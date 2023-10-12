Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона в районе города Плауру

В Румынии недалеко от украинской границы опять обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает министерство обороны Румынии.
Обломки дрона были обнаружены в трех километрах к западу от города Плауру. По утверждению румынских властей, они принадлежат российскому беспилотнику, который мог быть сбит украинскими средствами противовоздушной обороны во время очередного нанесения ударов по портовой инфраструктуре дунайских портов Украины.
Как сообщает румынское военное ведомство, на месте падения обломков дрона был обнаружен кратер, что может свидетельствовать о возможном взрыве беспилотника при падении. В то же время, Румыния заявляет, что все случаи падения российских дронов на ее территории являются случайностью и не носят характер целенаправленной угрозы безопасности румынского государства.
Однако подразделения противовоздушной обороны вблизи украинской границы румынская армия усилила. Это делается с целью предотвращения возможных рисков в связи с регулярными атаками российских дронов на портовую инфраструктуру Измаила и Рени, являющихся основными дунайскими портами Украины.
Россия наносит по ним массированные удары, поскольку данная инфраструктура используется, в том числе, и с целью обеспечения поставок вооружений и военной техники украинским формированиям.