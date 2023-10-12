Норвегия отказалась от покупки танков Leopard 2A8

Норвегия решила отказаться от покупки 18 танков немецкого производства Leopard 2A8, решив вместо этого инвестировать средства в противовоздушную оборону и возможности ведения огня на большие расстояния [дальнобойную артиллерию]. Об этом сообщил изданию Breaking Defense начальник штаба норвежской армии Ларс Лервик:
Текущая война на Украине показывает, что нам нужно быть способными оставаться в бою дольше, а это требует больших усилий.
Несмотря на отказ от приобретения 2A8, Лервик считает, что ранее заказанных 54 ОБТ 2A7NO будет достаточно, чтобы позволить Осло развернуть тяжелую механизированную бригаду в соответствии с требованиями НАТО и вписаться в национальные планы военного времени. Ожидается, что поставка Leopard 2A7NO будут завершена к середине 2027 года.
Он также выразил обеспокоенность кризисом, вызванным нехваткой боеприпасов в Европе, из-за которого страны по всему континенту пытаются восстановить запасы, серьезно просевшие после поставок на Украину. С его слов, остается под вопросом время, необходимое для пополнения баланса снарядов; быстро решить эту проблему не удастся. При этом властями страны изучается возможность дальнейшего снижения арсенала боеприпасов собственной армии ради их передачи ВСУ.
Как пояснил Лервик, в дополнение к расходованию 930 млн евро на военную помощь Украине в 2022 году, Осло запустил многолетнюю программу содействия ВСУ, которая предполагает ежегодное выделение 1,3 млрд евро в течение 2023-2027 годов (всего 6,5 млрд евро).
При этом на правительство оказывается давление с целью увеличения помощи Украине под предлогом получения [Норвегией] значительных прибылей от природного газа после того, как страны по всей Европе отказались от российского «голубого топлива»
- говорится в издании.
В первоочередных планах Норвегии значится приобретение для собственных нужд ПВО для борьбы с беспилотниками и дальнобойных артсистем. Как ожидает Лервик, возможно, что в случае выделения средств до конца 2023 года будет принято решение о покупке южнокорейских САУ K9 и ТЗМ K10 для них.