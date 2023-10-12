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ВВС Израиля наносят удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

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ВВС Израиля наносят удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

Сегодня самолеты военно-воздушных сил Израиля начали наносить удары по международному аэропорту в столице Сирии Дамаске и аэропорту в городе Алеппо. Об этом сообщает ряд источников.


На опубликованных в интернете кадрах видно, как на месте прилета после удара израильской авиации поднимается густой дым. Ранее появлялась информация, что в аэропорты сирийских городов могут перебрасываться отряды проиранских формирований для последующей отправки в Ливан на помощь движению «Хизбалла», которое, судя по всему, присоединяется к боевым действиям ХАМАС против Израиля.

Действия израильской армии создают прямую опасность дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас Израиль фактически совершает акт агрессии против суверенного государства Сирия, признанного ООН. В результате ударов по аэропортам могут погибнуть сирийские граждане, а также граждане других государств, непричастные к палестино-израильскому конфликту.


Удары по Дамаску и Алеппо значительно повышают напряженность на Ближнем Востоке. Пока непонятно, как на эти действия израильской авиации отреагируют и Сирия, и Иран. Кстати, и Россия является военно-политическим союзником Сирии, оказывая ей на протяжении длительного времени военную помощь в борьбе против террористических группировок.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась после нападения 7 октября отрядов ХАМАС из сектора Газа на израильские поселения. В ответ армия обороны Израиля приступила к массированным ударам по Газе, в результате чего страдает, в первую очередь, мирное население этого палестинского анклава.

Использованы фотографии:
Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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56 комментариев
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  1. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 15:10
    +17
    Яфигею.
    Открытая агрессия против Сирии.
    И чо, опять тишина будет?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:13
      +6
      А может рано обменяла (или отдала) Россия еврейских приспешников Бандеры, служивших в частях ВСУ.
      Держали бы их "про запас" и до лучших времён, а то в Израиле слишком рано расслабились и решили что им всё можно. request
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 15:18
        -1
        Цитата: кредо
        А может рано обменяла (или отдала) Россия еврейских приспешников Бандеры, служивших в частях ВСУ.

        А много их было то?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:14
      +1
      А что?"Прогрессивная мировая общественность"должна создать бурю?ООН почешет затыоок?Какие "высшие силы" там могут остановить все это?В свое время там и ССР не смог предотвратить поражение арабов.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:28
        0
        В свое время там и ССР не смог предотвратить поражение арабов.

        А теперь Россия и подавно не сможет не та ситуация, на нас самих давят .
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:29
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        А что?"Прогрессивная мировая общественность"должна создать бурю?ООН почешет затыоок?Какие "высшие силы" там могут остановить все это?В свое время там и ССР не смог предотвратить поражение арабов.

        Ну вот вы осудите. Иран осудит. Да и еще много кто осудит. В чем проблема? Санкции против Израиля вы можете ввести и без помощи ООН.
        1. pettabyte
          pettabyte Сегодня, 15:55
          -1
          Так то ничо не мешает и пяток Калибров, или Кинжал туда отправить своим ходом.
          Были бы яйки.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 16:04
            +2
            Цитата: pettabyte
            Так то ничо не мешает и пяток Калибров, или Кинжал туда отправить своим ходом.
            Были бы яйки.

            И дальше что?
          2. тлауикол
            тлауикол Сегодня, 16:05
            +2
            Цитата: pettabyte
            Так то ничо не мешает и пяток Калибров, или Кинжал туда отправить своим ходом.
            Были бы яйки.

            А Хмеймим и Тартус на заклание отдать? Вообще то там наши ребята. Да и много ли толку от десятка Калибров?
            Что касается ударов, так у Сирии с Израилем война. Сирийцы единственные из соседей, кто отказался от мира. Чему тогда удивляться ?
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 15:17
      +5
      НЕе. Какая тишина? Будет высказана глубокая озабоченность и указано на недопустимость... Но к позорному столбу не пригвоздят, и на возможность ответных действий даже намекать не будут, как никак там "на четверть наш народ" (В. Высоцкий).
    4. Minus
      Minus Сегодня, 15:21
      +3
      Главтерпила годами повторяет одно и тоже. Тупые его шуточки становятся ещё тупее. Экономика в опе, мастурбеки оккупируют страну.... Хотя нет. Это не он главтерпила. Это мы! А он лишь под благими лозунгами продолжает разрушать Россию!
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:31
      +3
      Зато врать про свой "холокост "и дальше будут всему миру,террористы и убийцы мирных жителей!
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:05
        +1
        Цитата: Бережливый
        Зато врать про свой "холокост "и дальше будут всему миру,террористы и убийцы мирных жителей!

