(...) почему страна, которая бьется за "свободу против тирании", своих граждан за границу не выпускает, а тирания - да. В России поток в военкоматы устойчивый, а в "свободе" работники военкоматов вынуждены хватать граждан на улице и силой запихивать в армию. Израильских призывников не бьют пистолетом на сборном пункте и не обещают расстрелять в ближайшей посадке, если он не пойдет в армию

Израильские силовики не прессуют израильских бизнесменов на предмет "поделиться". Израильский глава профильного комитета Кнессета не говорит о том, что израильский бизнес - это гусь, которого нужно ощипать

Украинские власти вводят "внутреннюю тиранию", которую пытаются оправдать войной. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Арестович* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России).По мнению экс-советника, на Украине начинается время "внутренней тирании", при которой украинских граждан не выпускают за границу, заставляют под дулом пистолета идти в армию, а бизнес находится под постоянным прессингом и вынужден давать деньги "на войну". И это в стране, которая сама себя называет "демократичной" и воюет "за свободу" против "российской тирании". По его словам, власти страны пытаются оправдать все это боевыми действиями.При этом Арестович* в пример приводит Россию и Израиль, которые также ведут боевые действия, но ни Россия, ни Израиль, своих границ не закрыли, при этом у них стоят очереди в военкоматы, а на Украине мобилизованных ловят на улице и силой загоняют в центры комплектации.- задает вопрос Арестович*.Такая же ситуация и с бизнесом. По данным на 2021 год, Россия с ее "тиранией" находится на 92 месте в индексе экономических свобод, тогда как Украина с ее "свободами" аж на 127-м. На Украине бизнес постоянно загоняют в новые рамки, ограничивая права и свободы, требуя "поделиться" то с одним, то с другим.- добавляет экс-советник.