На Артемовском направлении артиллерией группировки войск «Юг» ВС РФ был нанесен удар по складу боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Как утверждается в сообщении, после выявления места нахождения склада, удар по нему был нанесен артиллерией российской армии. На данном складе хранились боеприпасы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, задействованной на Артемовском направлении.На кадрах, опубликованных российским военным ведомством, мы видим, как происходит определение цели, после чего по складу с боеприпасами наносится мощный удар.Отметим, что наиболее ожесточенные бои на данном направлении сейчас идут к югу от Артемовска – в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, которые, по сути, уже стерты с лица земли. Российские войска отражают атаки украинских формирований, и удары по складам с боеприпасами способствуют ослаблению огневой мощи противника и облегчают ситуацию на фронте для наших подразделений.В перспективе противник может столкнуться с нехваткой боеприпасов, учитывая вероятное сокращение военной помощи Украине со стороны стран Запада из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому удары по арсеналам боеприпасов имеют важное значение для дальнейшего хода боевых действий.