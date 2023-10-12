Медведев назвал количество подписавших контракты с Минобороны с начала года

По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек. Это, естественно, все - и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец (...) В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем

Темпы набора на контрактную службу в рядах российской армии хорошие, в правительстве надеются, что они сохранятся на таком же уровне и далее. Об этом заявил Дмитрий Медведев.Зампред главы Совбеза провел совещание по вопросам доукомплектования ВС России военнослужащими, принятыми по контракту. В ходе заседания он отметил, что темпы набора контрактников неплохие и их хотелось бы сохранить. На сегодняшний день, как отметил Медведев, на контрактную службу с 1 января 2023 года были приняты более 357 тысяч человек. Такие данные предоставило Минобороны.- заявил Медведев.Ранее в российском военном ведомстве заявили, что второй волны мобилизации в России не планируется, Минобороны сделало ставку на контрактников и она сыграла. Как отмечается, в последне время количество заключивших контракт только возрастает, это связано, в том числе, с возвращением в зону СВО бывших бойцов группы "Вагнера", подписавших контракты с военными. Стоит отметить, что 357 тысяч - это только Минобороны, а еще имеется Росгвардия, которая также участвует в боях и заключает контракты.Украинские инфопомойки постоянно вбрасывают фейки о якобы начинающейся в России мобилизации, чтобы оправдать собственную тотальную, в рамках которой гребут всех подряд.