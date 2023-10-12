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Немецкий политик и бизнесмен обвинил США в том, что они «вывели из равновесия весь мир»

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Немецкий политик и бизнесмен обвинил США в том, что они «вывели из равновесия весь мир»

В результате политики США в последние годы произошли очень масштабные события. Об этом заявляет немецкий политик и предприниматель Ким Дотком.


По мнению политика, США «вывели из равновесия весь мир», пытаясь ослабить Россию развязанным с подачи Вашингтона вооруженным конфликтом на Украине. Но в итоге антироссийские действия Вашингтона привели к совсем не тем последствиям, на которые рассчитывали американские «стратеги». Теперь мы видим, что Евросоюз впал в состояние рецессии, блок НАТО оказался практически обезоруженным из-за необходимости постоянных поставок вооружений и боеприпасов Украине.

Сама Украина просто полностью разрушена, ее дальнейшее существование как государства – под очень большим вопросом. Наконец, разгорелся пожар нового конфликта на Ближнем Востоке, который едва ли не более, чем украинские события, угрожает существующему миропорядку.

По словам Доткома, многополярный мир фактически восстал против обанкротившегося «коллективного Запада» во главе с США, которые и сами сталкиваются с серьезными политическими и экономическими проблемами.

Определенное рациональное зерно в заявлении немецкого политика присутствует. Похоже, что американские «стратеги», как называет Дотком руководителей США – официальных и теневых, действительно просчитались. Они неправильно оценили баланс сил в современном мире, не поняли всю глубину реального ослабления Запада, и создали такую ситуацию, которая угрожает их гегемонии в первую очередь.

Смогут ли США «потянуть» одновременно противостояние сразу в разных концах планеты – с Россией и Китаем, арабским миром и Ираном, вероятно – и другими игроками? Вероятно, что сил на это не хватит – и военных, и финансовых, даже если печатный станок «дяди Сэма» будет работать безостановочно.
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:29
    +6
    Многополярный мир фактически восстал против обанкротившегося «коллективного Запада» во главе с США —

    ***
    «Запад - это не весь мир —
    — Запад - это закат»...


    ***
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:25
      +1
      многополярный мир фактически восстал против обанкротившегося «коллективного Запада» во главе с США,

      Тут, как в тюремной зоне, когда выясняется, что пахан - петушара, то его всегда жестоко избивают.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 17:48
    -1
    многополярный мир фактически восстал против обанкротившегося «коллективного Запада» во главе с США


    До наступления эпохи двухполярного мира это было нормой - страны во всем мире постоянно воевали друг с другом.

    Например в Европе до 1МВ года каждые 15-20 лет происходила очередная война.
    Так что сейчас идет возвращение к корням, к положению мира до мировых войн.
    Добро пожаловать обратно в многополярный мир!
  3. HAM
    HAM Сегодня, 17:56
    +2
    Скорее этот фриц просто выразил горькое сожаление от неудачи,это не очень похоже на "прозрение".....
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:05
      0
      Это "наш" Фриц. Точнее он ярый анти-штатник и полоскает их при любой возможности.

      Тем не менее, он подметил действительно важный момент. Скорее всего, истории с Израилем не произошло бы, не будь украины и, возможно, провала их наступления, хотя это не точно.

      Стало понятно, что НАТО и Штаты потратили кучу ресурсов и сейчас они на мели. Даже снаряды из Израиля вывезли на украину. Когда бить, если не сейчас?

      Не было бы Украины, у Израиля было бы куда больше ресурсов и разведданных. А Штаты и НАТО по прежнему не могут существенно нарастить производство боеприпасов. Хотят, но не могут, что ещё одно свидетельство слабости.

      Если где-то ещё сейчас может бахнуть (Корея?, Тайвань?, Европа?), то скорее всего бахнет, но не сразу и повсюду, а дождутся, когда Израиль втянется в операцию и затребует потока военной помощи. До этого будут постепенно вводить подкрепления в виде Хезболлы, КСИР и прочих хуситов.
    2. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 18:07
      0
      По мнению политика, США «вывели из равновесия весь мир», пытаясь ослабить Россию развязанным с подачи Вашингтона вооруженным конфликтом на Украине. Но в итоге антироссийские действия Вашингтона привели к совсем не тем последствиям, на которые рассчитывали американские «стратеги». Теперь мы видим, что Евросоюз впал в состояние рецессии, блок НАТО оказался практически обезоруженным из-за необходимости постоянных поставок вооружений и боеприпасов Украине.
      Этот "фриц" просто неумный. США этого и добивались, что во всём мире было неспокойно. В этом случае, деньги и умы текут туда где спокойно, т.е. в США. Просто, неправда ли?! И элегантно.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: HAM
      Скорее этот фриц просто выразил горькое сожаление от неудачи,это не очень похоже на "прозрение".....

      Скорее всего, фриц в числе первых почувствовал, что
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    0
    За любыми действиями следом идут последствия... не редко последствия поперёк горла тем, кто все это затеял...
  5. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 18:40
    0
    I think the main goal of the US was to destroy the energy supply link between EU and Russia and thereafter render the EU completely dependent on the US. Plus selling weapons. In that respect they've achieved their goal unfortunately.
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:44
    0
    Я зашел в Интернет, чтобы поискать биографию этого Кима «Доткома» Шмитца, и нашел все и даже больше об этом персонаже, лучше пропустить его, чем иметь в друзьях человека, который зарабатывал деньги, обманывая людей, много судимостей за финансовое мошенничество. почти везде в мире, если не верите, найдите информацию об этом. Просто посмотрите на его фото и вы поймете, что он за человек.