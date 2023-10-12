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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о наступлении на Украине «внутренней тирании»

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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о наступлении на Украине «внутренней тирании»

Украинские власти вводят "внутреннюю тиранию", которую пытаются оправдать войной. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Арестович* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России).


По мнению экс-советника, на Украине начинается время "внутренней тирании", при которой украинских граждан не выпускают за границу, заставляют под дулом пистолета идти в армию, а бизнес находится под постоянным прессингом и вынужден давать деньги "на войну". И это в стране, которая сама себя называет "демократичной" и воюет "за свободу" против "российской тирании". По его словам, власти страны пытаются оправдать все это боевыми действиями.

При этом Арестович* в пример приводит Россию и Израиль, которые также ведут боевые действия, но ни Россия, ни Израиль, своих границ не закрыли, при этом у них стоят очереди в военкоматы, а на Украине мобилизованных ловят на улице и силой загоняют в центры комплектации.

(...) почему страна, которая бьется за "свободу против тирании", своих граждан за границу не выпускает, а тирания - да. В России поток в военкоматы устойчивый, а в "свободе" работники военкоматов вынуждены хватать граждан на улице и силой запихивать в армию. Израильских призывников не бьют пистолетом на сборном пункте и не обещают расстрелять в ближайшей посадке, если он не пойдет в армию

- задает вопрос Арестович*.

Такая же ситуация и с бизнесом. По данным на 2021 год, Россия с ее "тиранией" находится на 92 месте в индексе экономических свобод, тогда как Украина с ее "свободами" аж на 127-м. На Украине бизнес постоянно загоняют в новые рамки, ограничивая права и свободы, требуя "поделиться" то с одним, то с другим.

Израильские силовики не прессуют израильских бизнесменов на предмет "поделиться". Израильский глава профильного комитета Кнессета не говорит о том, что израильский бизнес - это гусь, которого нужно ощипать

- добавляет экс-советник.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:43
    0
    Он договорится до пули в затылок!Хотя и ему могут сунуть повестку в руки и отправить на передовую.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 18:48
      0
      Он в Италии живет уже чуть ли не год. Как его призовешь?))
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:44
    0
    Почему этого деятеля не призвали на фронт?
    1. Отшельница
      Отшельница Сегодня, 18:54
      0
      Пока женщин выпускали из концлагеря 404 Люська и свалила подальше от самой свободной и дерьмократичной страны.
      Прозрела и Люся
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:46
    0
    Ой да неужто Зеленский тиран?
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:52
    0
    о...вылезло дырка...хоть бы глаза нафтизином закапал...а то до него этого ни кто не знал...всплыло, почитали , поржали..тони
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:53
    0
    Ох, змея эта Люся. Неужели бандеропипл хотят развести на выбор между клоуном-пианистом и клоуном-пид..ом.
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 18:56
    0
    А как там дела у самого Зеленского и его семьи?

    А вот это уже совершенно не патриотично.

    Римма Владимировна и Александр Семенович Зеленские, мама и папа Президента Украины, покидают свое поместье в Ришпоне, Израиль, и отправляются - через Дели - в Египет, в поместье поменьше, оформленное на тещу г-на Президента, г-жу Ольгу Кияшко.

    Резиденция в Египте - 5 млн. долларов. Резиденция в Ришпоне - 9 млн. долларов. Дорого даже для здешних мест, но не на каждой вилле есть закрытый бассейн с морской водой.

    Старики боятся террористов и провокаций.

    Рекомендовано бежать.