну красную линию нарисуем!
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:21
        0
        1. Ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний надо отозвать.
        2. Из договора выйти.
        3. Взорвать на полигоне на Новой Земле что-нибудь этакое, на пару мегатонн.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:59
      0
      Слушайте Самого Главного.На днях заявил-первыми испытания проводить не будем.Вообще испытания ЯО не останавливались.Проводились на моделях.То,о чем мы думаем и многие из нас желаю,это не испытания,а-демонстрация
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +1
    Еврейская повестка все пишущие ресурсы подчистила.О том что мы отзываем ратификацию Рябков 4 дня назад говорил.На западе тоже еврейская повестка пока в приоритете.Подождём что скажет Госдеп.Россия перешла очередную красную линию - мы очень ,очень озабочены.Кстати по газовой трубе у берегов финляндии- кому-то светит статья ,вандализм или хулиганство. bully
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:56
      +1
      Еврейская повестка все пишущие ресурсы подчистила

      +100!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:01
      0
      Я думаю,что "петрову&башарову"светят ордена и повышение..Если по этому газопроводу все плохо laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:30
        0
        dmi.pris 1.Hе угадали ,вот человек кто отдал команду проверить сколько до дна якорем.По версии финской полиции.
        Он был совладельцем танкера. laughing Хулиган.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:58
    +1
    Слуцкий решил посоревноваться в точности формулировок с САМИМ В.Кличко?
    p.s. Царствия небесного В.В.Жириновскому. Не вовремя он умер.
    1. Фактор
      Фактор Сегодня, 14:06
      -3
      Жириновскому могли помочь "во время" умереть.
      Он сегодня уже взорвал бы не одну атомную бомбу и гонял бы Шойгу с Герасимовым покруче Пригожина.

      А Слуцкий-это даже не пародия, это одно недоразумение.
      .
  4. alystan
    alystan Сегодня, 14:06
    0
    "Капитан очевидность"-Слуцкий. Еще 5 октября, в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией. Поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали.

    Интересно, а что у этого великовозврастного дитяти на запястье?
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: alystan
      Интересно, а что у этого великовозврастного дитяти на запястье?

      Намыленная веревка. laughing
      1. alystan
        alystan Сегодня, 14:49
        0
        Помню в детстве по шпионским фильмам и книжкам про ампулы в воротничках... laughing
  5. HAM
    HAM Сегодня, 14:08
    0
    "Бахнем,но потом!...." По видимому,все эти меры запоздали и теперь практически бесполезны...запад,что называется "закусил удила",и остановится только после реальной своей боли....
    Интересно,а бабский "институт изучения войны" из штатов,тоже будет "изучать" войну в Израиле как на Украине?Или,как всегда,"это другое"?
  6. cmax
    cmax Сегодня, 14:17
    0
    На редкость неприятный тип. На физиономии все написано. Жаль, что таких пускают в политику. Возможно оттуда и результат и по Украине, Грузии, Армении и т.д.
  7. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 14:20
    0
    Все еще пытаются шантажировать запад ядерной боеголовкой. Особенно забавно это слышать от озабоченного депутата, которого открыто обвиняли в домогательствах. Хотя о чем это я, эта партия создала нейросеть «Жириновский», это уже о многом говорит.