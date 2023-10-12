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Норвегия отказалась от покупки танков Leopard 2A8

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Норвегия отказалась от покупки танков Leopard 2A8

Норвегия решила отказаться от покупки 18 танков немецкого производства Leopard 2A8, решив вместо этого инвестировать средства в противовоздушную оборону и возможности ведения огня на большие расстояния [дальнобойную артиллерию]. Об этом сообщил изданию Breaking Defense начальник штаба норвежской армии Ларс Лервик:


Текущая война на Украине показывает, что нам нужно быть способными оставаться в бою дольше, а это требует больших усилий.

Несмотря на отказ от приобретения 2A8, Лервик считает, что ранее заказанных 54 ОБТ 2A7NO будет достаточно, чтобы позволить Осло развернуть тяжелую механизированную бригаду в соответствии с требованиями НАТО и вписаться в национальные планы военного времени. Ожидается, что поставка Leopard 2A7NO будут завершена к середине 2027 года.

Он также выразил обеспокоенность кризисом, вызванным нехваткой боеприпасов в Европе, из-за которого страны по всему континенту пытаются восстановить запасы, серьезно просевшие после поставок на Украину. С его слов, остается под вопросом время, необходимое для пополнения баланса снарядов; быстро решить эту проблему не удастся. При этом властями страны изучается возможность дальнейшего снижения арсенала боеприпасов собственной армии ради их передачи ВСУ.

Как пояснил Лервик, в дополнение к расходованию 930 млн евро на военную помощь Украине в 2022 году, Осло запустил многолетнюю программу содействия ВСУ, которая предполагает ежегодное выделение 1,3 млрд евро в течение 2023-2027 годов (всего 6,5 млрд евро).

При этом на правительство оказывается давление с целью увеличения помощи Украине под предлогом получения [Норвегией] значительных прибылей от природного газа после того, как страны по всей Европе отказались от российского «голубого топлива»

- говорится в издании.

В первоочередных планах Норвегии значится приобретение для собственных нужд ПВО для борьбы с беспилотниками и дальнобойных артсистем. Как ожидает Лервик, возможно, что в случае выделения средств до конца 2023 года будет принято решение о покупке южнокорейских САУ K9 и ТЗМ K10 для них.

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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:26
    +1
    Норвегия отказалась от покупки танков Leopard 2A8


    Опыт СВО повлиял на это решение.
    "Абрамсы" до передовой пока не доехали, но украинцы уже во всеуслышание признали, что в прямом бою их ждет неминуемое уничтожение.Но ведь "Леопардам" тоже прочили, что они перепишут правила игры. А они, при всей своей превосходной электронике и системам наведения, усовершенствованной броне и первоклассном дизельном двигателе, исправно уничтожаются российскими орудиями, беспилотниками и минами.Неудивительно, что европейцы, особенно немцы и французы, но также испанцы и итальянцы, присматриваются к новому танку, который заменит как "Леопарды", так и французские "Леклерки" (Leclerc). Как бы то ни было, на создание нового танка уйдет от одного до полутора десятилетий, если до этого вообще дойдет.


    Еще армия решила, что больше не будет обновлять имеющиеся на вооружении "Абрамсы" (пакет модернизации получил название SEPv4), а вместо этого разработает новый с кодовым обозначением M1E3..Армия хочет создать собственную активную защиту, а не использовать израильскую круговую систему "Трофей" (Trophy). Армия жалуется, что "Трофей" слишком тяжел, учитывая огромный базовый вес танка. "Абрамс" весит целых 70 тонн только в исходной комплектации — без экипажа, боекомплекта и навесного оборудования. Украина продемонстрировала, что большие и тяжелые танки сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации на мягком грунте: некоторые "Леопарды" и британские "Челленджеры" (Challenger) уже увязли в черноземе и грязи. Кроме того, сверхтяжелые танки быстро разбивают дороги и ломают уже проложенные колеи.

    https://inosmi.ru/20231012/tanki-266079438.html

    M1E3 — это усовершенствованная конструкция, которую армия намерена облегчить, одновременно улучшив ее защиту, особенно от вражеских вертолетов и беспилотников.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 14:41
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      А они, при всей своей превосходной электронике и системам наведения, усовершенствованной броне и первоклассном дизельном двигателе, исправно уничтожаются российскими орудиями, беспилотниками и минами.

      Немцы превосходную рекламу сделали, такую превосходную, что уже начинают отказываться от закупок их оружия. Помогли Украине, пусть теперь пожинают плоды.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40
    0
    Текущая война на Украине показывает, что нам нужно быть способными оставаться в бою дольше, а это требует больших усилий.
    . Простой вопрос... не надёжней ли будет оставаться от войны подальше вообще, не лезть ни в какую замуту, которую крутят нагло саксы!!!
    Кроме них, других таких поджигателей/провокаторов не найти не найти.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    0
    Где в Норвегии использовать танки что летом что зимой ,по атобанам?Пока они доедут до Кольского п- ова.Руский солдат раза три нажрётся в Кирсановке,опохмелится и протрезвеет.С Норвегией если что воем дистанционно.Да и норги не идиоты:"Мы не видим сигналов о нападении от России."Только гадят .Заключили договор на 600млн нор.крон с Финляндией,Швецией о производстве 155 мм снарядов для Украины.Срок поставки начало 2024 г.