Противник перебрасывает резервы под Авдеевку в попытке остановить продвижение штурмовых групп ВС России

Наступление российской армии продолжается, противник вводит в бой резервы, пытаясь сдержать штурмовые группы ВС России. Особенно ожесточенные бои идут в районе Авдеевки, где наши пытаются взять город в кольцо. Также ВСУ пытаются сбить наступление подразделений российских войск и под Купянском.
На Купянском направлении после вчерашнего продвижения подразделений ВС России, противник попытался контратаковать и выбить наших с новых позиций, предприняв семь попыток силами штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад в районах Синьковка, Ивановка и Макеевка. Наши все атаки отбили, заодно и накрыли позиции ВСУ как в самом Купянске, так и в Берестовое. Противник потерял до 105 всушников, танк, два автомобиля, САУ «Krab», М109 «Paladin» и орудие Д-30.
На Красно-Лиманском наши отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад в районах Ямполовка и Червоная Диброва. Потери ВСУ составили до 55 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении наши продолжают атаковать в районе Авдеевки, с юга взят под контроль участок железной дороги южнее бывшей базы отдыха "Царская охота", превращенной в укрепрайон. С севера бои идут у Бердычи и в районе Степовое, террикон у северо-западной окраины Авдеевки полностью контролируется нашими. Плотно работает артиллерия и авиация. Противник перебрасывает резервы, пытаясь остановить продвижение штурмовых групп, наши сообщают о большом количестве пулеметных гнезд. Также ВСУ атаковали в районах Клещеевка и Первомайское. За сутки противник потерял до 340 человек убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Поражены (контрбатарейная борьба): САУ Caesar, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов в районах Авдеевка, Орловка и Ласточкино.
На Южно-Донецком наши нанесли огневое поражение 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригадам в районах Урожайное и Новомихайловка. Уничтожено до 165 всушников, два автомобиля. Поражено: РСЗО «Град», САУ М109 «Paladin» и «Акация».
На Запорожском направлении противник предпринял две атаки силами штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад в районе Работино, потеряв до 30 всушников, танк, две боевые бронированные машины, гаубицы М777 и М119, орудие Д-20.
На Херсонском направлении противник потерял до 50 человек убитыми и ранеными, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожена станция РЭБ и склад боеприпасов в районе города Берислав.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области, поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил ВСУ.