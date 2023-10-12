ХАМАС показал процесс изготовления ракет из водопроводных труб

Палестинская группирока ХАМАС опубликовала кадры, на которых показан полный процесс изготовления ракет из водопроводных труб. На кадрах можно увидеть, как водопроводные трубы выкапываются из земли, после чего в кустарных мастерских они разрезаются на части, обрабатываются и очищаются. Затем на них крепятся боеголовки со взрывчатым веществом. Таким образом, практически не располагая необходимыми для производства вооружений промышленными мощностями, ХАМАС успешно производит значительное количество ракет.На кадрах также представлены пусковые установки различных типов, посредством которых палестинская группировка наносит ракетные удары по Израилю. Однако, точность таких ракет является весьма условной и не позволяет прицельно поражать израильские объекты.При этом стоимость ресурсов, затрачиваемых на изготовление подобных боеприпасов, остается предельно незначительной, в то время как израильская армия вынуждена расходовать на их сбитие отличающиеся высокой стоимостью ракеты ЗРК "Железный купол".Впервые изготовленные кустарным способом ракеты "Кассам" были применены палестинцами против Израиля в 2001 году. В настоящее время на вооружении ХАМАС находятся еще 6 видов ракет, среди которых третье поколение "Кассам", разработанное в 2005 году и способное поражать цели на расстоянии до 18 километров, а также более дальнобойные образцы.Наиболее дальнобойными видами палестинских ракет в настоящее время являются J90 — J80, специально созданные для поражения целей в Тель-Авиве с дальностью полета ракеты до 80 километров, способные поражать Хайфу R160 с дальностью полета до 160 км, а также впервые примененные в 2021 году SH85, дальность полета которых достигает 220 километров.