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Появились кадры, указывающие на применение Израилем корректируемых авиабомб GBU-31

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Появились кадры, указывающие на применение Израилем корректируемых авиабомб GBU-31

Опубликованы кадры, на которых запечатлен момент взлета самолета F-15C ВВС Израиля с тремя корректируемыми бомбами GBU-31 (она же JDAM 2000lb) для нанесения очередного удара по сектору Газа. Это указывает на применение ЦАХАЛ корректируемых авиабомб для бомбардировок Газы.


Как известно, корректируемые авиабомбы GBU-31, оснащенные оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), способны поражать цели на расстоянии 24-28 километров с круговым вероятным отклонением, не превышающим 10-12 метров.

Система наведения JDAM включает в себя три основных компонента: инерциальный блок с лазерным гироскопом Honeywell HG1700, стандартный армейский GPS-навигатор Rockwell GEM, а также управляющий микропроцессор GCU. Все эти компоненты взаимосвязаны в единый комплекс.

В функции инерциального блока входит отслеживание величины и скорости смещения бомбы в трех плоскостях, сообщая системе информацию об отклонении от расчетного курса. При помощи навигатора уточняется текущее положение бомбы, а также задаются координаты цели. Микропроцессор, используя специальный алгоритм (фильтр Калмана), по данным инерциального блока (INS) и навигатора (GPS) с высокой точностью вычисляет текущее положение бомбы в пространстве, а также с учетом высоты и скорости полета рассчитывает оптимальную траекторию. Наличие блока коррекции делает эти авиабомбы высокоточным оружием.

Однако, многочисленные фото- и видеосвидетельства масштаба разрушений жилых кварталов Газы указывают на неизбирательный характер израильских бомбардировок этого населенного пункта, что безусловно имеет все признаки совершения военных преступлений.
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4 комментария
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  1. Diger
    Diger Сегодня, 14:32
    +3
    Цитата: автор
    Появились кадры, указывающие на применение Израилем корректируемых авиабомб GBU-31
    Сегодня, 14:22

    belay
    а в чём "новость"?
    2018

    Силы ВВС Израиля, задействованные в ударе

    - ударная группа 4 истребителя-бомбардировщика F-16, на каждом по 4 корректируемые авиабомбы (КАБ) GBU-31 JDAM. Итого на самолетах ударной группы 16 КАБ.
    - группа разведки - пара F-16
    - группа прикрытия - до 4-8 истребителей-бомбардировщиков F-15
    - группа управления - пара самолетов-разведчиков Гольфстрим
    - группа обеспечения - один самолет-заправщик
    ---------------------------
    02.09.2012
    First International JDAM Sale: Boeing to Integrate Weapon on Israeli Aircraft
    Цитата: автор
    Это указывает на применение ЦАХАЛ корректируемых авиабомб для бомбардировок Газы.

    и, что?

    Если они в Газе будут заниматься ковровым бомбометанием, то половина в воду улетит... и фарш будет от второй половины. Можно и своих задеть
    В чем news -то?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:39
      -1
      Очевидно, что евреи сровняют сектор Газа с землёй, а всех его жителей пустят на фарш. am
      Вот такой он, еврейский фашизм.
      2000 еврейских фашистов в срочном порядке возвращаются с Украины в Израиль, геноцидить палестинцев. am
  2. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:32
    +1
    Новость?...Да ещё в первый день было видео с этими УАБ...и на видео где они дома складывают в Газе тоже эти чемоданы пролетают..есть видео и с 500фнт. А сегодня прочитал новость что они из арсеналов достали вообще раритет..чугунки М117..340кг свободнопадающие.
  3. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:44
    0
    Новость?...Да ещё в первый день было видео с этими УАБ...и на видео где они дома складывают в Газе тоже эти чемоданы пролетают..есть видео и с 500фнт. А сегодня прочитал новость что они из арсеналов достали вообще раритет..чугунки М117..340кг свободнопадающие.