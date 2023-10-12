Военное обозрение
Войти Регистрация

Противник перебрасывает резервы под Авдеевку в попытке остановить продвижение штурмовых групп ВС России

26
Противник перебрасывает резервы под Авдеевку в попытке остановить продвижение штурмовых групп ВС России

Наступление российской армии продолжается, противник вводит в бой резервы, пытаясь сдержать штурмовые группы ВС России. Особенно ожесточенные бои идут в районе Авдеевки, где наши пытаются взять город в кольцо. Также ВСУ пытаются сбить наступление подразделений российских войск и под Купянском.


На Купянском направлении после вчерашнего продвижения подразделений ВС России, противник попытался контратаковать и выбить наших с новых позиций, предприняв семь попыток силами штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад в районах Синьковка, Ивановка и Макеевка. Наши все атаки отбили, заодно и накрыли позиции ВСУ как в самом Купянске, так и в Берестовое. Противник потерял до 105 всушников, танк, два автомобиля, САУ «Krab», М109 «Paladin» и орудие Д-30.
 
На Красно-Лиманском наши отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад в районах Ямполовка и Червоная Диброва. Потери ВСУ составили до 55 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.
 
На Донецком направлении наши продолжают атаковать в районе Авдеевки, с юга взят под контроль участок железной дороги южнее бывшей базы отдыха "Царская охота", превращенной в укрепрайон. С севера бои идут у Бердычи и в районе Степовое, террикон у северо-западной окраины Авдеевки полностью контролируется нашими. Плотно работает артиллерия и авиация. Противник перебрасывает резервы, пытаясь остановить продвижение штурмовых групп, наши сообщают о большом количестве пулеметных гнезд. Также ВСУ атаковали в районах Клещеевка и Первомайское. За сутки противник потерял до 340 человек убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Поражены (контрбатарейная борьба): САУ Caesar, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов в районах Авдеевка, Орловка и Ласточкино.
 
На Южно-Донецком наши нанесли огневое поражение 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригадам в районах Урожайное и Новомихайловка. Уничтожено до 165 всушников, два автомобиля. Поражено: РСЗО «Град», САУ М109 «Paladin» и «Акация».
 
На Запорожском направлении противник предпринял две атаки силами штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад в районе Работино, потеряв до 30 всушников, танк, две боевые бронированные машины, гаубицы М777 и М119, орудие Д-20.
 
На Херсонском направлении противник потерял до 50 человек убитыми и ранеными, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожена станция РЭБ и склад боеприпасов в районе города Берислав.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области, поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маркшейдер_75
    Маркшейдер_75 Сегодня, 17:31
    -12
    Не Конашенков ли пишет?
    1. Маркшейдер_75
      Маркшейдер_75 Сегодня, 17:46
      -6
      Заминусили то, ойей, никто тут с юмором не дружит? hi
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:19
        -4
        На сайте одни военные пенсионеры лет по 60-70, им юмор доходит со второй попытки. И то не всем. Но это еще хорошо, а то на какой-нибудь "Русской весне" публика на 99% невменяемая.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 18:32
          +4
          На сайте одни военные пенсионеры лет по 60-70, им юмор доходит со второй попытки. И то не всем. Но это еще хорошо, а то на какой-нибудь "Русской весне" публика на 99% невменяемая.

          Мне 38 лет. Не военный. Не смешно... Русскую весну читаю с 2014 года...
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 18:39
            +1
            Поздравляю, а мне 47. В 2014 году "Русская весна" была еще вменяемой, но потом недовольный критикой владелец собрал толпу гопников. Соответственно, комменты довольно быстро превратились в не самую престижную трибуну футбольного стадиона и все адекваты оттуда посваливали.
            1. Msi
              Msi Сегодня, 18:51
              +2
              комменты довольно быстро превратились в не самую престижную трибуну футбольного стадиона и все адекваты оттуда посваливали.

