Военное обозрение
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Представитель Белого дома опроверг высказывание Байдена, что тот видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС детей

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Представитель Белого дома опроверг высказывание Байдена, что тот видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС детей

Очередной конфуз, если это слово уместно употребить в отношении данного инцидента, случился с престарелым президентом США Джо Байденом. На пятый день после ракетных атак ХАМАС и вторжения палестинских боевиков с территории сектора Газа на юг Израиля Байден принял участие во встрече за круглым столом лидеров еврейских общин США, прошедшей в Белом доме. На мероприятии американский лидер произнес буквально следующее:


Я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей.

Ранее о страшной находке в одном из поселений на юге Израиля, которое было захвачено боевиками ХАМАС 7 октября, сообщил базирующийся в Тель-Авиве новостной канал I24news. По заявлению журналистов, после освобождения израильскими военными кубица (сельскохозяйственная коммуна) Кфар-Аз были обнаружены тела сорока детей, в том числе младенцев. Часть из них якобы были обезглавлены. Эту информацию охотно стали тиражировать западные СМИ, в публикациях которых все 40 детей уже стали «обезглавленными младенцами».

При этом представитель ЦАХАЛ, чей комментарий присутствовал в сюжете, не говорил, что обезглавленные тела были найдены именно в этом месте, и не указывал их количества. Журналисты i24 позднее также заявили, что своими глазами обезглавленных тел младенцев они не видели. Пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил в среду, что младенцы и малыши действительно были найдены «обезглавленными» в кибуце Кфар-Аз. О погибших детях заявил израильский генерал-майор в отставке Итай Верув, но не уточнил, сколько их было.

Представители ХАМАС полностью опровергли эту информацию, назвав ее сфабрикованной и безосновательной. Не подтвердили факт находки обезглавленных детей и в армии обороны Израиля, официально заявив, что достоверных данных на эту тему нет. Другие израильские СМИ также не поддержали распространенную телеканалом очевидно фейковую новость о страшной находке, якобы подтверждающей зверства палестинских боевиков.

И вот теперь, после опрометчивого высказывания Байдена, уже представитель Белого дома опроверг высказывание Байдена, что он видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС детей. Чиновник сообщил американскому телеканалу CNN, что никто в администрации президента США, как и он сам, не видели данных снимков. Очевидно, по той простой причине, что их просто не существует. Слова Байдена, пояснил чиновник, относятся к разряду комментариев информации, публикуемой в СМИ и заявлениям официальных лиц Израиля.
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16 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:17
    +1
    Заднеприводный бидон оказывается
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:24
      +1
      А если представить что Байден, памятую о том, как отреагировал Шольц на трагедию в Донбассе, сказал вместо этого -
      Я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей.

      - совершенно другие слова, а именно -
      "Я занимаюсь этим долгое время и никогда не слышал большей чуши чем эта, потому что это просто смешно!",

      какую бы мы сейчас услышали реакцию евреев мира на его слова представить совсем не сложно.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 15:32
      +5
      Не подтвердили факт находки обезглавленных детей и в армии обороны Израиля, официально заявив, что достоверных данных на эту тему нет.

      Ещё одно подтверждение, что вся эта история грандиозная провокация Израиля. Первоочередная цель оккупация Газы, далее развязывание агрессивной войны на Ближнем востоке.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:34
        +1
        Ещё одно подтверждение, что вся эта история грандиозная провокация Израиля.
        Все сплошная еврейская лож.
    3. Msi
      Msi Сегодня, 15:40
      +1
      Пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил в среду, что младенцы и малыши действительно были найдены «обезглавленными» в кибуце Кфар-Аз.

      Господа евреи не пора ли призвать к ответу ваше правительство? Кого отправили в отставку? Или может быть арестовали кого - нибудь из правительства лжецов?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:25
    +2
    Я же говорил что многое о "непомерной жестокости "палестинцев окажется чистой воды ложью еврейцев!Так и вышло!
  3. bk316
    bk316 Сегодня, 15:27
    0
    Я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей.

    Смотрите ка. Правильно думал: не видел, не видел и не увидел.

    А вообще-то что видит бидон знает только он, но сразу забывает.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:33
    +3
    И мальчики кровавые в глазах. Прямо как украинские девочки с косичками
  5. Комментарий был удален.
  6. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 15:35
    -4
    К сожалению, сегодня уже была информация :
    "Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что боевики «Хамас» убивали и обезглавливали детей во время нападения на кибуц Беэри. Ранее израильские власти подтверждали информацию о погибших жителях поселений, но число жертв не называли и не детализировали обстоятельства их гибели. «Хамас» массовое убийство детей отрицал.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что информацию об обезглавленных детях предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где жертвами боевиков «Хамаса» стали десятки мирных жителей.

    Коронер (англ. coroner) —должностное лицо в странах англо-саксонской правовой системы, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно.

    «Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это сделал "Хамас". Повсюду были разбросаны изуродованные тела»,— сказал Джонатан Конрикус (его слова приводит BBC)."
    1. Msi
      Msi Сегодня, 15:43
      0
      К сожалению, сегодня уже была информация :
      "Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что боевики «Хамас» убивали и обезглавливали детей во время нападения на кибуц Беэри.

      Вы статью читали? Убирайте "вентилятор", опоздали...
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:48
      +3
      — Том, я нахожусь в пятнадцати километрах от Бивертона, в город пробраться невозможно, у нас пока нет сообщений, однако мы считаем, что счет пошел на сотни миллионов. Но, с учетом того, что в Бивертоне жителей всего 8000, город, видимо, обречен.
      — А что случилось с теми, кто пока выжил?
      — Мы не знаем точно, что происходит в городе сейчас, но мы готовы сообщить о грабежах, изнасилованиях и случаях каннибализма.
      — Боже мой! Вы видели, как люди насилуют, грабят и пожирают друг друга?
      — Вообще мы не видели, но просто хотим об этом сообщить.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: Kotofeich
      «Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это сделал "Хамас". Повсюду были разбросаны изуродованные тела»,— сказал Джонатан Конрикус

      Ни чем не подтверждённая ложь. Если бы такое было- то снимки, видео и тому подобное уже бы забило все передовые страницы западных СМИ. Буча вам как пример. Рассказывают о "зверски убитых " мирных жителях, а они то позы меняют, то встают, то руками шевелят, то ноги поджимают когда машины с корреспондентами мимо проезжают. Видели эти "документальные подтверждения".
      Цитата: Kotofeich
      Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что информацию об обезглавленных детях предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где жертвами боевиков «Хамаса» стали десятки мирных жителей.

      Пару часов назад по ТВ была информация, что это ни чем не подтверждённый ,нецензурный синоним слова, обман. hi
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:52
      +1
      Цитата: Kotofeich
      К сожалению, сегодня уже была информация :
      "Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил, что

      ссылочку в студию на эту клюкву
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 16:03
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        ссылочку в студию на эту клюкву

        https://www.kommersant.ru/doc/6268360
  7. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 15:45
    0
    Или нам не интересный обезглааленные тела арабов или дргих неИзбранных унтерменш..
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:51
    0
    дедуле и не то могло привидеться, как с паркинсоном выпьют такие глюки прут