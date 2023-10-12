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Посол Израиля в России назвал слова президента РФ о создании Палестинского государства просто «красивым заявлением»

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Посол Израиля в России назвал слова президента РФ о создании Палестинского государства просто «красивым заявлением»

Позиция президента Российской Федерации Владимира Путина по урегулированию палестино-израильского конфликта подверглась «мягкой критике» со стороны посла Израиля в России Александра Бен Цви. Такой вывод можно сделать из его комментария по поводу слов российского лидера.


Ранее Владимир Путин заявил, что путь к мирному урегулированию на Ближнем Востоке лежит через создание независимого палестинского государства. Лишь в этом случае конфликт удастся погасить, считает российский президент.

Однако, как сообщает «Лента.ру», посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал слова российского президента относительно независимой Палестины просто «красивым заявлением». Израильский дипломат задался вопросом, с кем должен Израиль вести переговоры. По его словам, лидер Палестины Махмуд Аббас ситуацию в секторе Газа не контролирует.

Во-вторых, письменные договоренности вряд ли будут исполняться на практике, считает израильский посол. Махмуд Аббас вряд ли сможет выполнить в реальности те договоренности, которые «на бумаге» будут существовать.

Бен Цви считает, что палестинцы не едины, и сектор Газа представляет собой совсем другое направление палестинского движения. ХАМАС не признает власть Махмуда Аббаса и поддерживающего его светского движения ФАТХ, а целью радикалов является полное уничтожение государства Израиль, на какие-либо договоренности они идти не будут, а выполнять эти договоренности – тем более.

Таким образом, израильский дипломат в мягкой форме отверг предложение российского президента и подтвердил, что Израиль не собирается соглашаться с созданием независимой Палестины в границах 1967 года.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:33
    +3
    Честно говоря,по барабану,что там у палестинцев и израильтян.Что Он думает про существование "другого государства",которое поближе,чем Израиль
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:34
      +5
      ...Таким образом, израильский дипломат в мягкой форме отверг предложение российского президента и подтвердил, что Израиль не собирается соглашаться с созданием независимой Палестины в границах 1967 года.

      Еврейское упрямство и арабская упёртость ещё не раз выйдут боком и тем и другим. fool
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:44
      +1
      Ну так вызвать этого дерзкого посла в МИД и понизить уровень дипотношений с Израилем до консульства. Страна которую создал СССР, не выполняет свои обязанности перед ООН, в которые входит создание двух государств Палестины и Израиля, границы закреплены в 1967 году. Голанские высоты вообще территория Сирии и оккупируются Израилем.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:50
        0
        А смысл?По сути то посол прав.Поздно пить Боржоми.Для наглядности.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:33
    +3
    Почему мы до сих пор поддерживаем отношения с этим фашистским государством? Нужно разорвать и выгнать посла. Отношения с Ираном нам на порядки важнее
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +8
    Владимир Владимирович по человечески этот вариант предложил.Не поняли.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Владимир Владимирович по человечески этот вариант предложил.Не поняли.

      Зверье не понимает, человеческие слова.
  4. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:34
    +5
    Ковровые бомбардировки Газы - просто красивый геноцид арабов. am
    1. guest
      guest Сегодня, 14:39
      +5
      Цитата: Бородач
      Ковровые бомбардировки Газы - просто красивый геноцид арабов. am

      И после этого у них ещё есть наглость говорить нам про Бучу и прочие их фейки.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: guest
        Цитата: Бородач
        Ковровые бомбардировки Газы - просто красивый геноцид арабов. am

        И после этого у них ещё есть наглость говорить нам про Бучу и прочие их фейки.

        Это другое. Геноцидить другие народы можно только западным еврофашистам. am
  5. Комментарий был удален.
  6. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 14:37
    +2
    Аж тыж жидовская морда. Вы сами себе все нарисовали, хоть где нибудь вас кто-то любит?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: RockerMan
      хоть где нибудь вас кто-то любит?

      А как же! США - яркий пример.
  7. igorra
    igorra Сегодня, 14:37
    +4
    Как и тысячи лет назад, еврейские нацисты вырезают коренное население захваченных территорий. А вы говорите мир меняется...
  8. Ivan№One
    Ivan№One Сегодня, 14:43
    0
    2 бандеровки, из рядов цахал, тоже красиво пели, гим упа, на прошлой недели буквально.
    что про это скажет г. посол
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:43
    0
    подверглась «мягкой критике» со стороны посла Израиля в России

    Послу любой страны, который позволяет себе публичную критику руководителя страны пребывания, обычно говорят: "Посол бы ты посол на нон грата..." Даже украинского посла выперли из Берлина за подобное.
    Посмотрим какую очередную озабоченность изобразит "Озабоченная Маша" из МИДа
  10. Комментарий был удален.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:46
    0
    Израиль не собирается соглашаться с созданием независимой Палестины в границах 1967 года.
    А кто бы сомневался, что Израиль пойдет на создание независимой Палестины. Вот поэтому и идет война.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 14:46
    0
    Посол Израиля в России назвал слова президента РФ о создании Палестинского государства просто «красивым заявлением»

    Наглеет или просто о чем-то знает?
    А как насчет решающего слова товарища Сталина по созданию государства для "обездоленного народа"? Взял в кавычки, потому что этот народ везде жил как у бога за пазухой, "прикрываясь плачем"...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:49
      0
      Не было решающего слова товарища Сталина.Все было решено ещё "Лигой Наций" ,в которой мы не состояли.
  13. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:46
    0
    Для начала Израиль мог бы задекларировать свою принципиальную готовность и гарантировать, что не будет никаким образом препятствовать созданию государства Палестина.
    А то, сразу стрелки перевёл, типа, там сами дураки ...
    Зато Израиль умный и цивилизованнвй(?), а 75 (!) лет не в состоянии установить мир с соседями.
    С Египтом вроде замирились, но только на уровне самого верхнего руководства. Граждане Египта видят в Израиле врага и при первом случае ведут поступают с израильтянами, как с врагом. С Саудовской Аравией, типа мир, да только под сильным давлением сша сайдиты смягчили риторику и то непонятно, как будут вести дальше. А с Ливаном, Сирией, Палестиной у Израиля в плане мира ничего не получается.
  14. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:48
    -1
    Ляпнул Владимир Владимирович не подумавши. Отшлепают его Берл Лазар с Давидом Аароновичем Менделем.