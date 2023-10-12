Согласно информации сервиса отслеживания авиатрафика FlightRadar24, сразу на пяти пассажирских самолетах, находившихся в небе России, случилась нештатная ситуация. Вскоре поступило опровержение.
Его предоставило Федеральное агентство Росавиация.
Согласно данным зарубежного сервиса, тревожные сигналы были зафиксированы сразу от нескольких самолетов, выполнявших полеты по маршрутам внутри России. В Росавиации прокомментировали данные FlightRadar о сигналах тревоги от пяти российских авиалайнеров. Там заявили, что все рейсы выполняются штатно, с соблюдением соответствующих требований безопасности полетов.
Данная информация была подтверждена региональным центром Единой системы организации воздушного движения, расположенным в Санкт-Петербурге. Там заявили, что никаких срабатываний аварийных ответчиков на пассажирских самолетах зафиксировано не было.
В Росавиации предположили, что причиной тревожной информации стал системный сбой в работе сервиса FlightRadar24.
Ранее в ряде СМИ России была опубликована информация о том, что пять пассажирских самолетов, летевших над территорией РФ, подали сигналы «Общая тревога». Сначала тревожные сообщения якобы поступили от рейсов, летевших из Череповца и Петрозаводска в Москву, а также из Самары в Санкт-Петербург. Вскоре к ним присоединились лайнеры, летевшие по маршрутам Сабетта-Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург. К счастью, тревога оказалась ложной.