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Украинский Telegram-канал: Территориальные центры комплектации провалили план мобилизации украинцев

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Украинский Telegram-канал: Территориальные центры комплектации провалили план мобилизации украинцев

Объявленная Киевом новая волна мобилизации, в рамках которой планировалось набрать не только новые бригады для продолжения контрнаступления, но и резервы, находится на грани срыва. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.


Мобилизационные планы, спущенные Киевом в территориальные центры комплектации, трещат по всем швам, на сегодняшний день удалось мобилизовать всего 17,3% украинских граждан. Как сообщил источник в Генштабе ВСУ, это средний показатель по стране, в некоторых регионах он гораздо ниже. Если не будут предприняты какие-либо дополнительные меры, срыв мобилизации будет обеспечен.

ТЦК провалили планы по мобилизации украинцев, сейчас по стране показатель 17,3%

- приводит ТГ-канал Резидент слова источника.

Как подчеркивается, хуже всего ситуация с мобилизацией на территории национальных меньшинств, т.е. венгров, румын, болгар и т.д., которые совсем не хотят погибать за нынешние власти. Сообщается, что в Одесской области уже несколько раз избивали представителей ТЦК, в Закарпатье на въездах в села выставлены специальные посты, предупреждающие при появлении военкомов. В общем, народ уклоняется, как может.

Между тем, Киев продолжает изобретать способы насильственной мобилизации, обязав руководителей предприятий раздавать повестки своим работникам вместо военкомов. А если они будут от этого уклоняться, то их начнут штрафовать.

Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доводит им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. (...) Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы

- заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.
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14 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:00
    +1
    Бугаёв с ТЦК - отправлять на "НОЛЬ" вместо призывников! wassat
    Да Буде Вам Пэремога!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:01
      +1
      Сомнительная какая-то информация.
      У ВСУ ещё есть многочисленные резервы, размещённые вдоль границы с Белоруссией, в Одесской области, а также западных областях, так что при желании эти части Киев может бросить на восток пока "мобилизует" следующих "патриотов".
      Запас у Киева ещё есть, а эта информация является обычным вбросом для усыпления бдительности противоположной стороны.
      1. Revan Rik
        Revan Rik Сегодня, 15:04
        +8
        конечно у Киева многочисленные резервы)украинцы же размножаются почкованием)))
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:06
        +2
        Так в том то и дело,что всех кого могли уже давно забрали в ВСУ.Сейчас просто по сусекам скребут остатки мобилизационного потенциала.
        ТЦК провалили планы по мобилизации украинцев, сейчас по стране показатель 17,3%- приводит ТГ-канал Резидент слова источника.


        Должны были призвать 500 тыс.,но выполнили план только на 17,3% или только на 1/6 удалось выполнить план,значит набрали около 85 тысяч. Умножьте 85 тыс. на 6 и получите 510 тыс.Да где то около 85 тысяч набрали.Дальше уже дно мобилизационного потенциала.
      3. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:07
        0
        ТРО с границ большая часть переброшена, они идут на доукомплектование бригад наступления
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:00
    +3
    Территориальные центры комплектации провалили план мобилизации украинцев —

    ***
    — Они просто "выбились из графика" ...
    ***
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:09
      0
      Не надо писать и слушать глупости про отсутствие резервов у ВСУ! На кого всё это расчитано на дураков??? А смешные ролики про мобилизацию на Украине?!!! На фронте всё по-другому ВСУ прут и прут волнами несмотря на потери, это что говорит об отсутствии мотивации? А мы всё до сих пор удивляемся почему они в плен не сдаються??? Враг очень силён и мотивирован и просто так ПАРАДНЫМИ КОЛОННАМИ как нам хотелось и планировалось в начале СВО его не победить!!!
      1. Revan Rik
        Revan Rik Сегодня, 15:31
        +3
        тише тише)украинцы кончаются,и желающие воевать кончаются)факты в том,что у них мобилизация не останавливалась)а у нас была одна и скудная,вот и все)мы добровольцами перебиваем,их мясо,подготовленных осталось с гульник нос)
        1. Woroshilow
          Woroshilow Сегодня, 15:58
          0
          У нас сейчас нет добровольцев, все контрабасы. В военкоматах наконец то навели порядок, в первой половине начала СВО было полно случаев, ушел добровольцем погиб или вернулся инвалидом, а выплаты при гибели или получении ранения положены только семьям погибших и военнослужащих по контракту. Сейчас всё просто хочешь добровольцем в СВО, подписываешь контракт с Мин. Обороны.
      2. aakvit
        aakvit Сегодня, 15:51
        0
        А зачем так орать-то?! Здесь, чай, не глухие собрались... stop
      3. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:09
        0
        глупости у вас в голове, резервы почти уже нет!!!! а мобилизационный потенциал есть конечно, об этом никто не спорит
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:24
    +1
    Запланированное "мясо" не хочет идти на убой.... вот только получится ли у них сыграть в игру догонялку/непоймалку...
  4. Комментарий был удален.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:34
    0
    Проблема набрать в Одессе еврейцев,всех в возрасте от 16лет под ружьё!И все планы выполнят до конца войны! lol
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:37
    0
    На прикопах бандер набирайте там такие лбы стоят без дела.