Русские не жалеют сил, чтобы подорвать американскую БМП или британский танк, они используют мины, гранатометы, беспилотные аппараты и противотанковые ракеты, чрезмерно применяют смертоносную силу

Высокие потери западной военной техники во время украинского контрнаступления на Запорожском и других направлениях вызывают недовольство и обеспокоенность в странах НАТО. Поэтому генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг попытался оправдать эти потери якобы специальным приказом президента России.Как утверждает генсек НАТО, президент России Владимир Путин якобы использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды. Вооруженные силы РФ, по словам Столтенберга, получили приказ от вышестоящего командования любой ценой уничтожать западную военную технику.- заявил Столтенберг.По словам генсека НАТО, это необходимо России, чтобы «дискредитировать усилия Запада». На самом деле, эти слова Столтенберга являются очень смешной и нелепой попыткой отвлечь внимание от реальной неэффективности западного вооружения, ставшей очевидной во время украинского контрнаступления и переключить его на некие действия России.Интересно, по логике Столтенберга, российские войска не должны были уничтожать западную военную технику? В своих заявлениях представители «коллективного Запада» все дальше отрываются от реальности.