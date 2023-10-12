Госсекретарь США отправился в турне по Ближнему Востоку с целью поддержки Израиля в противостоянии с ХАМАС

Как вы знаете, мы направляемся в Израиль, и я отправляюсь с очень простым и ясным посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, и оно заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Израильский народ поддерживает нас

После начала полномасштабного военного палестино-израильского противостояния Соединенные Штаты сразу встали на сторону своего давнего и главного союзника на Ближнем Востоке. ВМС США уже отправили в Средиземное море авианосную группу якобы для возможного противодействия Ирану в случае его прямого участия в конфликте на стороне ХАМАС. Еще один американский авианосец на подходе. Одновременно Пентагон начал поставку для нужд армии обороны Израиля вооружений и боеприпасов.Сегодня стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в масштабное турне по Ближнему Востоку. Международное агентство новостей Reuters сообщает, что его самолет уже приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Одна из главных целей визита главы американского Госдепа состоит в том, чтобы показать солидарность Вашингтона и Иерусалима в противостоянии с ХАМАС.Кроме того, Блинкен намерен попытаться добиться освобождения заложников, среди которых есть и американские граждане, удерживаемых палестинскими боевиками в секторе Газа. Глава американского дипведомства также обсудит возможность эвакуации мирных граждан Газы в Египет перед началом наземной операции ЦАХАЛ в анклаве. Будет обсуждаться с руководством Израиля и дальнейшая военная помощь США.Сам Блинкен перед вылетом в Тель-Авив заявил, что собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими высокопоставленными должностными лицами. Он сообщил, что Соединенные Штаты уже оказывают экстренную военную помощь Израилю и не собираются на этом останавливаться.— заявил Блинкен журналистам перед вылетом в Тель-Авив.После встречи с израильским руководством госсекретарь США намеревается провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем он отправится в Иорданию и ряд других стран Ближнего Востока. Очевидно, что главной целью ближневосточного турне Блинкена станет стремление уговорить, а заставить уже сложно с учетом падения влияния США в регионе, лидеров арабских государств от вмешательства в конфликт с Израилем на стороне палестинцев. Несомненно, будет затронута и горячая для Вашингтона тема противостояния Ирану.