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Госсекретарь США отправился в турне по Ближнему Востоку с целью поддержки Израиля в противостоянии с ХАМАС

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Госсекретарь США отправился в турне по Ближнему Востоку с целью поддержки Израиля в противостоянии с ХАМАС

После начала полномасштабного военного палестино-израильского противостояния Соединенные Штаты сразу встали на сторону своего давнего и главного союзника на Ближнем Востоке. ВМС США уже отправили в Средиземное море авианосную группу якобы для возможного противодействия Ирану в случае его прямого участия в конфликте на стороне ХАМАС. Еще один американский авианосец на подходе. Одновременно Пентагон начал поставку для нужд армии обороны Израиля вооружений и боеприпасов.


Сегодня стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в масштабное турне по Ближнему Востоку. Международное агентство новостей Reuters сообщает, что его самолет уже приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Одна из главных целей визита главы американского Госдепа состоит в том, чтобы показать солидарность Вашингтона и Иерусалима в противостоянии с ХАМАС.

Кроме того, Блинкен намерен попытаться добиться освобождения заложников, среди которых есть и американские граждане, удерживаемых палестинскими боевиками в секторе Газа. Глава американского дипведомства также обсудит возможность эвакуации мирных граждан Газы в Египет перед началом наземной операции ЦАХАЛ в анклаве. Будет обсуждаться с руководством Израиля и дальнейшая военная помощь США.

Сам Блинкен перед вылетом в Тель-Авив заявил, что собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими высокопоставленными должностными лицами. Он сообщил, что Соединенные Штаты уже оказывают экстренную военную помощь Израилю и не собираются на этом останавливаться.

Как вы знаете, мы направляемся в Израиль, и я отправляюсь с очень простым и ясным посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, и оно заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Израильский народ поддерживает нас

— заявил Блинкен журналистам перед вылетом в Тель-Авив.

После встречи с израильским руководством госсекретарь США намеревается провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем он отправится в Иорданию и ряд других стран Ближнего Востока. Очевидно, что главной целью ближневосточного турне Блинкена станет стремление уговорить, а заставить уже сложно с учетом падения влияния США в регионе, лидеров арабских государств от вмешательства в конфликт с Израилем на стороне палестинцев. Несомненно, будет затронута и горячая для Вашингтона тема противостояния Ирану.
Использованы фотографии:
Госдеп США
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12 комментариев
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:20
    +3
    Если арабы впрягуться все вместе, то и Израилю крышка, и не придётся впредь оглядываться на США, это будет слом гегемонии. Надеюсь, у их лидеров стратегическое мышление перевесит сиюминутные жадность и трусость.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:23
      +5
      Раз США направили Блинкена уговаривать соседей Израиля значит боятся непредвиденных последствий от действий евреев в секторе Газа.
      Арабы явно уже почувствовали некоторое изменение расстановки сил в мире и она явно не в пользу США и его вассалов. no
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:42
        +1
        Так точно. Одного слова гегемона больше недостаточно. Надо ехать самому, унижаться, торговаться, выпрашивать. Что это, если не слабость?
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 14:24
      +2
      Цитата: flSergius
      Если арабы впрягуться все вместе, то и Израилю крышка, и не придётся впредь оглядываться на США, это будет слом гегемонии. Надеюсь, у их лидеров стратегическое мышление перевесит сиюминутные жадность и трусость.

      Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Обе воздушные гавани приостановили работу. Работает ПВО.
      https://ria.ru/20231012/udary-1902252849.html наскребут себе похоже евреи...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:23
    +4
    Доверели идиоту миротворческую миссию по западному сценарию.Как думаете пустит слезу на камеру?.
  3. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 14:23
    +1
    Ну тут он точно угадал, арабы наверное как ломанулись. Особенно скорей всего Иран.
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:30
    0
    Что там по корабликам США?
    Пришли или нет? Чем занимаются и с что сними делаютЬ?!

    где сквозная информация по их телодвижению?!!
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:33
    +2
    Нашли кого отправить. Еврей еврею глаз не выклюет :)
  6. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 14:38
    +3
    Жареным запахло, америкосы не уверены в своей победе. Это вам не уэропа).
    Будут предлагать пряники, а потом угрозы.
    Для Китая самое время забрать свои территории. У США будет "вилка"...
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:40
    0
    то Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Израильский народ поддерживает нас

    И Блинкин думает, что его поддержат арабские страны, поддержать Израиль и осудить Палестину. Но все же прекрасно знают, что еврей не может поддержать арабов.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:41
    0
    "Миротворец" творит мир при поддержке двух авианосцев и морпехов....как то всё довольно ловко складывается :самые сильные разведки двух стран как то "не заметили" подготовки нападения,затем самая сильная армия на БВ как то странно облажалась,против разрозненных арабов собрали такой кулак....что то янки замышляют и дело куда более серьёзно.....ведь Бидону нужно избираться,следовательно просто необходима победоносная война........и не с арабами.....
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:46
    0
    Еврей Блинкин один из тех, кто и создавал нынешнюю ситуацию на Ближнем Востое.

    И не только там, но и на уКраине, Тайвань, те горячие точки, которые позволяют США проводить политику "управляемого хаоса".