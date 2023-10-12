Киргизский президент: российская авиабаза в Кыргызстане – гарантия безопасности в Центральной Азии

Сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе

Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в «Канте» российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств