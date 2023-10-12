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Российские ученые разработали специальное покрытие, увеличивающее ресурс ракетных и авиационных двигателей

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Российские ученые разработали специальное покрытие, увеличивающее ресурс ракетных и авиационных двигателей

Российские ученые разработали новое жаропрочное покрытие для авиационных и ракетных двигателей, позволяющее защитить элементы силовых установок от высоких температур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарского университета имени Королева.


Ученые из Самары изобрели специальное плазменное покрытие для защиты элементов авиационных и ракетных двигателей от высоких температур. На сегодняшний день изготовлен экспериментальный образец этого покрытия, который проходит всесторонние испытания. Как заявили в институте, тестирование рассчитано на полгода. Планируется, что новое покрытие позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей.

В ходе исследований была разработана технология нанесения покрытия и изготовлен первый экспериментальный образец наноструктурированного термобарьерного покрытия для защиты элементов двигателя от воздействия экстремально высоких рабочих температур

- говорится в сообщении.

В описании говорится, что уникальность покрытия заключается в его структуре, созданной по типу средневековой кольчуги, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке. Общая толщина защиты составляет менее полумиллиметра. Внедрение изобретения позволит создавать более мощные и долговечные авиационные и ракетные двигатели.

(...) данное покрытие сможет защитить от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы ракетных и авиационных двигателей

- добавил автор проекта Михаил Гиорбелидзе.
Использованы фотографии:
https://vk.com/samara_university
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6 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:34
    -2
    новое покрытие позволит в два-три раза увеличить ресурс деталей горячего тракта двигателей

    Это конечно было-бы просто офигенно, но верится с трудом, тут любые улучшения на 10% уже достижение.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 14:43
      0
      Само по себе продление срока службы лопаток и сопел не позволит в те же разы продлить межремонтный и общий ресурсы двигателя, есть еще много других деталей критично влияющих на продолжительность работы изделия в целом.
      Хотя, безусловно, продление ресурса деталей "горячей" зоны двигателя очень порадовало бы.
  2. Diger
    Diger Сегодня, 14:43
    +1
    Российские ученые разработали специальное покрытие, увеличивающее ресурс ракетных и авиационных двигателей

    recourse
    Покрытие наносится путем плазменного напыления: в струю из плазмы, направленную на обрабатываемую поверхность, подают частицы тугоплавкого вещества, например, диоксида циркония с различными добавками, в виде порошка. Ускоряясь и нагреваясь в плазме, такие частицы попадают на обрабатываемый объект и образуют покрытие. Ученые разработали цифровые модели процесса высокоскоростного удара частицы порошкового материала и ее превращения в кристаллит** покрытия, на основе цифровых моделей были разработаны технологические рекомендации по режимам нанесения покрытия и подготовке материала.
    Как сейчас помню, год 1987-88, МВТУ, плазменная установка по напылению нитрида титана и интерметаллидного сплава Ti2AlNb на металлические поверхности.
    типа такой

    мы просили их ножи и филки "упрочнить".
    Температура плавления диоксида циркония =2680 °C
    Температура плавления нитрид титана =2930 °C
    у самарских чешуйки и модные нанотехнологии, но тогда мы этого не слыхали, Рыжий еще был не в тренде
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 14:49
      0
      Многое из нынче передового российского на самом деле - хорошо забытое советское
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:46
    0
    Самое важное заключено в последнем предложении где говорится о внедрении. Русские, российские учёные много чего изобрели, но внедряют эти изобретения не всегда Россия.

    И дай Бог, чтобы новую технологию внедрила именно Россия.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:48
    0
    Когда эта технология будет внедрена на серийном производстве, тогда и будем радоваться.
    А пока подковать блоху можем, а организовать серийное производство подков - нет. В лучшем случае продадим (или украдут) за границу.