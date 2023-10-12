ВВС Израиля наносят удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

Сегодня самолеты военно-воздушных сил Израиля начали наносить удары по международному аэропорту в столице Сирии Дамаске и аэропорту в городе Алеппо. Об этом сообщает ряд источников.
На опубликованных в интернете кадрах видно, как на месте прилета после удара израильской авиации поднимается густой дым. Ранее появлялась информация, что в аэропорты сирийских городов могут перебрасываться отряды проиранских формирований для последующей отправки в Ливан на помощь движению «Хизбалла», которое, судя по всему, присоединяется к боевым действиям ХАМАС против Израиля.
Действия израильской армии создают прямую опасность дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас Израиль фактически совершает акт агрессии против суверенного государства Сирия, признанного ООН. В результате ударов по аэропортам могут погибнуть сирийские граждане, а также граждане других государств, непричастные к палестино-израильскому конфликту.
Удары по Дамаску и Алеппо значительно повышают напряженность на Ближнем Востоке. Пока непонятно, как на эти действия израильской авиации отреагируют и Сирия, и Иран. Кстати, и Россия является военно-политическим союзником Сирии, оказывая ей на протяжении длительного времени военную помощь в борьбе против террористических группировок.
Напомним, что ситуация в регионе обострилась после нападения 7 октября отрядов ХАМАС из сектора Газа на израильские поселения. В ответ армия обороны Израиля приступила к массированным ударам по Газе, в результате чего страдает, в первую очередь, мирное население этого палестинского анклава.