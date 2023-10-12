Украинский Telegram-канал: Территориальные центры комплектации провалили план мобилизации украинцев

ТЦК провалили планы по мобилизации украинцев, сейчас по стране показатель 17,3%

Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доводит им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. (...) Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы

Объявленная Киевом новая волна мобилизации, в рамках которой планировалось набрать не только новые бригады для продолжения контрнаступления, но и резервы, находится на грани срыва. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.Мобилизационные планы, спущенные Киевом в территориальные центры комплектации, трещат по всем швам, на сегодняшний день удалось мобилизовать всего 17,3% украинских граждан. Как сообщил источник в Генштабе ВСУ, это средний показатель по стране, в некоторых регионах он гораздо ниже. Если не будут предприняты какие-либо дополнительные меры, срыв мобилизации будет обеспечен.- приводит ТГ-канал Резидент слова источника.Как подчеркивается, хуже всего ситуация с мобилизацией на территории национальных меньшинств, т.е. венгров, румын, болгар и т.д., которые совсем не хотят погибать за нынешние власти. Сообщается, что в Одесской области уже несколько раз избивали представителей ТЦК, в Закарпатье на въездах в села выставлены специальные посты, предупреждающие при появлении военкомов. В общем, народ уклоняется, как может.Между тем, Киев продолжает изобретать способы насильственной мобилизации, обязав руководителей предприятий раздавать повестки своим работникам вместо военкомов. А если они будут от этого уклоняться, то их начнут штрафовать.- заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.