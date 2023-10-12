Sky News: Семьям британских дипломатов в Израиле рекомендовано покинуть страну

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Пока Израиль и ХАМАС обмениваются массированными ударами, некоторые страны уже озаботились эвакуацией своих граждан из зоны боевых действий, включая территорию Ливана, который, вероятно, скоро также станет полноценным участником конфликта.
По крайней мере, после обстрела движением «Хизбалла» Израиля с территории этой страны, а затем и ответа ЦАХАЛ, в США рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Ливана. Также Вашингтон принял решение эвакуировать свое посольство в Бейруте.
В то же время стало известно, что своих дипломатов, только уже с территории Израиля, решили вывезти британцы. О том, что МИД Великобритании рекомендовал послам и их семьям покинуть страну, пока еще есть такая возможность, корреспонденту Sky News подтвердили непосредственно во внешнеполитическом ведомстве страны.
Сообщается, что согласно инструкции, британские дипломаты будут отсутствовать в Израиле не менее двух месяцев. Стоит отметить, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что операция по уничтожению военного потенциала ХАМАС «займет время».
Между тем многие эксперты полагают, что воевать ЦАХАЛ предстоит не только с палестинскими боевиками. Территория Израиля также подвергается периодическим обстрелам из Сирии и Ливана. Кроме того, ранее озвучивалась информация, что в противостоянии против Израиля может «тайно» участвовать и Иран, перебрасывая боевиков и оружие в помощь ливанской «Хизбалле» через аэропорты в сирийских городах.
Сегодня сообщалось, что по аэродромам в Алеппо и Дамаске отработали ВВС ЦАХАЛ. О реакции сирийских властей и их ближайших союзников пока ничего не известно.