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Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов десантно-штурмовой бригады ВСУ

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Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов десантно-штурмовой бригады ВСУ

На Артемовском направлении артиллерией группировки войск «Юг» ВС РФ был нанесен удар по складу боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Как утверждается в сообщении, после выявления места нахождения склада, удар по нему был нанесен артиллерией российской армии. На данном складе хранились боеприпасы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, задействованной на Артемовском направлении.

На кадрах, опубликованных российским военным ведомством, мы видим, как происходит определение цели, после чего по складу с боеприпасами наносится мощный удар.




Отметим, что наиболее ожесточенные бои на данном направлении сейчас идут к югу от Артемовска – в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, которые, по сути, уже стерты с лица земли. Российские войска отражают атаки украинских формирований, и удары по складам с боеприпасами способствуют ослаблению огневой мощи противника и облегчают ситуацию на фронте для наших подразделений.




В перспективе противник может столкнуться с нехваткой боеприпасов, учитывая вероятное сокращение военной помощи Украине со стороны стран Запада из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому удары по арсеналам боеприпасов имеют важное значение для дальнейшего хода боевых действий.

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4 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:29
    +3
    Может уже пора взорвать мосты, туннели, теплоэлектростанции, депо??
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:38
      0
      Бородач-так и по железнодорожным станциям и развязкам редко прилетает,транспортные компании поставщики для всук типа ихней почты чувствуют себя вольготно!
  2. Cympak
    Cympak Сегодня, 16:45
    +2
    Что-то на уничтожение склада БК не тянет, скорее, попадание по БК орудия или миномета, видны дефраграция отдельных зарядов
  3. Kolt27
    Kolt27 Сегодня, 17:02
    0
    Как буд то петарда хлопнула и дымок пошёл lol На склад БК как то мало тянет request