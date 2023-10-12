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«Рост потерь Т-90М соответствует росту их поставок»: в западной прессе оценили российское танкостроение

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«Рост потерь Т-90М соответствует росту их поставок»: в западной прессе оценили российское танкостроение

Западные обозреватели, основываясь на данных украинской стороны, указывают на якобы увеличение случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. При этом делается вывод, что это не повод для радости, а, напротив, негативная для киевского режима тенденция.


Как отмечается в издании World Defence News, по подсчетам украинских «аналитиков», Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М.

Хотя на первый взгляд это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять

- говорится в издании.

Со слов автора, каждый Т-90 обходится в $4,5 млн, то есть в общей сложности Россия лишилась военных активов на $180 млн, исходя из расчетов только по этой модели танков. Это может показаться ощутимым ударом по матчасти ВС РФ, но «это ожидаемый риск при увеличении развертывания техники».

Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной

- указывается в западной прессе.

Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

Для сравнения, Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ

- делает вывод автор, давая оценку российскому танкостроению.
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7 комментариев
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  1. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 20:25
    -1
    Ну так 40 подбитых через месяц-другой будут в строю.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 20:39
      +5
      я прям поверил в эти циферки самым честным источникам информации
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:40
      +1
      40 не 40, но потери немалые. Причем половина этих танков осталась под Киевом, когда жгли наши колонны, рвущиеся вперед без разведки и авиационного прикрытия, и под Харьковом, во время "передислокации". Один укротанкист потом сравнивал на ютубе брошенный Т-90 с Т-72.
    3. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 20:41
      -1
      ""Сынок"" Володечка, а ты посчитай экипажи, смогут ли наши матери и жены восполнить так быстро экипажи. Их там 3 ( ТРИ ), СЛЫШИШЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА. НУЖНО РОДИТЬ , ВОСПИТАТЬ, ОБУЧИТЬ В ШКОЛЕ, ОБУЧИТЬ ТАНКОВОЙ НАУКЕ. Сколько времени ?, впрочем о чем это я, ты может неграмотный. Диванный стратег .
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 20:47
        +1
        Конечно, жаль погибших танкистов, но не все уж совсем так печально. Не все убиты, не скажу насколько часто, но экипаж успевает покинут машину. Бывает, что экипаж контужен.
  2. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 20:47
    +1
    Прямая логика.... А в тот момент когда парк танковый будут составлять только Т-90 то и подбивать будут только Т-90..... Даже не понял об чем речь то)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:49
    +1
    Идиёт аналитик ,экспортная цена 4,3 млн $.МО РФ он намного дешевле обходится.А по потерям это муть не стоящая внимания.