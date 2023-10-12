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ХАМАС показал процесс изготовления ракет из водопроводных труб

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ХАМАС показал процесс изготовления ракет из водопроводных труб

Палестинская группирока ХАМАС опубликовала кадры, на которых показан полный процесс изготовления ракет из водопроводных труб. На кадрах можно увидеть, как водопроводные трубы выкапываются из земли, после чего в кустарных мастерских они разрезаются на части, обрабатываются и очищаются. Затем на них крепятся боеголовки со взрывчатым веществом. Таким образом, практически не располагая необходимыми для производства вооружений промышленными мощностями, ХАМАС успешно производит значительное количество ракет.


На кадрах также представлены пусковые установки различных типов, посредством которых палестинская группировка наносит ракетные удары по Израилю. Однако, точность таких ракет является весьма условной и не позволяет прицельно поражать израильские объекты.




При этом стоимость ресурсов, затрачиваемых на изготовление подобных боеприпасов, остается предельно незначительной, в то время как израильская армия вынуждена расходовать на их сбитие отличающиеся высокой стоимостью ракеты ЗРК "Железный купол".

Впервые изготовленные кустарным способом ракеты "Кассам" были применены палестинцами против Израиля в 2001 году. В настоящее время на вооружении ХАМАС находятся еще 6 видов ракет, среди которых третье поколение "Кассам", разработанное в 2005 году и способное поражать цели на расстоянии до 18 километров, а также более дальнобойные образцы.

Наиболее дальнобойными видами палестинских ракет в настоящее время являются J90 — J80, специально созданные для поражения целей в Тель-Авиве с дальностью полета ракеты до 80 километров, способные поражать Хайфу R160 с дальностью полета до 160 км, а также впервые примененные в 2021 году SH85, дальность полета которых достигает 220 километров.

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38 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 15:49
    +9
    Мечта водопроводчика - так называли британские ПП Стен.
    Вот вам продолжение из Палестины.

    Им воду перекрыли - а они трубы давно выкопали...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:52
      +7
      Им воду перекрыли - а они трубы давно выкопали...
      Перекрыли воду, мы вам и трубы вернем, ловите)
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:27
        +3
        Если в кране нет воды...

        Значит, к вам летит труба. Водопроводная.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 16:51
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Если в кране нет воды...

          Значит, к вам летит труба. Водопроводная.

          А можно немножко иначе ? Типа..."Если в кране нет воды...значит нет в земле трубы !" wink
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:47
      0
      Зато какие трудоголики,не боятся в песке копаться lol Взрослые дяди в песочке играли,,трубу для ракеты они откопали wassat
  2. vlad.rinatov
    vlad.rinatov Сегодня, 15:50
    +2
    Так зачем им вода, если трубы выкапывают ?
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:01
      +8
      Цитата: vlad.rinatov
      Так зачем им вода, если трубы выкапывают ?

      Они им трубы на диагностику, своим ходом отправляют. Пусть посмотрят, можно по ним воду подавать или нет? Если нет тогда пусть себе трубы оставят.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:29
        +3
        А еще арабы к пеликанам лампочки с аккумулятором прикрутили. Имитатор беспилотников. И выпустили в сторону Израиля.

        Пеликаны не сбиваются. Ракеты на них не наводятся. Это не шутка.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:33
          0
          Это не шутка.
          ИГИЛовцы зенитные презервативы применяли yes Надутое водородом (купоросный метод) изделие номер 2, и к нему заряд взрывчатки. Сотню таких отправляли в полет. За эффективность никто не говорил.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 15:53
    +7
    Так вот кто отключает в секторе воду)).
    Кроме шуток, а ведь для ракет нужны ещё и пороха, взрыватели и т. п. Их из трубы не сделаешь
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:55
      +7
      Там кружок "Шаловливые ручки Юного Химика" yes и Юного Сварщика и Юного Инженера-Техника и ......
    2. al3x
      al3x Сегодня, 15:59
      0
      Делали же раньше миниатюрные твердотопливные движки для моделей ракет, пока они в открытой продаже не стали появляться, ну и тут нечто похожее, только масштабы другие bully
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: тлауикол
      Кроме шуток, а ведь для ракет нужны ещё и пороха, взрыватели и т. п.