        Желаю тебе и твоей семье пережить , то что пережил мой отец в 12 лет.
    6. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:14
      0
      Я тоже возмущён израильской наглостью и коварством!
      Но надо признать еврейские лётчики отчаянные ребята. Бомбят страну где развёрнута эшелонированная ПВО сразу двух стран и лучший в мире С-400! А почему их не сбивают? Так можно что ли?? Почему тогда наши орлы на украине так лихо не летают и не бомбят аэродромы?
    7. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 16:30
      +1
      Сирия и Израиль никаких мирных договоренностей не подписывали. Они в состоянии войны уже пол века находятся. Как говорится - с подключением.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:11
    0
    ***
    — Это эскалация ...
    ***
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:12
    +6
    Совсем евреи обнаглели, берега попутали...
    1. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 15:15
      +1
      Siempre han sido insolentes y seguirán siéndolo, pueden serlo.
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 15:13
    +1
    И все сойдет с рук. Ответить то нечем, кроме озабоченности.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:13
    +5
    и где вопли "цивилизованного" мира о неспровоцированной агрессии?!!!
    где санкции?!
    где отстранение спортсменов из израиля от международных соревнований?!!!
    а!!!!
    это другое?!
    это жертвы холокоста, они не подсудны, им все можно
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:30
      +1
      это другое?!
      это жертвы холокоста, они не подсудны, им все можно

      Они евреи правят миром.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:14
    0
    А вот это уже зря евреи наносят удары по Сирии
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:22
      0
      У них всела отмазка, что в состоянии войны
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:24
      +1
      Граждане евреи, если ещё удары по Сектору Газа и перекрытие им воды, топлива, электроэнергии после того, что они натворили 07.10 ещё можно понять, то удары по Сирии - нет.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 15:30
        +1
        Цитата: Владимир М
        можно понять, то удары по Сирии - нет.

        Сирия сражу же заявила, что поддерживает ХАМАС.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 15:37
          -1
          Но удары же Сирия по Израилю не наносила. Странно было бы если бы Сирия не поддержала Хамас, всё-таки у Сирии территории отжали. Да и Путин высказался про независимое государство Палестина. Или евреи собрались ещё и по Ирану, и по России ударить?
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:38
          0
          Цитата: мордвин 3
          Сирия сражу же заявила, что поддерживает ХАМАС.

          то есть Россия должна бомбить, ну для начала, польшу?!!
        3. Лешак
          Лешак Сегодня, 15:39
          +1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Владимир М
          можно понять, то удары по Сирии - нет.

          Сирия сражу же заявила, что поддерживает ХАМАС.

          Многие заявили, что поддерживают Украину, но ударов по аэропортам (в этих странах) Россия не наносила. Кто правильно поступает, а кто нет - решайте сами. Моё мнение - нужно помочь Сирии с ПВО и чем быстрее ем лучше.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: Владимир М
            Да и Путин высказался про независимое государство Палестина.

            Но не поддержку ХАМАС.
            Цитата: Владимир М
            Или евреи собрались ещё и по Ирану

            Думаю, уже собираются.
            Цитата: Василенко Владимир
            то есть Россия должна бомбить, ну для начала, польшу?!!

            По логике израильтян, да.
            Цитата: Лешак
            Кто правильно поступает, а кто нет - решайте сами.

            Самому интересно. Слишком неопределенная граница правоты.
          2. pettabyte
            pettabyte Сегодня, 16:01
            0
            Цитата: Лешак
            Многие заявили, что поддерживают Украину, но ударов по аэропортам (в этих странах) Россия не наносила.

            Пот потому то нас в "цивилизованую" семью эуропы и не берут.
            А надо просто изнасиловать мильён немок, вырезать всех поляков и нюкнуть Израиль.
            И мы сразу станем СВОИМИ!
      2. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 16:08
        +1
        Цитата: Владимир М
        можно понять, то удары по Сирии - нет.

