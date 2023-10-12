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Генсек НАТО заявил, что президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды

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Генсек НАТО заявил, что президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды

Высокие потери западной военной техники во время украинского контрнаступления на Запорожском и других направлениях вызывают недовольство и обеспокоенность в странах НАТО. Поэтому генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг попытался оправдать эти потери якобы специальным приказом президента России.


Как утверждает генсек НАТО, президент России Владимир Путин якобы использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды. Вооруженные силы РФ, по словам Столтенберга, получили приказ от вышестоящего командования любой ценой уничтожать западную военную технику.

Русские не жалеют сил, чтобы подорвать американскую БМП или британский танк, они используют мины, гранатометы, беспилотные аппараты и противотанковые ракеты, чрезмерно применяют смертоносную силу

- заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, это необходимо России, чтобы «дискредитировать усилия Запада». На самом деле, эти слова Столтенберга являются очень смешной и нелепой попыткой отвлечь внимание от реальной неэффективности западного вооружения, ставшей очевидной во время украинского контрнаступления и переключить его на некие действия России.

Интересно, по логике Столтенберга, российские войска не должны были уничтожать западную военную технику? В своих заявлениях представители «коллективного Запада» все дальше отрываются от реальности.
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25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:16
    +12
    Генсек НАТО заявил, что президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды —

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    1. стар
      стар Сегодня, 16:23
      0
      Генсек НАТО Столтенберг: «Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины»

      Он и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

      И только лето мы оставили для себя
  2. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 15:17
    +4
    Русские не жалеют сил, чтобы подорвать американскую БМП или британский танк, они используют мины, гранатометы, беспилотные аппараты и противотанковые ракеты, чрезмерно применяют смертоносную силу
    - заявил Столтенберг.
    ну....тупые...! (С)М.Задорнов.
  3. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 15:18
    +10
    чрезмерно применяют смертоносную силу(с) если он так сказал , то это , я считаю , шедевр. Наглецы, на войне применяют смертоносную силу
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:04
      +1
      Но это только против западной техники. Если какой украинский танк едет - то на него внимания не обращают видимо
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:19
    +6
    А нефиг подначивать! Типа: "А слабо вам "Леопард" подбить?"
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:20
    +3
    А что не так?Почему бы не использовать правильно для пропаганды?Любезно предоставленными самим Западом?
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:25
    +3
    По началу Черная обезьяна - Министр О Штанов просил "не устраивать охоту на иностранные танки" wassat
    Теперь - Гсек НАТО "запел"
    Ждем Правительственную ноту от слабоумного Байдена "не стреляйте в технику" wassat

    Может усыновить Наркомана?
  7. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:25
    +8
    так в чем проблема? Не давайте злому Путину такую возможность - не посылайте свою технику на Украину! Ах, послали? Ну тогда не нойте....
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:28
    +2
    Наше право использовать или нет такую информацию!Если мы сжигаем натовскую технику,почему об этих фактах мы должны молчать?Горит и пусть себе полыхает костром ярче солнца,нам не жаль!
  9. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 15:30
    +1
    Столтенберг!! Иногда лучше помолчать - за умного сойдешь. А так, что сказать? Что дискредитировали, то не без этого, хотя сами исполнители приговора над западной техникой об этом не думали. Теперь фиг кто купит хваленые леопарды, разве что за сущие копейки.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:31
    0
    ПСиса болтун... не в смысле сказанного есть смысл, а в самом процессе "осмысления" сказанного wassat
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    0
    Мне интересно ,после вчерашнего пук в лужу от Столтенберга : Мы со всей решительностью всего НАТО накажем виновника повреждения газового трубопровода .Фины нашли!
    Статья УК на выбор - хулиганство или вандализм?Только не надо коричневую линию чертить.Мужик должен быть мужиком .Сказал - сделал. lol
  12. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:34
    +2
    Во-первых что значит применяют чрезмерную силу для уничтожения западной техники. А во-вторых стремление уничтожить обьясняется необходимостью. Ну и конечно премией laughing
  13. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:38
    +1
    президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды

    А выставки подбитой российской военной техники в Европе, в Варшаве например, разве не пропаганда ?
    Россия например таких выставок не делает. А зря.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:41
    0
    Как утверждает генсек НАТО, президент России Владимир Путин якобы использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды.

    Возмущались как-то в НАТО,
    Что Россия жестковато,
    Совершенно без разбора
    Лупит западный «лен-лиз»...
    Как же быть? Вы идиоты
    К нам с мечом всегда идёте,
    Получайте по заслугам -
    Вот такой у нас каприз.
    soldier
    1. Roman 056
      Roman 056 Сегодня, 16:00
      0
      "...Прям в дерьмо, башкою вниз,
      Вот такой судьбы капириз,
      Лишь ноги из дерьма торчали".
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:45
    +3
    Генсек НАТО заявил, что президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды
    ну надо быть идиoтoм, что бы не использовать это в качестве пропаганды
  16. Roman 056
    Roman 056 Сегодня, 15:57
    0
    "...чрезмерно применяют смертоносную силу".

    А что, где-то прописана мера примения этой силы? Не знаю уж в чём: в ньютонметрах или чём там ещё. Но это наверно в уставе НАТО, а российская армия по своему уставу воюет. Генсек НАТО, раз уж обо..ся, так и молчал. Может и сошёл бы за умного, а так явил "граду и миру" свою дурь.
  17. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 16:05
    +1
    "чрезмерно применяют смертоносную силу"

    laughing laughing
    Вот же-ж негодяи какие! Не просто применяют - силу, а - чрезмерную, да еще и смертоносную!! Не армия, а вредители какие-то, чессслово!!
    Задорнов ошибался. Они не тупые. Они еще тупее...
  18. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:06
    0
    Этот Йенс сам то хоть понял, что сморозил. Даже не знаю, иди смеяться от их западной тупости, или пожалеть их по причине болезни головного мозга.
  19. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:10
    0
    чрезмерно применяют смертоносную силу
    laughing laughing laughing Слишком сильно бьют технику исключительных! Да так и демократия окажется в опасности!
  20. guest
    guest Сегодня, 16:23
    0
    Генсек НАТО должен обязательно обратится в ООН для осуждения геноцида западной техники проводимого Россией. laughing lol lol lol
  21. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 16:30
    0
    Вот такая она демократическая техника--разлетается на осколки при первом попадании.
  22. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:36
    0
    "Чрезмерно применяют смертоносную силу", а что ещё нужно применять против боевой техники врага. Ну скажут же там на западе, хоть смейся.