После применения на Украине: Швеция превратит ОБТ Leopard 2 в новый танк Strv 123A

Stridsvagn 122
Кадры с подбитыми на Украине танками немецкого производства уже приводят к двум важным последствиям их применения против российских войск: некоторые страны, которые намеревались приобрести новые модели Leopard 2, начинают отказываться от этих покупок (например, Норвегия), другие государства, уже обладая парком «кошек», встают на путь глубокой модернизации ОБТ.
Так, Минобороны Швеции 10 октября подписало с немецким производителем KMW контракт стоимостью около 301 млн евро, предусматривающий глубокую модернизацию 44 единиц Stridsvagn 122 (местное обозначение Leopard 2).
Это превратит их в новый танк, обозначенный как Stridsvagn 123A
- пояснили в военном ведомстве.
Как указывается на сайте Минобороны, основной целью модернизации является продление срока службы этих танков, закупленных в начале 2000-х годов, по крайней мере до 2030-х годов.
Улучшения включают замену почти всех электронных компонентов для обеспечения совместимости с современными версиями Leopard 2; установку новой 120-мм пушки L55 с расширенными возможностями программирования боеприпасов, что повысит огневую мощь; модернизацию системы ночного видения для наводчика и командира танка; будет добавлена камера для ночного вождения, которая поможет мехводу во время ночных маневров; предусматривается установка новых гусениц.
По всей видимости, дизельный силовой агрегат мощностью 1500 л.с. останется прежним. Ожидается, что поставки Strv 123A в шведские войска начнутся в 2026 году.
Наш вывод из войны на Украине состоит в том, что танк будет оставаться основой армейских бригад в течение длительного периода времени
- пояснили в Минобороны, аргументируя свое решение о модернизации «кошек».