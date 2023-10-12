Нетаньяху: C ХАМАС следует поступить так же как с ИГИЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с палестинской группировкой ХАМАС следует поступить точно так же, как в свое время поступили с ИГИЛ (*террористическая организация, запрещенная в РФ).По итогам встречи с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном глава израильского правительства также добавил, что, по его мнению, ни одна страна не должна каким-либо образом контактировать с представителями палестинского движения. А против тех, кто это делает, должны быть немедленно введены самые жесткие санкции.Стоит отметить, что группировка ХАМАС была в конце 80-х годов создана Израилем в качестве подконтрольного инструмента против палестинского движения ФАТХ. Использовалась практически та же схема, которую применили США при создании ИГИЛ* и Талибана*.До недавнего времени существование ХАМАС было необходимо израильскому правительству для того, чтобы иметь возможность обосновывать апартеид и оккупацию палестинских территорий. Если бы не существовало палестинской радикальной группировки вроде ХАМАС Израилю было бы трудно объяснять свое нежелание заключить с арабами устойчивое мирное соглашение и создать государство Палестина.В настоящее время израильским партиям правого толка и лично Нетаньяху выгодно бесконечное продолжение вооруженного конфликта в регионе - таким образом они спасают свое изрядно пошатнувшееся вследствие проведения ряда непопулярных реформ положение.