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От танков Merkava до тяжелых БТР Nakpadon: в западной прессе назвали захваченную ХАМАС технику

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От танков Merkava до тяжелых БТР Nakpadon: в западной прессе назвали захваченную ХАМАС технику

В ходе наступления, проведенного 7 октября 2023 года, ХАМАС захватила значительное количество военного снаряжения израильской армии, включая тяжелую бронетехнику.


В издании World Defence News называются оказавшиеся в распоряжении палестинской боевой организации многочисленные израильские бронемашины, ранее находившиеся на территории военных баз или КПП: по меньшей мере 5 ОБТ Merkava и 15 других типов гусеничной техники, главным образом это БТР M113. Однако, как указывается в западной прессе, среди трофеев фигурируют и бронетранспортеры Nakpadon, созданные на базе танков Centurion.



Nakpadon – это тяжелый БТР, принятый на вооружение израильской армии в 1996 году. Разработанная в 1993-1996 годах машина была выпущена в количестве 400 единиц. Имея размеры 7,5 м в длину, 3,38 м в ширину и 2,65 м в высоту, Nakpadon обладает снаряженной массой 55 тонн. Он рассчитана на экипаж из двух человек и десант из шести пехотинцев. Значительная масса машины обусловлена прочной защитой, которая состоит из смеси стальной и композитной брони и ДЗ.

Nakpadon оснащен 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19 в качестве основного оружия. Он также обладает четырьмя 7,62-мм пулеметами MAG в качестве дополнительного вооружения.
Использованы фотографии:
World Defence News
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1 комментарий
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  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:49
    0
    И что с этими трофеями?
    Где они?