Турецкий министр энергетики: Мы договорились с «Газпромом» по газовому хабу в Турции

Мы договорились по этому вопросу

После диверсии на балтийских газопроводах в сентябре прошлого года встал вопрос, как же восстановить утраченный объем транзита российского газа в Европу.Тогда президент России Владимир Путин отметил, что это можно сделать, перенаправив эти объемы газа в черноморский регион. И тогда же российский президент назвал Турцию возможным местом для создания газового хаба, откуда уже голубое топливо из России шло бы в другие страны и прежде всего в Европу.Однако с того времени прошёл уже год и особой информации о продвижении этого проекта не было. Как пишет турецкая газета Takvim, сторонам (турецкому правительству и российской компании «Газпром») удалось договориться о реализации проекта создания хаба для газа из России на территории Турции.Издание ссылается на турецкого министра энергетики Алпарслана Байрактара, по словам которого, правительство страны договорилось с «Газпромом», что в ближайшее время будет составлена дорожная карта по газовому хабу и начнутся непосредственно работы по этому проекту.- заявил Байрактар, сообщает газета Takvim.Напомним, что из России в Турцию по дну Чёрного моря идёт газопровод «Турецкий поток», запущенный в 2020 году для обеспечения газом турецких и европейских потребителей.