              И вас поздравляю. (Только с чем непонятно) Комменты не читаю на Русской весне, использую в качестве источника информации. На откровенной лжи ни разу не ловил сайт за все годы. Пишут информация уточняется, когда сомневаются.
        2. Юра
          Юра Сегодня, 18:40
          +2
          Этим пенсионерам известна цена такого юмора, я пенсионер хоть и не военный такой подзаборный юмор вообще не воспринимаю.
      2. Юра
        Юра Сегодня, 18:37
        +3
        Юмор похожий на издевку и принижающий, сводящий на нет результат действий наших воинов цена которому их жизни это уже не юмор.
        Маркшейдер_75 (Антон ) Сегодня, 17:31Не Конашенков ли пишет?
        1. Msi
          Msi Сегодня, 18:54
          +2
          Юмор похожий на издевку и принижающий, сводящий на нет результат действий наших воинов цена которому их жизни это уже не юмор

          Так пишут люди далёкие от России...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:26
      0
      Нет. Кто-то из наших. Сводки по данным минобороны
  2. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 17:31
    +8
    Надеюсь, что наши засунут укропам свой нефритовый стержень по самые помидоры и котел в Авдеевке все таки сделают.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:14
      -2
      Цитата: Ларкис
      Надеюсь, что наши засунут укропам свой нефритовый стержень по самые помидоры и котел в Авдеевке все таки сделают.

      Как я посмотрю у вас большой жизненный опыт и утонченное чувство поэзии.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:41
      +1
      Там не всё так просто.
      «Коловрат» уточняет, что воюют против российских сил на Авдеевском направлении и грузинские наемники, и поляки, и кадровые вэсэушники, и мобилизованные простые украинские мужики, схваченные на улицах родных городов и безжалостно закинутые в пекло.
      По словам «Коловрата», с начала заявленного Украиной контрнаступления противник и здесь, и на других участках фронта изменил свою тактику. Несмотря на то что враг неоднократно пытался контратаковать с таким же напором, как на южном и северном направлениях, успеха проявленное рвение ему не принесло.В том числе это произошло из-за собственных его мин. Пройти невозможно, а разминирование под нашим артиллерийским огнем – задумка не самая лучшая. Не помогли вэсэушниам даже хваленые западное вооружение и прочая техника.

      https://dzen.ru/a/ZSe2ncJ26S7Eo-vA

      Телеграм-канал "НА МАРШЕ Z" обращает внимание на "запредельную" сложность авдеевского плацдарма. Поэтому основные штурмовые действия приостановлены, сейчас идёт коррекция тактического замысла русской армии.В ближайшие дни мы увидим спад по динамике продвижения наших войск вдоль линии охвата промышленной зоны Авдеевки. Виной тому вновь вскрывшиеся опорники и укрепы ВСУ, залитые в бетон, а также линии многоступенчатой обороны, над которыми нависают пункты наблюдения в многоэтажках и высотных башнях комбината,— сообщает "НА МАРШЕ Z".
      При этом отмечается, что к разработке оперативно-тактических планов штурма промышленной зоны Авдеевки привлечено несколько командиров штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Противостояние ожидается серьёзным. Наши к нему активно готовятся.

      Наёмники уходят.
      В то же время, по информации командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, в том числе и израильские военнослужащие и инструкторы. Всё из-за обострения арабо-израильского конфликта.Эти все бойцы снимаются и возвращаются к себе на родину,
      — сообщил Апты Алаудинов.
      Данные о находившихся на Украине израильских военных "не проявятся в течение одного-двух-трёх дней". При этом анализ событий показал, что их на украинской территории было очень много. Их уход может также сильно повлиять на моральный дух солдат ВСУ.

