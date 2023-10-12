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Нетаньяху: C ХАМАС следует поступить так же как с ИГИЛ

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Нетаньяху: C ХАМАС следует поступить так же как с ИГИЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с палестинской группировкой ХАМАС следует поступить точно так же, как в свое время поступили с ИГИЛ (*террористическая организация, запрещенная в РФ).


По итогам встречи с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном глава израильского правительства также добавил, что, по его мнению, ни одна страна не должна каким-либо образом контактировать с представителями палестинского движения. А против тех, кто это делает, должны быть немедленно введены самые жесткие санкции.

Стоит отметить, что группировка ХАМАС была в конце 80-х годов создана Израилем в качестве подконтрольного инструмента против палестинского движения ФАТХ. Использовалась практически та же схема, которую применили США при создании ИГИЛ* и Талибана*.

До недавнего времени существование ХАМАС было необходимо израильскому правительству для того, чтобы иметь возможность обосновывать апартеид и оккупацию палестинских территорий. Если бы не существовало палестинской радикальной группировки вроде ХАМАС Израилю было бы трудно объяснять свое нежелание заключить с арабами устойчивое мирное соглашение и создать государство Палестина.

В настоящее время израильским партиям правого толка и лично Нетаньяху выгодно бесконечное продолжение вооруженного конфликта в регионе - таким образом они спасают свое изрядно пошатнувшееся вследствие проведения ряда непопулярных реформ положение.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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25 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 16:24
    +3
    Нетаньяху: C ХАМАС следует поступить так же как с ИГИЛ

    Он хочет отправить ХАМАС на Украину воевать на стороне бандеровцев? laughing
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:35
      +5
      И та и другая организация созданы не без помощи и активного участия еврейцев !Так что Бельмомин как минимум,лукавит,а вообще это слова обычного лицемера !
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:46
        +1
        Так у них и национальная террористическая организация есть. Цахал называется. Вот её пора обьявить. Хотя бы наш суд для начала может признать обе организации террористическими - цахал с хамасом. И порвать все связи и с Палестиной и с Израилем. Всё равно никаких связей не было laughing
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 16:25
    +3
    ИГИЛ, к сожалению, до сих пор здравствует(((

    Несмотря на большое количество жертв и разрушений.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:25
    +5
    С учётом того что игилу Израиль холил и лелеял, очень странно (нет) это выглядит.
  4. Msi
    Msi Сегодня, 16:25
    +3
    В настоящее время израильским партиям правого толка и лично Нетаньяху выгодно бесконечное продолжение вооруженного конфликта в регионе - таким образом они спасают свое изрядно пошатнувшееся вследствие проведения ряда непопулярных реформ положение.

    Израильские инструкторы вернувшись с украины прихватили с собой кастрюли... Скоро своим гражданам раздавать будут... налетай...
  5. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:26
    +9
    А как евреи поступили с ИГИЛ? Лечили бесплатно боевиков в израильских больницах, снабжали, вооружали. Ещё, наверное, и денег давали. laughing
  6. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 16:29
    +1
    "с палестинской группировкой ХАМАС следует поступить точно так же, как в свое время поступили с ИГИЛ"
    Интересно, а что он сделал с игил? Создавал вместе со штатами?
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:30
    -2
    Может Израилю (и его Хозяевам - США, Великобритании и Франции) для начала выполнить условия плана, принятого 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 по Разделу Палестины?
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: Бонифаций
      Может Израилю (и его Хозяевам - США, Великобритании и Франции) для начала выполнить условия плана, принятого 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 по Разделу Палестины?

      Дык он сразу их и выполнил. По всем пунктам без замечаний. А арабы сразу начали войну.
      Весели детей, Бонифаций
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 16:50
        -2
        План подразумевал РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАВНЫЕ части территории и признание Иерусалима "нейтральным" городом! Израиль захватил все в ходе "6 дневной войны" в 1967 году и установил блокаду Сектора Газа в 2007 году
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:54
      -2
      Лучше им вообще убраться оттуда. Незнаю точно, но мне кажется без евреев на востоке 2000 лет спокойнее было, или когда их там разогнали
  8. Грац
    Грац Сегодня, 16:33
    +2
    какие двуличные люди стоят у руководства Израиля, надеюсь у граждан этой страны хватит мудрости выкинуть их на свалку истории
    1. guest
      guest Сегодня, 16:38
      +5
      Цитата: Грац
      надеюсь у граждан этой страны хватит мудрости

