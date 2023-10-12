«Рост потерь Т-90М соответствует росту их поставок»: в западной прессе оценили российское танкостроение

Хотя на первый взгляд это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять

Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной

Для сравнения, Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