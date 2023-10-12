Норвегия отказалась от покупки танков Leopard 2A8

Текущая война на Украине показывает, что нам нужно быть способными оставаться в бою дольше, а это требует больших усилий.

При этом на правительство оказывается давление с целью увеличения помощи Украине под предлогом получения [Норвегией] значительных прибылей от природного газа после того, как страны по всей Европе отказались от российского «голубого топлива»