      Это ты серьёзно про мудрость? Сейчас Израиль один из главных спонсоров украинского нацизма и израильтяне с радостью выкрикивают лозунги под которые уничтожали их предков.
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:35
    -2
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с палестинской группировкой ХАМАС следует поступить точно так же, как в свое время поступили с ИГИЛ (*террористическая организация, запрещенная в РФ).
     Всё верно,"мавр,сделал своё дело,мавр,может уходить"(с) .Мирных граждан сектора Газы,в Египет или еще куда,полная зачистка от боевиков и вуаля,сектор Газа уже не анклав палестинской автономии, а составная часть Израиля.И никто Израиль не осудит,ХАМАС,первый начал.
  10. 陈 乐为
    陈 乐为 Сегодня, 16:38
    +2
    Прежде всего, необходимо рассмотреть причины появления этой организации.
  11. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 16:38
    -1
    Нетаньяху прав как с ISraelISrael, это к слову к аббревиaтуре ISIS
  12. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 16:39
    0
    До недавнего времени существование ХАМАС было необходимо израильскому правительству для того, чтобы иметь возможность обосновывать апартеид и оккупацию палестинских территорий. Если бы не существовало палестинской радикальной группировки вроде ХАМАС Израилю было бы трудно объяснять свое нежелание заключить с арабами устойчивое мирное соглашение и создать государство Палестина.

    Что за бред, ребята? Хамас в газе. Сколько лет назад Израиль покинул газу, оставив всю инфраструктуру?
    Зачем так в наглую то врать?
  13. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 16:40
    0
    Это конечно "шикарно"...... Что значит век высоких технологий и языков без костей . Не претендую на последнюю инстанцию но по тому что я вижу и что слышу из уст израильских политиков делаю такой вывод: в будующем при любом выступлении Израиля на трибунах ООН запретить вспоминать холокост..... Ибо нацисты современности есть сами израильтяне. И с современным подходом Израиля холокост прекращает быть преступлением..... Сжигать массово можно, газом травить можно..... Евреи же животные..... Дорогие оппоненты из Израиля это не я сказал - это говорят ваши политики и министры..... Достаточно признать вас нелюдью и расчеловечить устами Гитлера например и можно с вами делать что хочешь. Дожил...... Всегда казалось что народ переживший геноцид сам такого не сделает никогда...... А тут на тебе пожалуйста. Кстати да..... Боевики хамас ровно такие же нелюди как и вы, просто менее технологичные
  14. HAM
    HAM Сегодня, 16:41
    +2
    Вот и ещё один момент настораживает--евреи атаковали аэропорты Сирии,а америкосы под шумок подогнали авианосцы.А болтовня про игил -не более чем болтовня..это когда они победили игил???Пока Россия занята СВО,янки с евреями,вполне возможно,вновь возьмутся за Асада...ну,пока евреям не до этого,но из подтишка бомбить будут,а янкам в самый раз..
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:43
    +1
    Исторический факт когда началась первая арабо- израильская, война в 1947 г в протекторате Палестина ,англичане запретил обоим сторонам создавать лагеря для пленных.Арабы и евреи нашли выход - у них не было пленных.Были конечно единичные случаи поговорили отпустили.Вот вам и мирные евреи.И очень жаль что мы были на стороне
    ,кто эту мерзость совершал .А советский народ по установке партии : Арабы руки прочь от Израиля!
  16. Улюм
    Улюм Сегодня, 16:43
    -1
    То есть помогать им оружием и деньгами? Ну Биби насмешил
  17. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 16:48
    -1
    C ХАМАС следует поступить так же как с ИГИЛ

    Ну, тогда уж "с Израилем следует поступить как с третьим Рейхом".
    Если уж проводить аналогии...
  18. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:50
    0
    ввалить много долларов и высококлассных режиссеров с операторами подкинуть? США это могут)))
  19. GrandDao
    GrandDao Сегодня, 16:53
    -2
    В смысле обучить, накачать оружием и торговать с ними нефтью?