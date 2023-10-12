Киргизский президент: российская авиабаза в Кыргызстане – гарантия безопасности в Центральной Азии

Российская авиабаза Кант в Кыргызстане – это надежная гарантия безопасности и стабильности в Центральной Азии. Она успешно решает возложенные на нее задачи.
Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров в ходе торжественного мероприятия, посвященного 20-летнему юбилею со дня создания авиационной базы.
Сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе
- заявил глава Киргизии.
Жапаров также отметил, что присутствие российских военных на базе играет роль сдерживающего фактора для угроз со стороны экстремистов и террористов.
На торжественной церемонии присутствовал и российский президент Владимир Путин. В своем выступлении он отметил, что военное и военно-политическое сотрудничество Москвы и Бишкека будет еще более крепнуть и расширяться, обеспечивая безопасность двух наших государств-союзников.
Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в «Канте» российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств
- сказал Путин.
Официально данный объект именуется 999-й авиационной базой, относящейся к силам ВВС и ПФО Центрального округа ВС России. База способна принимать самолеты фронтовой и военно-транспортной авиации. Всего на киргизской территории располагается четыре российских военных объекта.