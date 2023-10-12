Немецкий политик и бизнесмен обвинил США в том, что они «вывели из равновесия весь мир»

В результате политики США в последние годы произошли очень масштабные события. Об этом заявляет немецкий политик и предприниматель Ким Дотком.По мнению политика, США «вывели из равновесия весь мир», пытаясь ослабить Россию развязанным с подачи Вашингтона вооруженным конфликтом на Украине. Но в итоге антироссийские действия Вашингтона привели к совсем не тем последствиям, на которые рассчитывали американские «стратеги». Теперь мы видим, что Евросоюз впал в состояние рецессии, блок НАТО оказался практически обезоруженным из-за необходимости постоянных поставок вооружений и боеприпасов Украине.Сама Украина просто полностью разрушена, ее дальнейшее существование как государства – под очень большим вопросом. Наконец, разгорелся пожар нового конфликта на Ближнем Востоке, который едва ли не более, чем украинские события, угрожает существующему миропорядку.По словам Доткома, многополярный мир фактически восстал против обанкротившегося «коллективного Запада» во главе с США, которые и сами сталкиваются с серьезными политическими и экономическими проблемами.Определенное рациональное зерно в заявлении немецкого политика присутствует. Похоже, что американские «стратеги», как называет Дотком руководителей США – официальных и теневых, действительно просчитались. Они неправильно оценили баланс сил в современном мире, не поняли всю глубину реального ослабления Запада, и создали такую ситуацию, которая угрожает их гегемонии в первую очередь.Смогут ли США «потянуть» одновременно противостояние сразу в разных концах планеты – с Россией и Китаем, арабским миром и Ираном, вероятно – и другими игроками? Вероятно, что сил на это не хватит – и военных, и финансовых, даже если печатный станок «дяди Сэма» будет работать безостановочно.