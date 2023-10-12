Согласно информации сервиса отслеживания авиатрафика FlightRadar24, сразу на пяти пассажирских самолетах, находившихся в небе России, случилась нештатная ситуация. Вскоре поступило опровержение.Его предоставило Федеральное агентство Росавиация.Согласно данным зарубежного сервиса, тревожные сигналы были зафиксированы сразу от нескольких самолетов, выполнявших полеты по маршрутам внутри России. В Росавиации прокомментировали данные FlightRadar о сигналах тревоги от пяти российских авиалайнеров. Там заявили, что все рейсы выполняются штатно, с соблюдением соответствующих требований безопасности полетов.Данная информация была подтверждена региональным центром Единой системы организации воздушного движения, расположенным в Санкт-Петербурге. Там заявили, что никаких срабатываний аварийных ответчиков на пассажирских самолетах зафиксировано не было.В Росавиации предположили, что причиной тревожной информации стал системный сбой в работе сервиса FlightRadar24.Ранее в ряде СМИ России была опубликована информация о том, что пять пассажирских самолетов, летевших над территорией РФ, подали сигналы «Общая тревога». Сначала тревожные сообщения якобы поступили от рейсов, летевших из Череповца и Петрозаводска в Москву, а также из Самары в Санкт-Петербург. Вскоре к ним присоединились лайнеры, летевшие по маршрутам Сабетта-Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург. К счастью, тревога оказалась ложной.