Мэр израильского города Сдерот призвал Нетаньяху эвакуировать жителей вглубь страны

Глава правительства, из Сдерота необходимо вывезти всех его жителей, чтобы наша армия могла спокойно выполнять свои боевые задачи. (...) Люди живут здесь уже 20 лет, они заслужили быть эвакуированными

Несмотря на удары израильских ВВС по сектору Газа, ХАМАС продолжает ракетные обстрелы израильской территории, в том числе и находящихся у границы населенных пунктов. В связи с этим население некоторых городов просит об эвакуации вглубь страны. На данный момент речь идет о городе Сдерот с населением примерно 27 тысяч человек.Мэр Сдерота Алон Давиди обратился к Биньямину Нетаньяху с просьбой направить военных для полной эвакуации города. По его словам, люди этого заслужили, к тому же это позволит израильской армии вести боевые действия без оглядки на мирное население.- приводят израильские медиа слова Давиди.Город Сдерот находится в северо-западном Негеве на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа, население примерно 27 тысяч человек. В минувшую субботу, 7 октября, в городе шли бои, после чего армия обороны Израиля отчиталась о его освобождении. Однако, Сдерот по-прежнему находится под угрозой ракетных ударов, сегодня по нему было выпущено около 50 ракет, в результате чего ранения получили пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.Напомним, что ХАМАС возобновил ракетные удары по территории Израиля сегодня утром, после девятичасового перерыва. Израиль, в свою очередь, продолжает проведение операции "Железные мечи", нанося артиллерийские и авиационные удары по сектору Газа. Наземная часть операции пока не началась, хотя уже анонсировалась. Обе стороны продолжают обмениваться угрозами.