      https://dzen.ru/a/ZSf2wYNlVBw5i-1S

      Украинский телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на источники в правительстве, сообщает, что союзники Киева блокируют передачу наступательного вооружения. Украина получит лишь дополнительные системы противовоздушной обороны и снаряды для них.
      Встреча проходила очень тяжело. В кулуарах все говорят о конфликте в Израиле и большой войне на Ближнем Востоке. Поэтому просьбы Украины о новых видах вооружения игнорируются,
      пишет "Резидент".
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:35
    +1
    Жаль что в прошлое канули старые добрые огнемёты-в поле против огневых точек,дотов и укрепрайонов это самое эффективное средство поражения. ТОС штука хорошая,но она работает площадно,в отличие от работающих точечно огнемётов.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:44
      +7
      Полуторатонные планирующие бомбы работают очень точечно. Жирная точка получается после попадания.
    2. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 17:49
      +8
      Классический огнемёт при штурмовке? Ты серьёзно? Шальная (или очень даже не шальная, а вполне себе прицельная) пуля в наспинный бак и "давай, до свидания".
      Из ТОС тоже никто не запрещает стрелять не пакетом, а всего одним зарядом, правда? Да и ручных огнемётных средств поражения сейчас хоть отбавляй - "Шмель", БОВ для РПГ/ГМ-94/РГ-6, гранаты с ОДБЧ. Лишь бы смесь в бункер задуло.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:11
        -4
        Странно в прошлую войну о пуле в бак не думали,при помощи огнемётов выкуривали врага из укрытия быстро и эффективно. А вы попробуйте попасть точечно в амбразуру дота ракетой для огнемётной системы!Сколько ракет потратите,и получите ли нужный результат с учётом калибра ракеты и размера амбразуры в доте?Снаряды крупного калибра сейчас с дотов крошку сбивают,метр и больше толщина стен!Так что тут очень нужен именно огнемёт!
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:13
      +2
      С ранцевым огнеметом попробуй еще подойди.А для этого есть "Шмель"
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 18:15
      +4
      Цитата: Бережливый
      Жаль что в прошлое канули старые добрые огнемёты-в поле против огневых точек,дотов и укрепрайонов это самое эффективное средство поражения.

      Напомнитека эффективную дальность пуска из огнеметов... Пожалуйста
    5. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:23
      +1
      Жаль что в прошлое канули старые добрые огнемёты-в поле против огневых точек

      Со "старыми добрыми" огнеметами вас никто к огневым точкам не подпустит. Над полем боя круглосуточно висят дроны с видеокамерами.
    6. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 18:49
      0
      Объемно-детонирующие боеприпасы есть окончательное решение вопроса с любым опорником или укрепрайоном. Но, видимо, их применение регулируется сценарием СВО.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:53
    +6
    Надеюсь мы правильно выбрали время для решающего удара.Укринское видео перемещении нашего танкового батальона в район Авдеевки впечатлило.Работаем слажено.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:31
      0
      Интересно откуда оно у них. Кто-то же снял и указал направление перемещения. Глушанули бы всю связь в приграничных районах. Организовать старые добрые телеграфы. Хочешь позвонить - добро пожаловать в очередь на звонок. Неудобно, но как вынужденная мера сошло бы
      1. Мэйр
        Мэйр Сегодня, 18:33
        0
        Танцуем и ждём Рыбаря : Интересно. laughing
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:12
    +2
    Если бандерогеи перебрасывают к Авдеевке резервы, то значит припекает там не хило. Надеюсь резервы тамже и закопают. Работайте, братья!
  6. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 18:16
    0
    На Запорожском направлении противник предпринял две атаки силами штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад в районе Работино, потеряв до 30 всушников, танк, две боевые бронированные машины, гаубицы М777 и М119, орудие Д-20.

    Тем не менее, пусть медленно, но продвигаются:
    Изменения линии фронта за прошедшие 5 дней: На Ореховском направлении противник продвинулся до 700 метров в сторону Копаней и столько же у Новопрокоповки.


    Источник: https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/12_10_2023_rossijskaja_armija_gotova_k_bolshomu_nastupleniju_karta_boevykh_dejstvij_avdeevka_kleshheevka_kopani_23_video/60-1-0-14534