        Дык у Сирии с ними война. Сирийцы отказались от мира
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:15
    +4
    ВВС Израиля наносят удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

    А какие-то объяснения кроме: так надо, -у Израиля имеются или это - не ваше дело?
    Тогда самым разумным будет выдавить этот прыщ раз и навсегда...Без всяких сожалений...Ибо по любому поводу и без еврейская авиация начинает обстреливать Сирию...
  8. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 15:15
    -5
    Ну и что. Пусть бомбят! Сильный всегда прав и делает, что хочет. ( мирные жители Газы тому пример )
    А всем остальным надо просто заткнуться!!!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:16
      +2
      Цитата: Сид2014
      Сильный всегда прав и делает, что хочет. ( мирные жители Газы тому пример )
      А всем остальным надо просто заткнуться!!!

      нууу
      так может вам то же заткнуться?
    2. 陈 乐为
      陈 乐为 Сегодня, 15:21
      +1
      В чем разница между ним и животным? Социал-дарвинизм отвратителен.
  9. Ralex
    Ralex Сегодня, 15:17
    0
    А не пора ли поставить этих товарищей на место? Где наши с 400? Или наш гарант опять евреям какое то обещание дал?
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 15:23
      0
      Берл Лазару слово офицера дал.
  10. Omega option
    Omega option Сегодня, 15:19
    -6
    Шалом!

    Явно заварушку торпедировали сами США. План - уничтожение Сирии и Ирана. Ведь и Украину тоже сами США торпедировали, чтобы отвлечь внимание России от Ближнего Востока. А теперь уже всё готово. Началась большой геополитический делёж.

    Сейчас Талибан готов воевать с Ираном. Турция готова ударить по Сирии... Ловушка захлопнулась...

    А многие считали что США проиграли в Афганистане и убежали На самом деле они создали в тепличных условиях противников Ирана и Таджикистана и вооружили их. Тогда многие считали что США убежали оставив много вооружения. А ведь могли всё взорвать. Но план был другой.

    В начале СВО Турция закрыла Босфор для военных кораблей России и Украины. Хотя все знают что у Киева нет военных кораблей. И главная причина - это наши корабли идущие в Сирию.

    Война в Нагорном Карабахе был начат по указке США, чтобы сбивать возможные ракеты, самолёты летящие из России через Иран в Сирию якобы это ракеты и самолёты Армении. Но для этого они уничтожили показательно наш вертолет. Что могут сбивать всё что летит.

    Как видите США завершили шахматную изоляцию России на "пятерку".
    1. 陈 乐为
      陈 乐为 Сегодня, 15:30
      0
      Если бы американцы прочитали ваше заявление, они были бы довольны: вам удалось оправдать их позорное поведение в Афганистане.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 15:38
        +1
        Цитата: 陈 乐为
        Если бы американцы прочитали ваше заявление, они были бы довольны: вам удалось оправдать их позорное поведение в Афганистане.

        Один форумчанин-американец, именно так и объяснял.
        1. 陈 乐为
          陈 乐为 Сегодня, 16:28
          0
          Возможно, он в равной степени оправдывает поведение США.
    2. Minus
      Minus Сегодня, 15:38
      +1
      Что-то с Афганистаном у вас совсем нелогично. Против Израиля афганцы с огромным удовольствием объединятся с Ираном. Уж поверьте, найдут общия язык против израильтян....
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:52
      +1
      Война в Нагорном Карабахе был начат по указке США, чтобы сбивать возможные ракеты, самолёты летящие из России через Иран в Сирию якобы это ракеты и самолёты Армении.


      А причём тут Армения если ракеты и самолёты могут спокойно себе полететь через Каспий,Иран,Ирак в Сирию?Именно по такому маршруту в 2015 году полетели Калибры.Ту-95МС также по этому маршруту летали.



      26 ракет российского комплекса "Калибр" вышли с кораблей Каспийской флотилии, прошли над территориями Ирана и Ирака, сделали несколько разворотов и поразили 11 целей на территории Сирии. То есть, речь идет о применении высокоточного оружия на расстоянии в тысячи километров.

      https://www.1tv.ru/news/2015-10-11/9558-26_rossiyskih_raket_kalibr_uspeshno_porazili_11_tseley_na_rasstoyanii_1500_kilometrov_v_sirii

      Но для этого они уничтожили показательно наш вертолет. Что могут сбивать всё что летит.


      Вертолёт уничтожили рядом с границей Армении с Азербайджаном,но от Каспия это далеко.

  11. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:23
    0
    я так понимаю, что Израиль немного не оценил ситуацию и подводит к тому, чтобы правительство Сирии приступило к полной зачистке своей территорий от военных формирований официально не приглашенных, а также к официальной ответке в сторону Израиля.

