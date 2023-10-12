Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующий законопроект уже подготовлен в Государственной думе РФ и будет рассматриваться 17 октября 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.
Кроме того, уточняется, что все фракции российского законодательного органа поддержали представленный законопроект. То есть, с огромной долей вероятности можно утверждать, что он будет принят в первом чтении.
Как подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, Россия не выходит из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а лишь отзывает ратификационную грамоту. Такой шаг, по словам депутата Слуцкого, стал ответом на действия США.
В сложившейся ситуации Российская Федерация нуждается в повышении своей обороноспособности. Учитывая, что угрозу для нашей страны представляет огромная коалиция стран во главе США, одним из главных инструментов обеспечения безопасности нашего государства в глобальном масштабе становится ядерное оружие.
Соответственно, Россия нуждается в проведении новых ядерных испытаний. Толкает нашу страну на этот путь именно «коллективный Запад», без враждебной политики которого данный вопрос мог бы и не вставать. Поэтому США и их сателлитам стоило бы винить лишь самих себя в том, что появляются дополнительные риски и Россия возвращается к испытаниям ядерного оружия.