Представитель Белого дома опроверг высказывание Байдена, что тот видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС детей

Очередной конфуз, если это слово уместно употребить в отношении данного инцидента, случился с престарелым президентом США Джо Байденом. На пятый день после ракетных атак ХАМАС и вторжения палестинских боевиков с территории сектора Газа на юг Израиля Байден принял участие во встрече за круглым столом лидеров еврейских общин США, прошедшей в Белом доме. На мероприятии американский лидер произнес буквально следующее:
Я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей.
Ранее о страшной находке в одном из поселений на юге Израиля, которое было захвачено боевиками ХАМАС 7 октября, сообщил базирующийся в Тель-Авиве новостной канал I24news. По заявлению журналистов, после освобождения израильскими военными кубица (сельскохозяйственная коммуна) Кфар-Аз были обнаружены тела сорока детей, в том числе младенцев. Часть из них якобы были обезглавлены. Эту информацию охотно стали тиражировать западные СМИ, в публикациях которых все 40 детей уже стали «обезглавленными младенцами».
При этом представитель ЦАХАЛ, чей комментарий присутствовал в сюжете, не говорил, что обезглавленные тела были найдены именно в этом месте, и не указывал их количества. Журналисты i24 позднее также заявили, что своими глазами обезглавленных тел младенцев они не видели. Пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил в среду, что младенцы и малыши действительно были найдены «обезглавленными» в кибуце Кфар-Аз. О погибших детях заявил израильский генерал-майор в отставке Итай Верув, но не уточнил, сколько их было.
Представители ХАМАС полностью опровергли эту информацию, назвав ее сфабрикованной и безосновательной. Не подтвердили факт находки обезглавленных детей и в армии обороны Израиля, официально заявив, что достоверных данных на эту тему нет. Другие израильские СМИ также не поддержали распространенную телеканалом очевидно фейковую новость о страшной находке, якобы подтверждающей зверства палестинских боевиков.
И вот теперь, после опрометчивого высказывания Байдена, уже представитель Белого дома опроверг высказывание Байдена, что он видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС детей. Чиновник сообщил американскому телеканалу CNN, что никто в администрации президента США, как и он сам, не видели данных снимков. Очевидно, по той простой причине, что их просто не существует. Слова Байдена, пояснил чиновник, относятся к разряду комментариев информации, публикуемой в СМИ и заявлениям официальных лиц Израиля.