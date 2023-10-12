Турецкое онлайн-издание: ХАМАС воюет с Израилем американским оружием, ранее поставленным США Украине

С началом масштабных и бесконтрольных поставок огромного количества оружия на Украину стало очевидно, что как минимум часть его попадет на черный рынок, а далее уже в руки преступных элементов, террористических организаций и прочих военизированных формирований по всему миру. Такое в принципе было неизбежно с учетом уровня коррупции, существующей в этой стране.
Позднее в российских и даже западных СМИ и соцсетях стали появляться кадры, подтверждающие, что украинцы вовсю торгуют американскими и британскими ПЗРК, стрелковым оружием и другими вооружениями. По слухам, был ценник даже на западную военную технику, оказавшуюся на Украине. В начале сентября этого года уже генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews сообщил, что всерьез обеспокоен по поводу оружия, которое поставляется на Украину и может оказаться на других театрах военных действий.
Похоже, слова его оказались пророческими, причем очень скоро. Турецкое онлайн-издание Dik Gazete опубликовало материал, в котором утверждается, что ХАМАС в конфликте с Израилем применяет американское оружие, ранее поставленное Штатами на Украины. Издание отмечает, что первым на это обратил внимание сын экс-президента США Дональда Трампа, который заметил в недавнем репортаже британского телеканала Sky News, как один из палестинских боевиков демонстрирует автоматический карабин М4 американского производства.
Конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин, известная своей критикой политики Байдена по поддержке Украины, заявила на своей странице в социальных сетях, что ХАМАС может получать американское оружие из Украины. Грин призвала Вашингтон и Иерусалим отслеживать серийные номера винтовок М4.
В принципе, сами боевики ХАМАС и не скрывают, откуда к ним поступает оружие. Некоторые арабские телеграм-каналы публикуют видео, в котором палестинские боевики открыто выражают слова благодарности Киеву за продажу вооружений. По мнению экспертов, кроме винтовок М4, Украина могла продать ХАМАС американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, да и много чего еще.
Различные украинские командиры получали партии оружия и лично продавали их на черном рынке
— пишет автор материала.
Сейчас в мире одновременно происходит около 30-50 вооруженных конфликтов, так что всегда есть спрос на покупку оружия на черном рынке. Среди основных покупателей оказались такие страны, как Ирак и Северная Корея, которые находятся под санкциями, а также Судан, Ливия, Эритрея и Палестина. Есть факты продажи украинцами даже турецких БПЛА Bayraktar TB2, которые оказались в руках экстремистских группировок на Ближнем Востоке, утверждает издание.
В конце статьи автор задает вопрос турецкому руководству касательно продажи вооружений Украине и иной поддержки Киева:
Стоит ли продолжать партнерство со страной, которая так небрежно относится к своим договорным обязательствам, и есть ли перспективы для такого сотрудничества?
Ведь у Турции есть свои интересы на Ближнем востоке, связанные, в частности, с обеспечением безопасности границ с той же Сирией, где обосновалась Рабочая партия Курдистана, которую Анкара объявила террористической организацией. Вполне вероятно, что враги Турции также активно вооружаются за счет покупки оружия на Украине.
Вот такой неожиданный побочный эффект от политики двойных стандартов, которой придерживается Реджеп Тайип Эрдоган, возник после начала противостояния Израиля и ХАМАС. Да и с самим Израилем все получается довольно престранно. Выходит, что палестинцы будут воевать с ЦАХАЛ оружием, произведенном в США, которые считаются главными союзниками еврейского государства.