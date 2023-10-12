Посол Израиля в России назвал слова президента РФ о создании Палестинского государства просто «красивым заявлением»

Позиция президента Российской Федерации Владимира Путина по урегулированию палестино-израильского конфликта подверглась «мягкой критике» со стороны посла Израиля в России Александра Бен Цви. Такой вывод можно сделать из его комментария по поводу слов российского лидера.
Ранее Владимир Путин заявил, что путь к мирному урегулированию на Ближнем Востоке лежит через создание независимого палестинского государства. Лишь в этом случае конфликт удастся погасить, считает российский президент.
Однако, как сообщает «Лента.ру», посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал слова российского президента относительно независимой Палестины просто «красивым заявлением». Израильский дипломат задался вопросом, с кем должен Израиль вести переговоры. По его словам, лидер Палестины Махмуд Аббас ситуацию в секторе Газа не контролирует.
Во-вторых, письменные договоренности вряд ли будут исполняться на практике, считает израильский посол. Махмуд Аббас вряд ли сможет выполнить в реальности те договоренности, которые «на бумаге» будут существовать.
Бен Цви считает, что палестинцы не едины, и сектор Газа представляет собой совсем другое направление палестинского движения. ХАМАС не признает власть Махмуда Аббаса и поддерживающего его светского движения ФАТХ, а целью радикалов является полное уничтожение государства Израиль, на какие-либо договоренности они идти не будут, а выполнять эти договоренности – тем более.
Таким образом, израильский дипломат в мягкой форме отверг предложение российского президента и подтвердил, что Израиль не собирается соглашаться с созданием независимой Палестины в границах 1967 года.