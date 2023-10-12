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Турецкий министр энергетики: Мы договорились с «Газпромом» по газовому хабу в Турции

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Турецкий министр энергетики: Мы договорились с «Газпромом» по газовому хабу в Турции

После диверсии на балтийских газопроводах в сентябре прошлого года встал вопрос, как же восстановить утраченный объем транзита российского газа в Европу.


Тогда президент России Владимир Путин отметил, что это можно сделать, перенаправив эти объемы газа в черноморский регион. И тогда же российский президент назвал Турцию возможным местом для создания газового хаба, откуда уже голубое топливо из России шло бы в другие страны и прежде всего в Европу.

Однако с того времени прошёл уже год и особой информации о продвижении этого проекта не было. Как пишет турецкая газета Takvim, сторонам (турецкому правительству и российской компании «Газпром») удалось договориться о реализации проекта создания хаба для газа из России на территории Турции.

Издание ссылается на турецкого министра энергетики Алпарслана Байрактара, по словам которого, правительство страны договорилось с «Газпромом», что в ближайшее время будет составлена дорожная карта по газовому хабу и начнутся непосредственно работы по этому проекту.

Мы договорились по этому вопросу

- заявил Байрактар, сообщает газета Takvim.

Напомним, что из России в Турцию по дну Чёрного моря идёт газопровод «Турецкий поток», запущенный в 2020 году для обеспечения газом турецких и европейских потребителей.
Использованы фотографии:
www.theadvertiser.com
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:50
    0
    Напомним, что из России в Турцию по дну Чёрного моря идёт газопровод «Турецкий поток» —

    ***
    — Тщатильне́й охранять его надо ...
    ***
  2. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:01
    +7
    Те же грабли.

    Эрдоган не вечен. Турция-страна НАТО. При другом режиме все возможно будет и подорвать, и разорвать.

    Строить нужно свои газовозы, если хотим надёжно экспортировать и развивать производство СПГ.
    Газифицировать территорию России, на основе газа можно сделать еще удобрение, топливо, краску и многое другое.

    А мы опять толкаем сырье очередному "партнеру".
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:10
      +1
      турки снаряды кассетные украине, а мы им газ.бизнес...капитализм.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        турки снаряды кассетные украине, а мы им газ.бизнес...капитализм.

        Вот теперь турки могут делать ВСЕ ЧТО УГОДНО.А мы будем просто "проглатывать" все анти российские действия,Потому,что ЭТО ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР! ГАЗПРОМ деньги получает.Все акционеры,и посаженные в директорские кресла оживились! laughing hi
  3. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:16
    0
    Какие уроки мы выучили?

    Вопрос риторический: Могут ли страны НАТО быть надёжными партнёрами для России?

    Исполнился год с момента совершения теракта на "Северных потоках". 26 сентября 2022 года пришла новость об обнаружении беспрецедентных разрушений на обеих нитках газопроводов. Фотография бурлящих пузырьков на поверхности Балтийского море облетела весь мир. На территории исключительной экономической зоны Швеции и Дании (страна НАТО) была взорвана энергетическая инфраструктура, а официальный виновник до сих пор "не найден".

    Подрыв газопроводов для России являлся прежде всего геополитическим, а затем уже экономическим ударом.

    По сути это была атака на немецкий энергетический суверенитет. Мощность обоих газопроводов составляла 110 млрд кубометров.

    Германия столько не потребляла. В своё время Берлину отводилась роль крупнейшего в мире энергетического хаба, который мог бы распределять энергоресурсы по всей Европе.

    Влияние, которое получила бы Германия в ЕС, стало бы беспрецедентным.

    Однако марионетка Шольц отказался от национальных интересов своей страны, и покорно без сопротивления подставил свою спину под удар "дорогих партнёров".
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:24
      +1
      Шольц отказался от национальных интересов страны? Да кто спрашивал группенфюрера? Шольц такая же марионетка, как Байбайден.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:21
    +1
    Хороший проект .Мы газ - турки сжижают и продают по всему свету.Ушёл Эрдоган ,мы трубу закрыли.Еще 40 млрд уйдёт на север ,Карелия - Кольский п- ов - Белокаменка.Там у Новотэка будет СПГ завод.Кольская АЭС станет хабом по производству водорода.Всё - для ЕС нет газа в прежних объёмах,после окончания СВО..А Израиль поступил как свинья ,остановив добычу газа в море.В ЕС цены сегодня скаканули до почти 570 $ за 1000 кубов.Египет страшно не доволен,он сидел на еврейской газовой трубе сжижая газ для Европы.То что Катар пересмотрит контракты из- за Газы - враньё,он опроверг эту шнягу.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 16:27
    -1
    https://neftegaz.ru/tech-library/transportirovka-i-khranenie/681677-gazovyy-khab/
    Условия создания газового хаба:
    - наличие различных источников газа создают благоприятные условия для того, чтобы избежать доминирования поставщиков;
    - сильная потребительская база с конкурирующими покупательскими интересами - имеют решающее значение для развития «правильного» рынка;
    - законодательство, позволяющее отечественным и иностранным участникам торговать газом и получать к ним доступ - важнейшее условие создания газового хаба;
    - доверие к местному правительству, которое не вмешивается, когда цены идут вразрез с местными интересами;
    - избыточное предложение газа - необходимое на ранних стадиях развития торгового центра, позволяющее осуществлять обмен товарами в значительных объемах.


    Вот и подумаете - а есть ли это у Турции?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:42
      0
      А не пофигу чего есть или нет у Турции, она же не Греция где всё есть.

      Нам главное чтобы у Турции были деньги за наш газ. А Туркам чтобы у европпы у которой нет мозгов, были деньги за поставляемый им газ, вот и все условия.