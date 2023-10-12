Военное обозрение
Войти Регистрация

Медведев назвал количество подписавших контракты с Минобороны с начала года

24
Медведев назвал количество подписавших контракты с Минобороны с начала года

Темпы набора на контрактную службу в рядах российской армии хорошие, в правительстве надеются, что они сохранятся на таком же уровне и далее. Об этом заявил Дмитрий Медведев.


Зампред главы Совбеза провел совещание по вопросам доукомплектования ВС России военнослужащими, принятыми по контракту. В ходе заседания он отметил, что темпы набора контрактников неплохие и их хотелось бы сохранить. На сегодняшний день, как отметил Медведев, на контрактную службу с 1 января 2023 года были приняты более 357 тысяч человек. Такие данные предоставило Минобороны.

По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек. Это, естественно, все - и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец (...) В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем

- заявил Медведев.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что второй волны мобилизации в России не планируется, Минобороны сделало ставку на контрактников и она сыграла. Как отмечается, в последне время количество заключивших контракт только возрастает, это связано, в том числе, с возвращением в зону СВО бывших бойцов группы "Вагнера", подписавших контракты с военными. Стоит отметить, что 357 тысяч - это только Минобороны, а еще имеется Росгвардия, которая также участвует в боях и заключает контракты.

Украинские инфопомойки постоянно вбрасывают фейки о якобы начинающейся в России мобилизации, чтобы оправдать собственную тотальную, в рамках которой гребут всех подряд.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:05
    +3
    Ну так с учётом того что не берут с большим количеством разных проблем со здоровьем и старше 60 лет,результаты действительно хорошие. Хотя честно говоря,знаю людей старше 65 лет которые ехали на Донбасс и там входили в состав того или иного подразделения как добровольцы,поскольку у нас таких людей военкомат заворачивает домой.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:33
      0
      а еще имеется Росгвардия, которая также участвует в боях и заключает контракты.

      Так, что у Медведева, как у зам.председателя Совбеза России нет данных от Росгвардии?
      А, про контранктников Минобороны мы слышим и от Президента и от Министра обороны.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:53
        +2
        Так, что у Медведева, как у зам.председателя Совбеза России нет данных от Росгвардии?
        А, про контранктников Минобороны мы слышим и от Президента и от Министра обороны
        Так часть(как минимум) мобилизованных перевели на контракт.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:09
    +1
    На будущий год еще неясно.Все зависит от результатов наших к концу года.Ждем хороших новостей с Авдеевки,да и не только оттуда.Будут успехи-будут и контрактники.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:43
      0
      Хорошо бы.
      Хотелось бы не только охват Авдеевки. На линии Работино-Вербовое мешок тоже полон. Также просятся Новомихайловка под Донецком, и Северск. Если справятся с Авдеевкой, то возьмутся и за них. Тогда моральный дух действительно поднимется. А то на Работино-Вербовое начали схлопывать и остановились. Возможно там ситуация сложная и всу резервы стянули. Но хорошо что резервы они свои распылили и восполнять потери мобилизованными, даже без подготовки, уже вероятно не успевают.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:10
    0
    В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем

    - заявил Медведев.
    А вот на счёт темпов набора я что-то не понял. Куда стесняюсь спросить направлены темпы набора ?! Для чего ?! До определённой планки добрались и хватит. На заводах некому работать, говорят слесарей с токарями не хватает what
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:20
      +4
      Не хватает токарей потому что власть самоустранилась от подготовки специалистов. Готовили менеджеров,юристов,экономистов да бухгалтеров. Вот за эту страусиную политику свою кремль а вместе с ним и вся страна расплачивается отсутствием рабочих рук на предприятиях впк страны.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 18:44
        +2
        Не хватает токарей потому что власть самоустранилась от подготовки специалистов. Готовили менеджеров,юристов,экономистов да бухгалтеров.

        Не хватает всех специальностей рабочих. Молодёжь не хочет идти, уже зовут пенсионеров. Зарплата не очень большая, условия труда не идеальные, плюс демографическая яма и т. д. Суть явно не в мобилизационных мероприятиях.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:50
        +2
        . менеджеров,юристов,экономистов да бухгалтеров

        Это точно. И главное продолжают плодить. Примотать бы их всех к станку скотчем... Занялись подготовкой инженеров во всяких сириусах, а про слесарей, электриков, сварщиков, механиков... Так и не вспомнили. Ни одного пту
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:37
      -1
      Цитата: oppozite28
      На заводах некому работать, говорят слесарей с токарями не хватает

      Кто говорит и про какие заводы?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 18:48
        +3
        Кто говорит и про какие заводы?

        Кто говорит? Все говорят...
        У нас штат около 8 тыс. человек, не хватает около 800 человек. Чёрная металлургия...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:48
        +3
        Да на любой завод,окромя нефтегазодобычи,найди еще спеыиалиста-станочника.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 18:56
          0
          найди еще спеыиалиста-станочника.

