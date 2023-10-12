Военное обозрение
Войти Регистрация

Киргизский президент: российская авиабаза в Кыргызстане – гарантия безопасности в Центральной Азии

1
Киргизский президент: российская авиабаза в Кыргызстане – гарантия безопасности в Центральной Азии

Российская авиабаза Кант в Кыргызстане – это надежная гарантия безопасности и стабильности в Центральной Азии. Она успешно решает возложенные на нее задачи.

Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров в ходе торжественного мероприятия, посвященного 20-летнему юбилею со дня создания авиационной базы.

Сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе

- заявил глава Киргизии.

Жапаров также отметил, что присутствие российских военных на базе играет роль сдерживающего фактора для угроз со стороны экстремистов и террористов.

На торжественной церемонии присутствовал и российский президент Владимир Путин. В своем выступлении он отметил, что военное и военно-политическое сотрудничество Москвы и Бишкека будет еще более крепнуть и расширяться, обеспечивая безопасность двух наших государств-союзников.

Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в «Канте» российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств

- сказал Путин.


Официально данный объект именуется 999-й авиационной базой, относящейся к силам ВВС и ПФО Центрального округа ВС России. База способна принимать самолеты фронтовой и военно-транспортной авиации. Всего на киргизской территории располагается четыре российских военных объекта.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, http://kremlin.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 17:00
    0
    Американцы давно на нее глаз положили. Эту АБ нужно отстаивать любым путём.