    т.е. намекает на то, чтобы дать под зад Турции и США, присутствующим на территории Сирии.
    тем самым развернуть более серьезный территориальный конфликт.
  12. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:24
    +3
    Цитата: pettabyte
    Яфигею.
    Открытая агрессия против Сирии.
    И чо, опять тишина будет?


    Автор пишет:

    "Удары по Дамаску и Алеппо значительно повышают напряженность на Ближнем Востоке. Пока непонятно, как на эти действия израильской авиации отреагируют и Сирия, и Иран. Кстати, и Россия является военно-политическим союзником Сирии, оказывая ей на протяжении длительного времени военную помощь в борьбе против террористических группировок.".

    Конечно, МИД, Дудаевская АПшэчка (девичья фамилия Суркова),
    отреагируют!
    Выразят половую озабоченность, опять закупят Виагру.
    А что Вы хотели?

    Кто там работает?
    У одного очень влиятельного сотрудника МИДа (и не только у него), родня имеет теудат зеуты (гражданство Израиля).
    А сколько бывших вице- премьеров, друзей Путина, предали его и свалили в Израиль?
    Такое впечатление, что при приёме на работу в Кремль, имеет место, четкий национальный ценз.
    Клебанов (в Германии), Сагал (Чубайс), и многие другие, поработав рядом с Путиным, предали его, уехав в стан врага.
    Но видимо там ещё много таких окопалось, гадят Путину под коврик, день и ночь..
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:30
      +2
      почему сразу предали? получили инструктаж, прошли аттестацию и отбыли laughing
      а сам он ни в чем не виноват. это все они laughing
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:43
      +3
      Если кому-то все постоянно "гадят под коврик", то тут уже больше вопросов не к тем кто "гадят", а к тому кому постоянно "гадят".
  13. Million
    Million Сегодня, 15:34
    +5
    Кремль выглядит очень бледно на фоне того,что делает Израиль.
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Million
      Кремль выглядит очень бледно на фоне того,что делает Израиль.

      В смысле мирняк не гасит в стране у, как евреи в Газе?
      Ну, на то он и "кровожадный", как все кричат. А евреи все белые и пушистые, не "хуже" фашистов. yes wassat
  14. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 15:49
    0
    ВВС Израиля наносят удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

    Надеюсь наши начнут сбивать самолеты израильского террориста и по местам пуска ракет обезумевших подонков начнут отвечать вместо "озабоченности"!?
  15. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:50
    0
    Израиль пуляет во все стороны, по суверенным государствам. И ему никакой реальной ответки. И если вдуматься, то потери Израиля за все время этой войнушки соизмеримы с однодневными потерями 404й при "мясном" как бы штурме... Это война или у Израиля индульгенция?
  16. Валерий Волков
    Валерий Волков Сегодня, 15:51
    0
    Такое чувство, что у евреев "крышу сорвало окончательно", решили отомстить всему миру за то, что их "разделали под орех" и не кто-то, а те, кто воюет в сандалях и с автоматом Калашников... Ну и янки прислали для "поддержки штанов" свой новейший авианосец, теперь можно на всех нападать, так как "партнёр" прикрывает. Утопить бы этот... "новейший", чтобы ракушками покрылся на дне морском.
    1. Sugoi_Dekai
      Sugoi_Dekai Сегодня, 15:59
      -1
      Ничего не сорвало, просто план А — накат на Россию через Украину провалился, а сама укра стала токсичным активом, от которого пора избавляться, запущен план Б — война на ближнем востоке, цель Иран, Сирия, Египет и Турция. Плана В — Польша против России готовится, танки из Южной Кореи и всё такое, но на это уйдет года 2, они облажались, Путин и Россия на шаг-два впереди, пока у нас всё под контролем, наращиваем военную мощь, выиграли время.
      1. 陈 乐为
        陈 乐为 Сегодня, 16:31
        0
        Я думаю, что и у США, и у России нет плана на случай неожиданностей...
  17. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:28
    0
    Наша ПВО в Сирии не желает реагировать? Ракеты берегут?
  18. olimpiada15
    olimpiada15 Сегодня, 16:47
    0
    Израиль вообще агрессор. В разных странах уживаются разные народы, только евреи веками кочуют, то из Египта 40 лет непонятно где ходили, то Европа их не приняла . Их надо было оставить в Германии в 1945 - пусть бы уничтожали нацию, которая породила фашизм. В 1947 г. международное сообщество совершило преступление, отдав им палестинские земли, где должно быть государство Палестина и был бы на Ближнем Востоке покой, ну или сами арабы разбирались между собой.