          У нас попросили ребята поднять себе зарплату (станочники)... Отказали им.
          Ребята ушли. Человек десять точно...
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:56
        0
        Посмотрите Калашников в Ижевске, Авиастар в Ульяновске, Уралвагонзавод и т.д. Только на трёх этих заводах более 10 000 вакансий.
        НА Трёх!
        Только в моём районе требуется 6800 человек. Но их нет. И негде взять
  4. Ivan№One
    Ivan№One Сегодня, 18:11
    +3
    «более 357 тыс. человек. Это, естественно, все - и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец» - и среди них, неизвестный % тех, кого перевели на контракт мо из других формирований (разной степени чвкашности). Так что, к сожалению, эти 357 - это далёком не все плюс к тем, кто уже там
  5. MidnightBear
    MidnightBear Сегодня, 18:18
    +2
    Украинские инфопомойки

    Достойный уровень журналистики, нечего добавить
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:21
    0
    Не договаривает.
    Из числа ранее мобилизованных прошлой осенью сколько подписали?

    Эти люди уже участники СВО еще с прошлой осени.

    А дела на фронте показывают, что обороняемся и при этом несём санитарные потери из числа тех же мобилизованных.

    И пока не ясно, когда будем наступать и полностью освободим Донбасс, Запорожье, вернём Херсон?

    Или всех устраивает то, что есть?
  7. Мэйр
    Мэйр Сегодня, 18:23
    +1
    Контрактники заполонили лагеря. Их много,очень много...Но они невидимые и секретные.
    Собственно как и наши.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:48
      -1
      Цитата: Мэйр
      Собственно как и наши.

      Вы про каких наших-то?

      А, то как в том анекдоте. winked

      Х. -... Вы, не горячитесь. Там где есть наши и не наши, в превую очередь нужно определить, а наши-ли наши? А уж потом что-то кричать.
      У. -А, как определить?
      Х. О-оо! Это сложная наука. Её пока еще никто не понимает request
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:37
    0
    поставить цель уничтожить киевский режим и освободить укрррр и делать для этого все что надо уничтожать врага и применять все до достижения цели где бы он не был наверное и народу больше будет ! а не играть в игру которую многие проста не понимают и офигевают ! ну это так фантазия мая не более ! возможно не прав !
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: opuonmed
      поставить цель уничтожить киевский режим и освободить укрррр и делать для этого все что надо уничтожать врага где бы он не был

      Не иначе, это тесисы Сунь-цзы. "Искусство войны". what
      Мощно! crying
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:40
    0
    А кто дал гарантии Фридману на возвращение в Россию?

    Медведев в Совбезе должен знать.

    Вот Караулов из-за бугра утверждает, что этот иуда финансировал новых власовцев, диверсантов и прочих нациков для атаки на Россию.

    Фридман.
    В октябре прошлого года, через несколько месяцев после убийства Даши Дугиной и за полгода до убийства Владлена Татарского я, журналист Караулов* (признан иностранный агентом), получив опережающую информацию официально, на своем тг-канале сообщил, что бывшие охранники «Альфы», имеющие по моей информации, отношение к господину Фридману, бывшему своему работодателю, создают на Украине «Русскую освободительную армию»* («Русский добровольческий корпус» и «Русская освободительная армия» признаны в РФ террористическими организациями).

    Её цель - убийство и диверсии. Возможно - государственный переворот. На территории Российской Федерации.
    Я сообщил, что: деньги на создание «Русского добровольческого корпуса»* («Русский добровольческий корпус» признан в РФ террористической организацией) (я назвал их «РОА», чтоб было понятно: предатели; у каждого из этих новых «власовцев» - российские паспорта), так вот: деньги на создание «РОА» собирают наши «сидельцы» в Лондоне, вскладчину. И это - миллионы долларов.
    К сожалению, я не ошибся.

    Такой корпус был создан. И - приступил к диверсиям.

    Сейчас, когда Рогозин требует от Генпрокуратура проверить Фридмана на предмет «финансирование ВСУ», я требую, чтобы мой пост был бы тщательно изучен, наконец, Генеральной прокуратурой, и если то, о чем я сообщал в октябре прошлого года, сейчас - подтвердилось, то где же… уголовные дела?

    Самое главное: какова роль в этой истории Михаила Маратовича Фридмана.
    И - Петра Олеговича Авена?
    Лично!
    Жду объяснений.

    Караулов.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: Фактор
      Сейчас, когда Рогозин требует от Генпрокуратура проверить Фридмана на предмет «финансирование ВСУ»,

      Одним словом, гад он! Вместе с тем, окончательно понятно, что Фридман вернулся в самое спокойное, безопасное и комфортное для него место в мире — в Москву.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:55
    0
    Если все эти 357 тыс пошли именно на контракт в воинские части - это очень хорошо. Но если Медведев в это количество записал и добровольцев (старых и новых ) с которыми контракт не подписывается с каждым индивидуально, а только с командиром за все подразделение - то картинка вырисовывается немного другая.