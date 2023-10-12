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После применения на Украине: Швеция превратит ОБТ Leopard 2 в новый танк Strv 123A

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После применения на Украине: Швеция превратит ОБТ Leopard 2 в новый танк Strv 123A

Stridsvagn 122



Кадры с подбитыми на Украине танками немецкого производства уже приводят к двум важным последствиям их применения против российских войск: некоторые страны, которые намеревались приобрести новые модели Leopard 2, начинают отказываться от этих покупок (например, Норвегия), другие государства, уже обладая парком «кошек», встают на путь глубокой модернизации ОБТ.

Так, Минобороны Швеции 10 октября подписало с немецким производителем KMW контракт стоимостью около 301 млн евро, предусматривающий глубокую модернизацию 44 единиц Stridsvagn 122 (местное обозначение Leopard 2).

Это превратит их в новый танк, обозначенный как Stridsvagn 123A

- пояснили в военном ведомстве.

Как указывается на сайте Минобороны, основной целью модернизации является продление срока службы этих танков, закупленных в начале 2000-х годов, по крайней мере до 2030-х годов.

Улучшения включают замену почти всех электронных компонентов для обеспечения совместимости с современными версиями Leopard 2; установку новой 120-мм пушки L55 с расширенными возможностями программирования боеприпасов, что повысит огневую мощь; модернизацию системы ночного видения для наводчика и командира танка; будет добавлена камера для ночного вождения, которая поможет мехводу во время ночных маневров; предусматривается установка новых гусениц.

По всей видимости, дизельный силовой агрегат мощностью 1500 л.с. останется прежним. Ожидается, что поставки Strv 123A в шведские войска начнутся в 2026 году.

Наш вывод из войны на Украине состоит в том, что танк будет оставаться основой армейских бригад в течение длительного периода времени

- пояснили в Минобороны, аргументируя свое решение о модернизации «кошек».
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12 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:17
    +1
    Почему Strv 123A, а предыдущий 122. Их леопарды прошли 123 модернизации?
  2. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 17:28
    +1
    А почему безэкипажный не развивают/выпускают? Разве не за ними будущее?
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 17:44
      +4
      Наверное, потому что средства РЭБ тоже не стоят на месте и тоже развиваются?
  3. Комментарий был удален.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:40
    +1
    Это всё мёртвому припарки,ибо главная беда танка его слабозащищеенные борта и крыша МТО. Там просто невозможно сделать броню достаточно толстой чтобы её не брали современные средства поражения. Для этого нужно чтобы с борта эквивалент защиты был под метр толщиной,а как защитить моторно-трансмиссионное отделение?И вес такого танка будет свыше 100 тонн,и цена выше чем сейчас раза в три!
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: Бережливый
      Там просто невозможно сделать броню достаточно толстой чтобы её не брали современные средства поражения.
      Сверху подкалиберный снаряд не прилетит, значит защита должна строится от кумы и ядра, что в наше время уже делается (зонтики, сетка, двойная крыша+ ДЗ). А бок должно защищать КАЗ, причём такого уровня быстродействия, что бы и подкалиберные сбивало. (Если верить тем ТТХ, что пишут в интернете, то на Т-14 именно такое)
  5. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 17:44
    +4
    Не совсем понятная модернизация, разве танкисты шведских и немецких танков жаловались на недостаток огневой мощи или убогость СУО? Тут бы разработать и внедрить в самое короткое время эффективный КАЗ с противодроновой защитой, а они - новый прицел, как будто танки уничтожались изза того, что в старый немецкий прицел было ни рожна не видать laughing
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:59
    +1
    Нормально там шведы за танки платят, по десять лямов за модернизацию. Хотя спецы наверно расскажут, что это пожизненный контракт и даже пенсия танкистам учитывается
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 18:06
      +2
      У карлсонов распилы тоже никто не отменял.
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:00
    +2
    с расширенными возможностями программирования боеприпасов,
    ...дятлы онми и в швеции дятлы...когда ещё развернут это производство программируемых болванок , РФ уже давно перешла на танковые КУВы...уже рядом и поднебесная.. на подходе новый ОФ с повышенным могуществом нежели ОФ-24 и 36.....а эти гендеры всё вокруг дерева ходють..то топор программируемый..то пила лазерная...а воз и ныне там...
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 18:12
    0
    Заказали бы немцам-чего они там сами намодернизируют то-чужой танк?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:16
    +1
    После применения на Украине: Швеция превратит ОБТ Leopard 2 в новый танк Strv 123A

    Это превратит их в новый танк, обозначенный как Stridsvagn 123A
    Не возможно защитит я от всего и сразу, впрочем, можно упресовать все в один большой металлический шар и запускать его накатом, полётом, различными способами.... laughing
    1. Corvair
      Corvair Сегодня, 18:22
      0
      Эпициклоид "Обой".