      Учебник по химии нужен в первую очередь. Помните фильм "Терминатор" который самый первый. Там Кайл Риз взрывчатку делал из вполне доступных ингредиентов, которые он купил в простом супермаркете...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:08
        +3
        ... И не смотрите голливудских фильмов. yes Вредно для мозгов. Они там и космический корабль в гараже электролобзиком выпилят в кино. Нефик делать выпилят. Ага. yes lol
        А потом в щель Кассини на выхлопе из дырки скафандра пролетят, отбиваясь куском жестянки от космических камней. wassat
        ЗЫ Ну или на огнетушителе полетают. Очень даже точно полетают. lol И далеко..... До китайской космической станции. Маск - завидуй молча! lol
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:16
          +1
          не смотрите голливудских фильмов.
          Изготовить взрывчатку из
          вполне доступных ингредиентов, которые он купил
          возможно , но не очень и просто, а главное, опасно. Ну и трудозатратно к тому же. Только заниматься этим должны специально обученные коты- у них 9 жизней laughing .
          1. Уарабей
            Уарабей Сегодня, 16:29
            +1
            АСДТ -Аммиачная селитра в смеси с дизельным топливом. Изготовление простейшее и безопасное.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 16:35
              0
              именно такое ВВ и используют.
              Нужны мощные детонаторы с бустером- иначе не взрывается. Кроме того, в магазинной селитре явно какая-то гадость в качестве ингибитора- розовым фильтр красит.
            2. ЧеловекИздалека
              ЧеловекИздалека Сегодня, 16:58
              0
              Безопасное *в голосину орнул*
        2. Kotofeich
          Kotofeich Сегодня, 16:22
          +1
          Цитата: Nexcom
          И не смотрите голливудских фильмов

          Я в молодости, на работе, на спор, делал "маленький бабах" из того, что было в аптечке.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 16:30
            0
            из того, что было в аптечке.
            Трииодид азота? Да, бабах будет, но непрактично.
    4. vlad.rinatov
      vlad.rinatov Сегодня, 16:16
      +1
      Селитра + сахар, всё поставляется Израилем. Поставлялось.
      1. Комментарий был удален.
    5. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:21
      0
      пороха
      Тн "карамельное топливо" делают из сахара. Оно лишь в пару раз слабее секретных рецептур из закрытых НИИ.
      Подобными поделками, сделанными в заводских условиях, нужно перегружать ПВО укров. Пусть ириски по несколько миллионов\штука в небо выпускают.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: Болторез
        Тн "карамельное топливо" делают из сахара.

        Годится и сорбит ! yes
    6. lDaive
      lDaive Сегодня, 16:51
      +1
       Порох - это неразорвавшийся снаряд, сброшенный Израилем. 
  4. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 15:59
    0
    Первое фото ой зря выложили, можно в теории найти где это снято.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:01
    0
    ***
    — Конверсия наоборот ...
    ***
  6. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 16:01
    +1
    Не считаю себя дилетантом, но в подобное трудно верится. Ну уж совсем не верится. Какую цель преследует этот ролик, озвучивать доводы не буду))
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: MAESTRO_33
      Не считаю себя дилетантом, но в подобное трудно верится. Ну уж совсем не верится. Какую цель преследует этот ролик, озвучивать доводы не буду))

      И так понятно какой. Любые деньги выделенные западными странами для улучшения жизни Палестинцев, будут потрачены на терроризм.
      Если что водопровод который они там выкапывают, был построен на деньги ЕС, чтобы обеспечить чистой водой жителей Газы.
  7. 陈 乐为
    陈 乐为 Сегодня, 16:06
    0
    Они располагают обширным ассортиментом стальных труб.
  8. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 16:09
    +3
    Курчатов и Королёв в могиле перевернулись. Люди годы отдают, а эти из трубы Першинги клепают.
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 16:17
      0
      А может и нам такое производство наладить. Металлопроката у нас много труб тоже. Тысяч 300 в одном запуске выпустить по украм wassat посмотрим сколько у них противо ракет
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    +4
    Хамас стебается показывая что он выкапыват трубы в пустыне.Специально не поленился ,в прошлый массовый обстрел года два назад расход 400 тонн труб или у них в пустыне трубы сами растут? bullyЗакопал гвоздь ,через месяц выросла труба.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      0
      Пописать трэба чтобы из гвоздя труба то выросла.... wassat
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      Хамас стебается показывая что он выкапыват трубы в пустыне.Специально не поленился ,в прошлый массовый обстрел года два назад расход 400 тонн труб или у них в пустыне трубы сами растут? Закопал гвоздь ,через месяц выросла труба.

      Им ЕС на улучшение жизни Палестинцев деньги выделяет. Трубопроводы, генераторы, опреснители и тд. А они это превращают всё в оружие. Ничего сложного.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:22
    0
    Молодцы! Главное покрасить, чтобы красиво летело!
    У меня вопрос ОДИН :
    Где палестинцы берут в таких количествах взрывчатку для БЗО?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: Бонифаций
      Молодцы! Главное покрасить, чтобы красиво летело!
      У меня вопрос ОДИН :
      Где палестинцы берут в таких количествах взрывчатку для БЗО?

      Производят из дизельного топлива, стройматериалов и удобрений.
  11. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 16:30
    +1
    Мда, а могли бы у себя Абу-Даби построить. Причем на шару. И наслаждаться жизнью. Причем тоже на шару. Даже платить ни за что не надо.
  12. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:57
    0
    Выкопанные трубы -- понты для приезжих! Наверняка берут нормальные новые трубы нужных диаметров, а не роются в земле в поисках ржвья с сомнительной прочностью на разрыв..